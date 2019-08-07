«Глициния» ушла с молотка: продана любимая дача Брежнева

В Крыму продан пансионат, в котором в советское время располагались дачи государственных руководителей, сообщила журналистам министр имущественных и земельных отношений Республики Крым Анна Анюхина, передает РИА «Новости». Она уточнила, что произошло это около месяца назад. Цена сделки составила 1,2 млрд рублей, а покупателем стало российское юрлицо – однако какая именно компания приобрела пансионат в живописном месте на Южном берегу Крыма, Анохина не сказала.

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О том, что пансионат, в котором отдыхали советские генсеки, выставлен на продажу, стало известно в марте текущего года от спикера Госсовета РК Владимира Константинова. Он сообщил, что продать пансионат предложило крымское министерство имущественных и земельных отношений. «Объект интересный, думаю, что проблем с его реализацией не должно быть. Есть его оценка. Все идет по процедуре, мы на эти деньги уже рассчитываем», — цитирует Константинова РИА «Новости». Правительство Крыма планировало выручить за объект около 1 млрд рублей.

С 1956 по 1989 год здесь располагались так называемые дачи №1 и №2 — комплекс зданий, где в советское время проводили отпуска Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Михаил Горбачев, известен как пансионат «Глициния».

Расположенная в поселке Нижняя Ореанда по соседству с Ливадийским дворцом-музеем, бывшей летней резиденции императора Николая II, «Глициния» считается сейчас одной из самых престижных баз отдыха в Крыму. Новый собственник обрел вместе с номерами столовую на 100 мест, крытый плавательный бассейн, собственный пляж, растянувшийся на 700 м — с кабинками для переодевания, зонтами и шезлонгами. А еще — спортивную площадку, теннисный корт, сауны, баню, тренажерный зал, бильярдную и медицинское оборудование для оздоровительных процедур.

«Глициния» была выстроена в 1955 году по указу Никиты Хрущева на землях, принадлежавших до революции императорской семье. В XIX веке здесь, в имении Романовых, был разбит живописный парк – собственно, и сейчас одним из главных достоинств пансионата считается окружающая его парковая зона, где можно найти около 100 растений, занесенных в «Красную книгу», или полюбоваться со смотровых площадок на панораму Ялтинского залива. На территории парка есть даже церковь – храм Покрова Пресвятой богородицы.

Хотя отдыхали здесь многие советские генсеки, больше всего это место любил Леонид Брежнев, ценивший мягкий крымский климат. При Хрущеве здесь было 14 комнат, парадная столовая, банкетный зал, каминный зал и лоджия на втором этаже, но именно при Брежневе соорудили крытый плавательный бассейн с подогревом, теннисные корты и спортзал.

Пансионатом, куда могли приехать все желающие, «Глициния» стала в 1997 году.

Однако судя по отзывам, сохранившимся в интернете, отдыхать там было не слишком комфортно. В начале 2000-х гости отеля хвалили живописный, хотя и несколько запущенный парк, великолепный вид на море, тишину и новые номера в корпусах, выстроенных на территории, тишину – однако на этом положительные впечатления заканчивались.

«В рекламных проспектах и интернете обещали горячую воду круглосуточно — на самом деле она подается по графику. Нет осенью и обещанных там же транспортных услуг — добраться до Ялты или в любое другое место можно только на такси, — писала в 2004 году пользовательница Саша на сайте planetakrim.com. — Нет обещанных 2 км пляжей, вместо них 4 небольших не слишком ухоженных пляжа, а значительная часть выходящей на море суши завалена огромными каменными брусками».

«Вообще в пансионате есть все, но основной принцип персонала — поменьше это все эксплуатировать, дабы сэкономить побольше», — утверждала в 2003 году пользовательница того же сайта Екатерина. Она же проинформировала отдыхающих, что бассейн — платный. Положительных отзывов с ее стороны удостоился парк с его розариями, столетними деревьями и беседками.