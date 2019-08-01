Нет королевы: что журналисты говорят о номере Vogue с Меган Маркл

Меган Маркл потерпела очередную неудачу в попытке улучшить свой имидж в Великобритании. Сентябрьский выпуск журнала Vogue, для которого она выступила приглашенным редактором, назвали катастрофой. В действиях герцогини Сассекской снова увидели попытку превознести себя, полностью игнорируя при этом чаяния британцев, для которых этот номер модного журнала, казалось бы, был предназначен.

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Раскритиковали выпуск, прежде всего, члены профессионального журналистского сообщества – как сообщило издание The Daily Beast, в частных разговорах сотрудники модных глянцевых изданий называют сентябрьский номер британского Vogue «вызывающим чувство неловкости», «стыдным» и «непродуманным». И стыдно британским журналистам, кажется, за все — от обложки до самой концепции.

Больше всего вопросов вызвала обложка номера, с помпой представленная в официальном инстаграм-аккаунте герцогов Сассекских. На ней размещены 16 слотов: в 15 из них — фотографии женщин, которыми, по ее собственному выражению, восхищается Меган Маркл, в последнем — зеркало, в котором читательница может увидеть себя.

Идею с зеркальной поверхностью сразу назвали вторичной. Еще в 1998 году в фильме «Большой Лебовски» главный герой по имени Чувак смотрится в зеркало в виде обложки журнала Time — сейчас такое легко можно купить в интернете. А в 2006-м сам Time действительно использовал зеркальную поверхность на обложке, назначив в декабрьском выпуске человеком года Тебя — то есть читателя, заглядывающего в зеркальный прямоугольник.

Однако концепция обложки Vogue, созданного Меган Маркл, оказалась не просто вторичной, а прямым плагиатом.

Журналистки Саманта Бретт и Стеф Адамс напомнили, что три года назад выпустили книжку «Меняющие мир», одно из эссе для которой написала и Меган Маркл. Как и номер журнала, выпущенный герцогиней Сассекской, книга посвящена женщинам-новаторам, а ее обложка — также состоит из слотов с фотографиями женщин, добившихся успеха в своих областях. «Это, безусловно, очень лестно — ей явно понравилась наша концепция, — прокомментировала эту ситуацию Саманта Бретт в беседе с Daily Mail. — Я люблю Меган, я большая ее поклонница, но если то, что говорят нам люди, правда, то это большое разочарование».

Самым большим разочарованием для читательниц стала, впрочем, не вторичность идеи обложки, а выбор героинь номера, которыми восхищается Меган Маркл. Британцы весьма огорчились, не обнаружив среди 15 женщин, которыми восхищается герцогиня Сассекская, главную — королеву Великобритании Елизавету II.

«Среди всех женщин, которых выбрала ММ, нет королевы, — написал один из пользователей твиттера. — Настоящая феминистка. Любой может научиться у нее, но ММ отказывается слушать».

«Герцогиня Сассекская стала редактором британского Vogue c 15 вдохновляющими женщинами на обложке. Я думал, что она включит королеву, — написал в соцсети журналист Эндрю Пирс. — Но почему она не поместила на обложку больше британцев? И разве королева не может служить вдохновляющим примером?» В ответ другой интернет-пользователь предположил, что не только Елизавета II должна была оказаться среди женщин, меняющих мир. «Например, врач или медсестра, учительница, адвокат — так много женщин делают вклад в общество самыми разными способами», — отметили в твиттере.

Однако на обложке были модели, актрисы, звездные активистки левых взглядов, отобранные, скорее всего, по одному принципу — этнического разнообразия, за которое сейчас активно борются в мире моды и шоу-бизнесе.

Самая жесткая критика выбора героинь номера поступила в адрес Меган Маркл от Сары Вайн, знаменитой колумнистки Daily Mail. В своей колонке она строго отчитала герцогиню Сассекскую за то, что она в который раз оказалась глуха к потребностям британцев и снова поступила как модная икона или звезда глянцевых журналов, но точно не как достойный член королевской семьи Великобритании.

Сара Вайн попыталась объяснить Меган, сколько ошибок она сделала на пути к сердцам британцев — и без того довольно непростом. Роскошный ремонт в резиденции за счет налогоплательщиков, «претенциозная» секретность, с которой были организованы крестины Арчи Харрисона, возмутительный отказ назвать имена крестных родителей — все это попало в список «пиар-катастроф» бывшей звезды сериала «Форс-мажоры». В него колумнист британского таблоида добавила и сентябрьский Vogue.

Возмутила колумнистку Daily Mail, прежде всего, разумеется обложка — она была первым элементом нового номера, с которым публике дали ознакомиться.

Сара Вейн задалась вопросом, почему Меган Маркл выбрала женщин, часть из которых совершенно не известна британцам, в то время как другие вдохновляющие героини — «всего лишь звезды».

Но больше всего журналистку возмутило письмо редактора, написанное Меган и с большой помпой опубликованное на следующий день после обложки.

Как показалось Саре Вейн, все переживания Меган, с которыми она поделилась с читателями, вовсе не близки жителям Великобритании. Они не чувствуют себя новыми членами королевской семьи, которые «хотят намного большего». Не живут лишь для того, чтобы «сиять светом в мире, постоянно живущем во тьме». Не ощущают себя «русалками», которые не имеют «страха перед пучиной», но боятся «блеклой жизни».

Одним словом, читателям журнала и самой Саре Вейн колонка приглашенного редактора от Меган показалась претенциозной болтовней, направленной на то, чтобы «показать миру, насколько ты серьезно относишься к тому, чтобы показывать, насколько ты серьезна».

Объясняя выбор героинь для обложки, Меган Маркл раньше говорила, что не хотела оказаться на ней сама, поскольку это было бы «хвастливо». Если опустить тот факт, что это звучало пассивно-агрессивно по отношению к Кейт Миддлтон, фотография которой украшала модный журнал в 2016 году, приходится констатировать: хвастливым вышел весь номер, созданный Меган.

Сейчас эксперты задаются вопросом: консультировалась ли герцогиня Сассекская прежде, чем браться за редактирование Vogue, со своей пиар-службой, и если да, то послушалась ли она ее. Потому что, судя по письму, Меган Маркл предложила главному редактору Эдварду Эннинфулу сделать ее приглашенным редактором самого важного выпуска, сидя дома на диване в окружении собак — а они хорошие друзья, но вряд ли профессиональные пиарщики.