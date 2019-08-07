«Много едите»: британский ведущий посоветовал толстым умирать

Британский телеведущий канала «Би-би-си» Майкл Бюерк заявил, что власти страны должны перестать помогать людям с ожирением, чтобы сохранить деньги Национальной службы здравоохранения. Об этом сообщает Sky News.

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Ведущий считает, что лишний вес не должен считаться заболеванием, однако сейчас многие обращаются за лечением этой проблемы.

«Вы толстые, потому что вы слишком много едите», — резюмировал Бюерк в своей провокационной колонке для журнала Radio Times. Он утверждает, что проблемы со здоровьем, возникающие у полных людей, — лишь следствие неправильного пути, который они сами избрали.

Помимо этого Майкл Бюерк заявил, что вовсе не обязательно бороться за долголетие таких людей, ведь государству приходится тратить много денег, чтобы люди с ожирением смогли дожить до 80-90 лет.

«Насколько полные обходятся дороже стройных? Сколько придется потратить, если вместо того, чтобы умереть от сердечного приступа в 52 года, они дотянут до постепенной деградации в старости, требующей десятилетий дорогостоящего ухода?» — заявил Бюерк.

По мнению 73-летнего журналиста, смерть людей с избыточным весом лет на 10 раньше оптимального срока станет «их самоотверженной жертвой в борьбе с демографическим дисбалансом, перенаселением планеты и климатическими изменениями».

Телеведущий также подчеркнул, что каждый человек «обладает свободой делать неправильный выбор», поэтому вина за то, что их жизнь сокращается, лежит исключительно на самих страдающих от ожирения. Бюерк считает, что люди, не способные изменить свой выбор и, как его следствие, образ жизни, — «слабы, а не больны».

Британская статистика показывает: проблема, которую Бюерк предлагает решать не самым гуманным способом, действительно довольно серьезная. По данным Национальной службы здравоохранения Британии, почти каждый третий взрослый житель страны и каждый пятый ребенок до 11 лет страдает от ожирения, и ежегодно на их лечение власти Британии выделяют более 6 млрд фунтов стерлингов.

Ведущий «Би-би-си» известен в королевстве своими громкими и скандальными заявлениями. Так, в одном из своих старых интервью он возмущался, что борьба полов заходит слишком далеко, и женщин, занимающих руководящие должности и возглавляющих компании, стало чрезмерно много.

В России не менее скандальные заявления допускала ведущая программы «Жить здорово!» Елена Малышева. Помимо танцев матки и наглядной демонстрации процедуры обрезания при помощи водолазки и конфетти, Малышева порой удивляет публику провокационными репликами. Среди них также есть смелое высказывание о людях с лишним весом, который, по мнению ведущей, является одним из способов избавления природы от «ненужных» людей.

Как заявила несколько месяцев назад Малышева, люди старше 50 лет природе больше не нужны, и у нее есть свои способы истребления лишних особей. «Способ с помощью ложки и вилки вырыть себе могилу один из самых приятных для людей», — указала ведущая.

В группе особого риска , по мнению Елены Малышевой, находятся женщины. Дело в том, что в постклимактерический период у женщин зачастую наблюдается недостаток мышечной массы, следствием которого может оказаться ожирение. Пик набора веса, как утверждает ведущая, приходится именно на период менопаузы.

Затем Елена Малышева напомнила телезрителям, что избыточный вес влечет за собой инфаркты, инсульты, сахарный диабет, онкологию и другие тяжелые и часто неизлечимые заболевания. Таким образом, уверяет она, с точки зрения природы переедание является лучшим способом избавиться от «ненужных» особей.

В сети это выступление Малышевой большинство пользователей восприняли негативно. Несмотря на то, что все согласились с убийственной силой переедания и опасностью ожирения, многие остались возмущены формулировкой, которой воспользовалась телеведущая, чтобы доказать необходимость следить за своим весом.