«Уродливые не нужны»: бывшая модель склоняет дочь к операции

37-летняя Карла Беллуччи из британского Борхемвуда заявила, что природа не наградила красотой ее 14-летнюю дочь Танишу, поэтому она настаивает на том, чтобы девочка изменила свою внешность с помощью пластических хирургов. О необычном воспитательном процессе сообщает таблоид Mirror.

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По информации издания, помимо того, что экс-модель постоянно говорит о внешней непривлекательности подростка, у нее есть претензии и к умственным способностям Таниши. Беллуччи не видит смысла в том, чтобы следить за успеваемостью девочки в школе, о чем она рассказала в интервью журналу Closer: «Таниша — не самая смышленая из девочек, поэтому я не очень беспокоюсь о ее образовании, в отличие от своих мальчиков». Женщина считает, что зарабатывать себе на жизнь умом юной девушке уже не светит, поэтому она постоянно говорит с Танишей о необходимости поработать над ее внешним видом.

«Ей нужно будет полагаться на свою внешность, чтобы преуспеть в жизни, поэтому она должна выглядеть идеально. В наши дни уродливые люди никому не нужны», — заявила Беллуччи.

Карла утверждает, что Танише нравится, как выглядят члены семьи Кардашьян, и та хотела бы стать обладательницей таких же пышных форм. «Сейчас ей нравятся Кардашьяны с большими задницами, пышной грудью и пухлыми губами. Она собирается начать колоть филлеры, когда ей исполнится 16, что я полностью поддерживаю», — сказала Карла о намерении девушки увеличить губы.

Уже сейчас мать, не уверенная в благополучном будущем своего ребенка, каждый месяц тратит около 200 фунтов (более 15 тыс. рублей) на косметические процедуры для Таниши: деньги уходят на наращивание волос, маникюр, педикюр, окрашивание бровей и прочие предложения от индустрии красоты для несовершеннолетних клиентов.

Согласно данным портала The Sun, Карла Беллуччи заявляет, что поддержит свою дочь, когда она «вставит себе» грудные импланты и сделает виниры. По словам женщины, Таниша уже приняла решение увеличить грудь, когда ей исполнится 18. Карла говорит, что поощрила бы намерение своей дочери сделать и бразильскую подтяжку — рискованную пластическую операцию на ягодицы, от которой умирает примерно одна из трех тысяч женщин. Печальная статистика обусловлена тем, что немногие врачи способны качественно провести процедуру по изменению формы и размера ягодиц или же используют некачественные материалы. Беллуччи объяснила в интервью, что попа ее дочери «нуждается в улучшении» из-за того, что она «очень плоская». Мать призналась, что экономит деньги, чтобы оплатить все будущие модификации 14-летней девочки. Почему 37-летняя женщина не верит в то, что Таниша может добиться желаемых результатов благодаря занятиям спортом, в материале не уточняется.



Ранее мать троих детей оказалась в центре внимания британских таблоидов, когда созналась в том, что лгала о своей депрессии, чтобы государство покрыло ее расходы на пластическую операцию.

Оказалось, что эту идею ей подсказал сам врач. Бывшая модель пришла на консультацию, чтобы получить рекомендации по исправлению горбинки на носу. Женщина отметила, что флиртовала с доктором, что, по ее мнению, повлияло на решение врача рассказать ей о способах сделать операцию бесплатно. Доктор посоветовал ей сымитировать психологическое заболевание, чтобы ей оплатили изменение формы носа, ставшей причиной депрессии.

В результате Карла добилась своего, и в феврале ей провели двухчасовую пластическую операцию в госпитале Chase Farm в Энфилде, на севере Лондона. Это обошлось Национальной службе здравоохранения Британии в 7 тыс. фунтов (более полумиллиона рублей).

«Самое смешное, что у меня никогда не было депрессии, мне ни разу не прописывали лекарства и не лечили, — рассказала позднее женщина The Daily Star. — Они ничего не проверяли».

Карла Беллуччи заявила, что ей «все равно, что скажут люди», потому что система якобы нужна для того, чтобы ее «доить». Она также добавила, что сподвигнет свою дочь сделать то же самое, если та будет недовольна своим носом. Неизвестно, на что рассчитывала Карла, признавшись в собственных махинациях, поскольку этим она лишь разозлила пользователей сети. После того, как она публично заявила о своем обмане, неравнодушные создали петицию с требованием привлечь женщину к ответственности. В любом случае, ее дочь уже вряд ли сможет воспользоваться этим вариантом.