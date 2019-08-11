Неправильная жена: почему расстались Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Одна из самых ярких пар западного шоу-бизнеса распалась: певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт разорвали отношения. Это подтвердили официальные представители артистки. «Лиам и Майли договорились сейчас расстаться, — говорится в заявлении, опубликованном изданием People. – Поскольку они постоянно развивались как партнеры и как отдельные личности, они решили, что для них будет лучше всего сосредоточиться на самих себе и на своих карьерах. Они все еще остаются заботливыми родителями для всех животных, которые остаются для них общими, в то время как они полюбовно расходятся. Пожалуйста, уважайте процесс, через который они проходят, и их частную жизнь».

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Примерно те же причины расставания назвали и источники издания TMZ: они сообщили, что в разрыве Сайрус и Хемсворта нет ничего драматичного – они вместе 10 лет, и за это время выросли и изменились.

Слухи о расставании Майли Сайрус и Лиама Хемсворта поползли в субботу, 10 августа: артистка выложила в инстаграм фотографию, на которой она без обручального кольца. Снимок был сделан во время отдыха в Италии на озере Комо, где Майли Сайрус сейчас проводит время в компании Кейтлин Картер, которую в США знают как бывшую девушку Броди Дженнера, диджея и манекенщика.

Вскоре после того, как стало известно о расставании пары, появилась еще одна новость — папарацци засняли поцелуй Майли Сайрус и Кейтлин Картер, которых связывает давняя дружба.

О том, что 26-летнюю Майли Сайрус не устраивает традиционная семейная жизнь, можно было догадаться после того, как в августовском номере журнала Elle вышло интервью с ней. Она призналась журналисту, что не подходит на роль «стереотипной жены».

Певица отказалась раскрывать подробности своей личной жизни, но сказала, что людям она кажется странной — учитывая замужество. «Я не уверена, что когда-нибудь посвящу людей в это, потому что она (личная жизнь — прим. ред.) сложная, современная и новая и я не думаю, что люди поймут это», — сказала Майли Сайрус.

Вслед за этим она пренебрежительно отозвалась о традиционном образе замужней женщины и дала понять интервьюеру, что ей такая роль не подходит. «Люди что, правда думают, что я буду дома готовить обед в чертовом фартуке? Я нахожусь в гетеросексуальных отношениях, но меня по-прежнему очень влечет к женщинам», — заявила Майли Сайрус.

Вслед за этим певица пошутила: «Люди становятся вегетарианцами ради здоровья, но бекон все равно чертовски вкусный, и я знаю это».

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт поженились в декабре прошлого года после длительного периода встреч и расставаний.

Они познакомились в 2009 году на съемках романтической драмы режиссера Джули Энн Робинсон «Последняя песня». Отношения закончились расставанием в 2010 году, после чего певица и актер снова сошлись – и в 2012 году объявили о помолвке.

Правда, поженились они не сразу — в 2014 году Сайрус и Хемсворт расстались снова, чтобы в 2016 году опять сойтись. Свадьбу они сыграли в декабре прошлого года, хотя этого от них уже никто не ожидал. Дело в том, что в июле 2018-го было объявлено, что свадьбы не будет, поскольку Майли не готова иметь детей.

Свадебная церемония оказалась тайной — о ней стало известно лишь благодаря фотографиям, выложенным парой в инстаграм за день до наступления Рождества. Лиам Хемсврот и Майли Сайрус, как выяснилось, поженились в семейном доме артистки в городе Франклин, штат Теннесси. Для церемонии артистка выбрала свадебное платье Vivienne Westwood стоимостью, как сообщал таблоид The Sun, 6800 фунтов стерлингов.

Отец невесты, продюсер Билли Рэй Сайрус, опубликовал в инстаграме несколько фотографий – первый танец новобрачных, процесс разрезания торта и другие традиционные моменты, — благодаря чем публика получила возможность убедиться в том, что бракосочетание Майли Сайрус и Лиама Хемсворта прошло во вполне консервативном стиле.

После свадьбы вместе с семьей Хемсворта (а у него есть еще два брата-актера) Майли и Лиам отправились кататься на лыжах в штат Монтана.