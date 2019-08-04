Из актрис — в герцогини: Меган Маркл исполнилось 38 лет

В британской королевской семье праздник: ее самой неоднозначной представительнице исполнилось 38 лет. «Трудная герцогиня» Меган Маркл уже получила публичное поздравление от мужа – принц Гарри написал в официальном аккаунте герцогов Сассекских в инстаграме, что счастлив быть рядом с Меган, — однако в британской прессе не заметно особенного воодушевления и стремления непременно поздравить бывшую американскую актрису.

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Еще год назад британские таблоиды сравнивали Меган Маркл с принцессой Дианой. Бывшую актрису жалели – или, по крайней мере, относились к ней снисходительно. Ей прощали мелкие нарушения королевского протокола — запрещенные дресс-кодом платья с открытыми плечами, неловкость, с которой она делала реверансы, чересчур энергичное помахивание рукой, когда она приветствовала публику и даже то, что вопреки всем правилам они с Гарри держались за руки на людях.

Эксперты по делам королевской семьи рассуждали о том, что Меган, как и Диана, не привыкла к строгим рамкам, регулирующих жизнь монархов, и оттого ей особенно тяжело в роли члена королевской семьи.

Однако со временем стало ясно: герцогиня Сассекская и не думает адаптироваться к новой роли. Если Диана молча страдала, бродя коридорами Букингемского дворца, американка требует. «То, что Меган хочет, она получает», — это высказывание принца Гарри накануне свадьбы журналисты не устают цитировать.

С тех пор, как Меган и Гарри поженились в часовне Святого Георгия в Виндзоре, герцогиня Сассекская успела не раз разочаровать публику. Слухи о ее противостоянии с Кейт Миддлтон и деспотическом поведении по отношению к сотрудникам дворца, из-за которого они уходили один за другим, появились уже в конце прошлого года. Казалось, что Меган просто не понимает, как нужно вести себя члену королевской семьи. Однако вскоре стало ясно, что она и не планирует подстраиваться – в прессе появились жалобы на то, что она не слушает советов, а все ее действия это только подтверждали.

Наводить свои порядки Меган начала во время беременности. Первой жертвой стал ее собственный муж, которому было запрещено есть мясо и пить чай: уроженка Калифорнии навязала британскому супругу собственный образ жизни – его приобщали к йоге и травяным сборам. Дальше начался исход сотрудников дворца – в ноябре 2018-го в отставку подала 40-летняя Мелисса Тубати, персональный ассистент герцогини, помогавшая ей с организацией свадьбы. Вслед за ней дворец покинули личный секретарь пары Саманта Коэн, женщина-телохранитель Меган, имя которой не называлось, и, в конце концов, пилот вертолета дворца, которому надоело быть на круглосуточной доставке – его использовали как курьера, когда беременной герцогине хотелось перекусить.

Пока бывшие сотрудники Меган Маркл жаловались на то, что она начинает бомбардировать их сообщениями по работе, начиная с пяти утра, публика списывала это на происхождение герцогини – казалось, будто она просто применяет к сотрудникам-британцам американские стандарты, отчего тем кажется, будто их слишком прессуют.

Однако когда всплыл денежный вопрос, снисходительность британцев сошла на нет.

В конце июня стало известно, что на ремонт коттеджа Фрогмор, предоставленного королевой герцогам Сассекским, Меган Маркл потратила около $3 млн. Сумма была взята из карманов налогоплательщиков – а бывшая актриса не собиралась останавливаться и уже взялась за новую переделку спальни своего сына Арчи Харрисона.

При этом в прессу продолжали поступать сообщения о текучке кадров – теперь от Меган уходили няни, — а сама герцогиня планировала крестины, которые стали национальным оскорблением для британцев.

Герцоги Сассекские заранее объявили: обряд крещения будет закрытым, а имена крестных родителей они не назовут. После истории с ремонтом коттеджа это англичане уже не могли это пережить: Пирс Морган, телеведущий программы «Доброе утро, Британия!» выразил общем мнение – если вы хотите жить частной жизнью и проводить закрытые мероприятия, вы не имеете права использовать для ремонта своего жилища деньги британцев.

С тех пор Меган регулярно напоминают: у членов королевской семьи с народом есть негласный договор: они радуют публику, а та – их кормит.

Меган Маркл этого не только не понимает, но и не хочет понимать: она продолжает вести себя, как голливудская звезда, которой все должны, не отдавая себе отчета в том, что член королевской семьи в Великобритании – и это часто подчеркивала сама Елизавета II – служит народу.

О том, что Меган Маркл не осознает разницы между звездой шоу-бизнеса и представителем царствующих особ, говорит, в частности, королевский биограф Анджела Левин, автор книги «Гарри: биография принца». Беседы с внуком Елизаветы II дали ей возможность понять разницу во взглядах принца Гарри и Меган, которой, видимо, еще предстоит сыграть свою роль.

«Принц Гарри очень тревожился, когда мы говорили с самого начала, и утверждал, что не хочет, чтобы его воспринимали как представителя шоу-бизнеса. Его отношение к королевской роли выражалось в том, что для него это служение долгу, это означает помогать королеве, и это очень серьезная работа. Но граница – очень тонкая», — сказала Левин Fox News.

Сама Меган Маркл уже не раз пересекла тонкую линию, за которой обожание британцев превращается в возмущение. Навязать им свои представления о том, что хорошо, а что плохо, ей не удалось – это доказывает реакция общественности на номер Vogue, приглашенным редактором которого стала герцогиня. Выпуск в очередной раз доказал, что Меган не стремится подстраиваться под британцев. Но проблема в том, им это категорически не нравится. Герцогиню Сассекскую можно больше не сравнивать с принцессой Дианой: ту публика обожала, эту – вот-вот возненавидит.