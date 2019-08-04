«Это ее личная жизнь»: во Франции обсуждают операцию Макрон

Во Франции разгорается скандал, связанный с первой леди страны Бриджит Макрон. В пятницу, 2 августа, таблоид Closer, рассказал, что супруга президента Франции Эммануэля Макрона в середине июля перенесла операцию, сделанную под общим наркозом – как утверждает издание, речь идет об омолаживающих хирургических процедурах. Того, что последовало за публикацией, не ожидал никто.

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Как стало известно таблоиду, 66-летняя Бриджит Макрон 16 июля отправилась в парижскую частную клинику под названием American Hospital, услугами которой часто пользуются знаменитости – в частности, ее пациентом был покойный модельер Карл Лагерфельд.

Клиника известна тем, что здесь располагается знаменитое отделение пластической хирургии, осуществляющее омолаживающие процедуры. Источники издания сообщили, что на следующий день, 17 июля, Бриджит Макрон перенесла операцию под общим наркозом, которая заняла три часа.

«Операция прошла без проблем, и учитель на пенсии смогла покинуть American Hospital в тот же вечер», — сообщил источник. Французское СМИ отмечало, что в медицинское учреждение первая леди Франции прибыла в колонне из трех машин с четверыми телохранителями. Таблоиды также сообщили, что операцию, характер которой не уточняется, проводил ведущий пластический хирург страны.

После операции Бриджит Макрон провела два дня в президентской резиденции в Версале, после чего уехала в Форт де Брегансон – официальную резиденцию французских президентов на Средиземном море в департаменте Вар, где проводит отпуск Эммануэль Макрон.

Ни Елисейский дворец, ни клиника, где, как утверждают французские таблоиды, супруга президента перенесла операцию по омоложению, официальных комментариев прессе не давали. Однако после того, как 2 августа журнал Closer вышел с публикацией, на него неожиданно набросилась французский политик Надин Морано, известная своими резкими высказываниями. Бывший министр образования и профессиональной подготовки – этот пост она занимала в правительстве Николя Саркози – выступила с жесткой критикой издания, вмешавшегося, по ее мнению, в частную жизнь жены президента.

«Это ее личная жизнь, и я нахожу диким тот факт, что все становится известным и выносится на публику. Честно говоря, эта прозрачность превращается в вуайеризм, и это очень раздражает», — написала в твиттере политик, которая обычно критикует действия нынешнего правительства.

В том, что посещение 66-летней первой леди клиники, где ей могли сделать пластическую операцию, вызывает такое оживление прессы, нет ничего удивительного. Французские таблоиды действительно уделяют много внимания отношениям 41-летнего президента и его 66-летней супруги. В конце июня Бриджит Макрон впервые дала пространное интервью радиостанции RTL, в процессе которого ведущий Марк-Оливье Фогьель не смог не задать вопрос о том, как они ладят с мужем.

«У меня есть глубокое доверие к нему, — призналась первая леди Франции. – Мы живем друг для друга 24 часа из 24-х. У нас абсолютное слияние. Нам есть, что сказать друг другу, не всегда приятное. Мы довольно сильная пара. Мы все высказываем друг другу – за закрытыми дверьми».

С своем интервью первая леди Франции рассказала, к тому же, что во всем поддерживает своего политические действия своего мужа, а совершать ошибки – это в человеческой природе.

Как отмечают французские СМИ, во многом успех Эммануэлю и Бриджит Макрон как паре обеспечивает чувство юмора первой леди Франции. И действительно, самый чувствительный аспект их отношений – их большую разницу в возрасте – она легко обращает в шутку, обезоруживая критиков.

В начале года французские журналистки Натали Шук и Ава Джамшиди, опубликовавшие книгу «Мадам президент», рассказали в одном из интервью, как Бриджит Макрон отреагировала на высказывание одного из близких, отметивших усталый вид Эммануэля Макрона, и раннюю проседь в его волосах. «Знаешь, я в этом вижу преимущество для себя: он стареет быстрее, чем предполагалось, и скоро меня догонит», — парировала она.