«Хочу такие ноги»: поклонники удивлены формой Кейт Миддлтон

За все время, которое прошло с того момента, как Кейт Миддлтон стала женой принца Уильяма в Вестминстерском аббатстве в 2011 году, герцогиню Кембриджскую еще ни разу не видели в шортах. Поэтому, когда 37-летняя мать троих детей приняла участие в благотворительной парусной регате на острове Уайт в облегающих коротких шортах, многие поклонники были очень удивлены.

Герцогиня Кембриджская надела шорты для публичного мероприятия впервые за 11 лет, если верить папарацци, которые следят за ней с 2004 года — тогда их отношения с будущим королем перестали быть секретом.

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Теперь Кейт продемонстрировала свои безукоризненные ноги в облегающих синих шортах, пока помогала команде управлять яхтой во время гонки. Единственный раз, когда ее видели в этом предмете одежды, состоялся в 2008 году, когда она посетила вечеринку в стиле диско в Лондоне и каталась там на роликах. Тогда шорты были ярко-желтыми, их родственница Елизаветы II сочетала их с изумрудным топом с пайетками и розовыми гетрами.

После публикации снимков с регаты поклонники герцогини начали писать о ногах Миддлтон в твиттер. Одна из пользователей написала: «Буду с вами предельно откровенна. Я завожу себе тренера и беру эти фотографии с собой, чтобы мне сделали ее ноги». Все посты на эту тему содержали исключительно восхищение телосложением будущей королевы-консорта, а также ожидаемые вопросы о том, как супруга принца Уильяма может совмещать воспитание троих детей, активную благотворительную деятельность и поддерживать состояние тела.

В феврале королевский биограф Кэти Николл рассказала таблоиду The Sun, что у ног герцогини Кэтрин был еще почитатель из королевской семьи, и речь не о ее муже.

Николл рассказала, что на свадьбе Миддлтон и старшего сына принцессы Дианы принц Гарри хотел вставить в свою поздравительную речь шафера комплимент об «убийственных ногах» невесты, но его (на тот момент) девушка Челси Дейви переубедила молодого человека.

Отчасти стройные и подтянутые ноги — заслуга генетики, но при образе жизни Кейт и ее любви к подвижным видам спорта и разнообразным тренировкам, общее физическое состояние не вызывает вопросов. Всем фанатам хорошо известно, что герцогиня обожает кататься на горных лыжах, а когда у нее нет доступа к склону, Миддлтон предпочитает йогу и пилатес. Помимо этого она увлекалась греблей, все еще пропагандирует бег по пересеченной местности и хоккей. Королевский инсайдер рассказал Daily Mail, что женщина «помешана на упражнениях», как и ее младшая сестра Пиппа Миддлтон, и относится к своей спортивной фигуре очень серьезно. Увлечение спортом они, скорее всего, унаследовали от матери. Сейчас Кэрол Миддлтон 64 года, но она по-прежнему в прекрасной форме.

В прошлом году в прессу уже попадала информация о тренировках с высокой интенсивностью, которыми сестры занимались у герцогини Кембриджской в Кенсингтонском дворце.

Помимо занятий спортом она держит себя в форме с помощью диеты Дюкана, уже не слишком популярную среди публики из-за количества ограничений.

Эта система питания предполагает отказ от простых углеводов и употребление минимального количества жиров — их рекомендуется заменить белком. И хотя учение несомненно работает, оно влечет за собой некоторые последствия, которые зачастую не красят Кейт.

Дело в том, что отказ от полезных жиров пагубно воздействует на состояние кожи, и она становится более тонкой и сухой.

На регате, где Кейт и Уильям соревновались друг с другом в составе разных команд, за герцогами Кембриджскими наблюдали их старшие дети принц Джордж и принцесса Шарлотта. 4-летняя принцесса спровоцировала общее умиление и смех, когда вместо того, чтобы помахать собравшейся публике вместе со своими родителями и бабушкой с дедушкой, показала всем язык.

Чтобы сгладить момент, Кейт в шутку состроила гримасу и обняла дочь, в очередной раз показав, что несмотря на все регалии, дети Виндзоров чаще всего ведут себя также, как и их ровесники.