«Он будет счастлив»: Гвинет Пэлтроу пристроила бывшего мужа

Актриса и основательница компании Goop Гвинет Пэлтроу решила устроить личную жизнь своего бывшего мужа Криса Мартина. В мае СМИ сообщили о расставании фронтмена группы Coldplay и звезды новой «Суспирии» Дакоты Джонсон после двух лет отношений. Однако в начале августа таблоид Hollywood Life рассказал о том, что Мартина видели на премьере нового фильма Джонсон «Арахисовый сокол». Исполнитель пришел в кинотеатр 1 августа, чтобы поддержать актрису, и вскоре их снова видели вместе.

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8 августа портал US Weekly сообщил, что причиной того, что звезды сошлись, была бывшая жена рок-музыканта Гвинет Пэлтроу. В разговоре с таблоидом инсайдер заявил: «Гвинет была человеком, который подтолкнул их к этому». Действия 46-летней звезды киносаги Marvel «Мстители» нельзя назвать удивительными. Создательница Goop состояла в браке с Крисом Мартином на протяжении 13-ти лет (в период с 2003-го по 2016-й) и сумела остаться с ним хорошими друзьями.

В апреле Пэлтроу заметили рядом с 29-летней Джонсон на вечеринке, и источники из их окружения подчеркнули, что «Гвинет счастлива, если Крис счастлив» и ожидаемо отметили: «Она хочет только лучшего для него самого». E! News опубликовал цитату еще одного инсайдера: «Гвинет не хочет лезть в дела Криса, но она желает ему счастья и поддерживает его. Она видела, каким он становится рядом с Дакотой, и это хорошо для всех».

Анонимный источник также сказал, что «Гвинет очень нравится Дакота, и пара, которая из них получилась». Он закончил словами: «Дакота всегда очень хорошо вписывалась, и она воспринимается как член семьи, когда они проводят время вместе».

Бывшие супруги совместно воспитывают двух подростков — их дочери Эппл 15 лет, а сыну Мозесу — 13.

42-летний британский рокер впервые начал встречаться со звездой «50 оттенков серого» в декабре 2017 года, а их расставание показалось общественности очень спонтанным из-за того, что множество знакомых пары было убеждено в том, что они любят друг друга, а их взаимоотношения стабильны. В 2017-м один из собеседников порталов о жизни звезд признал, что солист Coldplay «очень молод в душе» и поэтому его спутницей должна быть женщина моложе него. Другой инсайдер даже сообщил, что два года назад влюбленные уже задумывались о том, чтобы пожениться. По крайней мере, по его словам, Мартин был «без ума» от Джонсон.

Хотя свадьбу знаменитости еще не планируют, они проводят достаточное количество времени вместе и даже отдыхают на курорте вместе с Пэлтроу и ее нынешним мужем, сценаристом Брэдом Фалчуком. В понедельник, 5 августа, всех четверых видели в Хэмптоне, Нью-Йорк. Папарацци сфотографировали две пары, пока они сидели на пляже у океана. На снимках видно, как Крис обнимает Дакоту, а 4 августа молодых людей сфотографировали, пока певец и актриса купались.

Пока Гвинет Пэлтроу ратует за восстановление личного счастья отца ее детей, ее собственный брак, зарегистрированный в 2018 году, выглядит как абсолютно гармоничный. Звезда даже раздает советы о том, как поддерживать взаимный интерес в браке.

В недавнем интервью для Sunday Times актриса рассказала, что они с мужем живут в одном доме только четыре дня в неделю, а остальное время Брэд Фалчук, создатель сценариев для сериала «Американская история ужасов», проводит в своем доме.

По словам Пэлтроу, традиция, которую не понимают многие более традиционные семейные пары, позволяет ей наслаждаться необходимым личным пространством, а все остальное время проводить вместе с семьей. Гвинет добавила, что все ее друзья, которые состоят в браке, считают это гениальной идеей и рекомендуют ничего не менять.

Если верить словам предпринимательницы, одобрение насчет периодического отдыха друг от друга выразила и ее секс-инструктор, сказавшая, что подобные практики благотворно влияют на усиление сексуальной полярности. Однако слушать доводы специалистов по здоровью, которыми окружила себя Пэлтроу, некоторые считают неразумным, потому что они скорее всего входят в группу «экспертов», которая доказывает эффективность спрея от энергетических вампиров, продающегося в магазине Goop.