Феминистка и актер: как Лина Данэм поцеловала Брэда Питта

Партнерша актера Брэда Питта по фильму «Однажды в Голливуде» Лина Данэм начала выказывать ему знаки внимания прямо на красной ковровой дорожке лондонской премьеры девятого фильма Квентина Тарантино. Актрису, сыгравшую участницу секты Чарльза Мэнсона «Семья», сфотографировали во время того, как она попыталась поцеловать бывшего мужа Анджелины Джоли в губы. Несмотря на то, что ей удалось достать только до щеки голливудской звезды, комментаторам в соцсетях показалось, что она метит в более интимную область, — и они были возмущены поведением девушки.

Реклама

У 33-летней Данэм получилось только задеть уголок губ Питта, но на фотографиях видно удивление актера, когда Лина ухватилась за его плечо. Таблоиды назвали получившийся дружеский поцелуй «неловким», а саму актрису ничего не смутило — она даже опубликовала пост в твиттере, в котором написала: «Не каждый день мне удается надеть му-му (просторное гавайское платье — «Газета.Ru»), ходить босиком, флиртовать с Брэдом Питтом и присоединяться к культу… по работе». Однако это объяснение не показалось оправданием ее действий для поклонников актера, а ее поведение назвали нарушением прав партнера по фильму.

Один из них написал: «Лина Данэм попыталась поцеловать Брэда Питта в губы без его согласия, называйте это как хотите — сексуальное насилие или харассмент. Но никак не «удивительно». Не «забавно». Это не в порядке вещей». Другой также выразил мнение, что в поцелуе не было ничего веселого: «Это жутко. Сексуальный харассмент может относиться как к мужчинам, так и к женщинам».

Изначально Лина Данэм прославилась как сценарист американского сериала «Девчонки», а после — в качестве автора книги «Я не такая. Девчонка рассказывает, чему она «научилась». Биографический рассказ затрагивает темы отношений со своим телом, противоположным полом и окружающим миром в принципе, а для многих это подобие честного дневника современной девушки стало настольной книгой для тяжелых периодов в жизни. На это произведение сослался очередной комментатор, когда раскритиковал поступок звезды: «Лина Данэм, которая старается поцеловать Брэда Питта — это отвратительно во всех смыслах. Даже просто печатая это, я чувствую себя испачканным. Она ничему не научилась».

Для кумира девушек в возрасте от 20-ти до 30-ти лет Данэм слишком часто оказывается героиней материалов о сексуальном харассменте. В ноябре 2017 года актриса сериала «Девчонки» Аврора Периньо написала заявление в полицию, в котором обвинила сценариста шоу Мюррея Миллера в сексуальном насилии. Пока представители Миллера называли обвинения «безумными» и «оскорбительными», за него вступилась и Данэм, руководящая съемочным процессом. Она сделала заявление от лица всего менеджмента телешоу для портала BuzzFeed News, в котором подчеркнула, как важно давать высказаться жертвам преступлений, связанных с насилием и дискриминацией, но отметила, что она слишком хорошо знает сценариста, чтобы считать обвинения Периньо правдивыми.

После волны негатива со стороны борцов за права женщин и активистов зародившегося #MeToo Лина Данэм обратилась ко всем несогласным в своем твиттере и извинилась. «Я наивно верила, что было важно поделиться моим взглядом на ситуацию моего друга, так как она развивалась за кулисами на протяжении последней пары месяцев. Теперь я понимаю, что было совершенно неправильно выходить вперед с подобным сообщением, и мне очень жаль». Она продолжила словами о том, что каждая женщина и феминистка заслуживает того, чтобы ее услышали и поверили в ее историю.

Даже после извинения сценарист потеряла некоторый процент своей аудитории — в сети ее назвали зацикленной на самой себе. Один из многих подобных комментариев выглядел так: «Почему вы все продолжаете давать ей платформу для выступления, вместо этого серьезно могли бы поговорить с Авророй. Никто не хочет слышать о Лине».

Как бы ни закончилась история с выражением — дружеской или романтической — привязанности Данэм к Питту, ее спонтанное желание поцеловать кумира большинства девушек начала нулевых сейчас вызывает непонимание. Так что остается только следить за тем, насколько быстро поток жалоб на известную голливудскую феминистку заставит ее опубликовать новое заявление.