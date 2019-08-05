В образе Джульетты: каким будет календарь Pirelli в 2020-м

На календаре только начало августа, но у всего мира уже появилась возможность ощутить приближение Нового года: стало известно, каким будет знаменитый календарь Pirelli, который ежегодно с нетерпением ждут поклонники искусства фотографии и красивых женщин. Правда, последних каждый раз ждет жестокое разочарование: с каждым годом создатели эксклюзивного календаря, в котором было принято публиковать обнаженные фотографии звезд и супермоделей, уходят все дальше от эротики и наделяют календарь Pirelli новыми смыслами.

Никто не гарантирует не только обнаженной натуры, но и присутствия в календаре звезд и супермоделей – в нем теперь могут появиться мужчины или женщины-ученые, писательницы, философы. Главное – объединяющая идея.

Календарь Pirelli на 2020 год, как стало известно благодаря релизу, будет посвящен образу шекспировской Джульетты, который воплотили девять женщин, каждая – на свой лад. Для проекта снялись в этом году актрисы Кристен Стюарт и Эмма Уотсон, звезда сериала «Корона» Клэр Фой, Индия Мур, известная по сериалу «Поза», британка Миа Гот, сыгравшая в прошлом году в триллере «Суспирия», и Яра Шахиди, которую можно видеть в сериале «Повзрослевшие». Компанию актрисам составили певицы Крис Ли и Росалия и художница Стелла Роверси.

Фотографом календаря на этот раз выступил знаменитый фэшн-фотограф Паоло Роверси, а проходила фотосессия в Париже.

Как и в прошлом году, в календаре Pirelli не стоит искать исключительно обнаженной натуры и портретной съемки – теперь он рассказывает историю. Возможно, поэтому на смену супермоделям пришли актрисы, способные лучше передать характер образа.

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Календарь на 2019 год снимал Альберт Уотсон, один из величайших фотографов мира. Ему было не привыкать снимать обнаженных женщин – Уотсон, которому на тот момент было 76, стал, в частности, автором знаменитого снимка в стиле ню 19-летней Кейт Мосс. Однако для календаря Pirelli он придумал снять историю – модели Джиджи Хадид и Летиция Каста, балерина Мисти Коупленд и танцовщик Сергей Полунин снялись для него, как в кадрах из кино.

Правда, немного обнаженной натуры в этой съемке тоже было – как в хорошем фильме, она демонстрировала уязвимость и беззащитность, но в то же время силу героев.

В 2018 году Pirelli рассказывал еще одну историю – британский фотограф Тим Уокер снял темнокожих артистов, мужчин и женщин, в своей собственной версии «Алисы в Стране чудес». Наоми Кэмпбелл и Пафф Дэдди изобразили для календаря Палачей, Вупи Голдберг – Герцогиню, а модель Даки Тот исполнила роль Алисы.

Одним из самых громких за последние несколько лет проектом Pirelli был календарь 2017 года, созданный Питером Линдбергом — еще одним из величайших фотографов XX века.

Объектив его камеры еще не был нацелен на то, чтобы рассказать целый сюжет, зато он передавал идею. Линдберг пригласил сниматься не молодых супермоделей, которых можно увидеть на каждом показе, в любом журнале или даже в инстаграме. Его героинями стали звезды старой формации, зрелые женщины, которые даже не стали маскировать возраст макияжем. Пенелопа Крус, Николь Кидман, Хелен Миррен, Джулианна Мур, Шарлотта Рэмплинг, Ума Турман, а также примкнувшие к ним Руни Мара и Леа Сейду, которым едва перевалило за 30, выступили перед зрителями в самом своем подлинном, натуральном виде.

Революцию календаря Pirelli, между тем, за год до этого совершила фотограф Энни Лейбовиц. В конце 2015 года публика была шокирована, обнаружив, что весь следующий год будет видеть не юных полуобнаженных красавиц, а вполне одетых женщин, который Лейбовиц выбрала не за их красоту, а за их достижения.

Среди героинь календаря была всего одна модель – Наталья Водянова, известная своей благотворительной деятельностью. Кроме нее, героинями календаря стали 47-летняя американская бизнесвумен Меллоди Хобсон, 63-летняя кинопродюсер Кэтлин Кеннеди, филантроп, меценат и коллекционер предметов современного искусства Аньес Ганд, певица Йоко Оно.

Идея Энни Лейбовиц привела тогда в восторг феминисток, которые приветствовали долгожданный отказ от сексуальной объективации женщин. Однако консерваторы были, конечно, против: роскошный Pirelli, который долгие годы выполнялся в жанре календаря для дальнобойщиков – только качество съемки было в сотни раз выше, — разочаровал тех, кто ценит в женщине красоту, а не интеллект.