«Стогов не мечут»: как на Руси отмечали Ильин день

«На Илью до обеда — лето, после обеда – осень», «До Ильи мужик купается, а с Ильи с водой прощается», «С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна», «До Ильи поп дождя не намолит, после Ильи и баба фартуком нагонит»: все эти народные приметы связаны со 2 августа. Ильин день на Руси всегда был одним из важнейших праздников года: несмотря на то, что в наши дни его определенно затмевает День ВДВ, когда десантники показывают, что холодной воды не боятся, и сегодня в России часто вспоминают, что на самом деле 2 августа наступает день Ильи-пророка.

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С этим праздником, посвященным одному из главных христианских святых, на Руси было связано множество крестьянских поверий. Илья-пророк — повелитель грома, небесного огня и дождя, покровитель урожая и плодородия, грозный святой, который ездит по небу на золотой колеснице – требовал от крестьян уважения и подчинения, так что их благосостояние зависело от того, как они будут вести себя в этот день.

Перед Ильиным днем в деревнях пекли хлеб или специальное обрядовое печенье, а когда приходил праздник, старались воздержаться от любой работы – труд в этот день приносил вред, а не благо.

Не разрешалось ходить не только в поле, где к Ильину дню заканчивался сенокос, но даже в огород – крестьяне боялись, что если сделать это, огурцы сгниют, а капуста станет мягкой – что тогда они будут заготавливать на зиму. Кстати, до Ильина дня огурцы собирать запрещалось, равно как и горох.

«На Илью стогов не мечут — спалит Илья грозой», — гласит поговорка, предостерегавшая не в меру работящих крестьян от труда на Ильин день. В народе верили: если нарушить запрет и проявить непочтительность к грозному святому, можно погубить весь урожай. Илья-пророк, по поверью, мог сурово наказать — наслать проливные дожди на поля, поджечь молнией сено, хлев или дом, убить громом. Сгореть могло не только отдельно стоящее здание – пожаров боялись всей деревней, поэтому крестьяне строго следили за тем, чтобы соседи не появлялись в поле или на огороде. В деревнях до сих пор можно услышать страшные истории о том, как наказывает Илья-пророк за непослушание — не зря его считают грозным святым.

Боялись крестьяне в Ильин день и диких зверей – поэтому, не выходя в поле сами, не пускали туда и скотину. Они верили: в этот праздник нечистая сила вселяется в диких зверей, которые могут растерзать домашний скот. По той же причине на Илью не пускали в дом собак и кошек — они тоже могли оказаться одержимы бесами. По другому поверью, скот не выгоняли в поле просто потому, что это тоже работа, которая может рассердить повелителя дождей и молний — и рассерженный Илья, в образе которого, конечно, много от языческого Перуна, поразит громом и скотину, и пастуха.

Существовала на Ильин день и традиция жертвоприношений, которая может напомнить тем, кто читал Ветхий завет, о том, что заповедовал Бог делать иудеям. Древние евреи приносили в Храм телят, ягнят, голубей, пшеницу. Русские крестьяне на Илью-пророка делали практически то же самое.

В Вятской губернии в Ильин день крестьяне приносили в церковь ногу барана, мед, колосья свежей ржи и зеленый горох: часть из того, что они жертвовали, оставалось в храме, остальное они уносили домой и съедали.

Жертвоприношение было тесно связано с другой крестьянской традицией — общей трапезой, начинавшейся с заклания быка или барана.

Этот обряд Ильина дня известен как «мольба», «жертва», «мирская складчина», «братчина»: крестьянская община заранее покупала животное вскладчину и выкармливала его, чтобы зарезать на Илью, предварительно освятив и отслужив молебен. В разных регионах России в качестве жертвенного животного выбирали разные виды домашнего скота: в Олонецкой губернии это был нехолощеный бык, в Пермском крае — или бык, или теленок, в Калужской губернии — молодой барашек.

Мясо варили в котле, а после ели на улице все вместе — причем участвовать в трапезе могли и жители деревни, и гости, и даже нищие. Кровью жертвы мазали глаза и лоб, а детям — щеки: считалось, что сила и здоровье животного передастся людям.

Сегодня традиции празднования, разумеется, утрачены, а климат изменился настолько, что в этом году купаться в Центральной России и на севере нельзя было и до Ильи – что уж говорить о том, что будет после 2 августа. Однако крестьяне, да и жители городов, по-прежнему зависят от погоды.