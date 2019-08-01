Ради доброго дела: Меган Маркл придумает одежду для офиса

Герцогиня Сассекская Меган Маркл запустит новый благотворительный проект — на этот раз связанный с модой. Всех поклонников бывшей актрисы ждет капсульная коллекция офисной одежды от Маркл, созданная в сотрудничестве с четырьмя брендами — Marks & Spencer, John Lewis & Partners, Jigsaw и Misha Nonoo. Владелица последнего, Миша Нону — близкая подруга Меган, и некоторые таблоиды убеждены, что именно она познакомила американку с принцем Гарри. В официальном заявлении о коллаборации, опубликованном в эксклюзивном интервью Vogue, говорится, что все средства, полученные от продаж коллекции, поступят на счет компании Smart Works, которая предлагает помощь безработным женщинам в Великобритании.

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Сейчас содержание коллекции остается секретом, но весьма вероятно, что придуманные Маркл образы будут во многом копировать наряды, которые она надевала на различные мероприятия. Если ее дизайнерские решения не ограничатся только милыми принтами на блузках и длиной юбок, на это даже будет интересно посмотреть.

Критики общественной деятельности матери трехмесячного младенца могут сказать, что супруга принца очень любит внимание общественности и забота о других для нее не главное.

Представления о том, какой должна быть одежда офисной сотрудницы, у Меган Маркл есть — правда, экранные. Идеи для коллекции Меган могла позаимствовать у своей героини в сериале «Форс-мажоры» — телешоу рассказывало о буднях юридической конторы, а Маркл играла весьма деловитую и компетентную сотрудницу в облегающих юбках-карандашах и женственных блузках. Однако если в составленные ей комплекты войдут любимые бывшей актрисой на экране и в жизни туфли на высоком каблуке, то они, скорее всего, не будут отличаться комфортом или хорошим качеством.

Высота каблуков лодочек Меган Маркл всегда провоцировала многочисленные дискуссии в интернете, когда супруга принца Гарри была беременна — собиравшиеся в секциях комментариев обеспокоенные матери и врачи требовали, чтобы от Меган перестали требовать невозможного. Казалось, что по мере увеличения живота герцогини Сассекской росли и сантиметры на ее туфлях.

На самом деле большинство нарядов Маркл, за исключением вечерних платьев и джинсов, могут подойти офисным сотрудницам, потому что в основном 37-летняя герцогиня придерживается нейтральных тонов в одежде, а протокол запрещает чересчур короткие юбки или декольте, так что корпоративный дресс-код будет соблюден в любом случае.

В середине июля Кенсингтонский дворец подтвердил слухи о том, что Меган и Гарри выйдут из благотворительной организации Royal Foundation, в которой они состояли вместе с герцогами Кембриджскими. Тогда королевский корреспондент Виктория Мерфи рассказала СМИ, что герцоги Сассекские планируют организовать отдельный фонд к концу 2019-го. Источники во дворце признались, что «молодые» герцоги были рады выйти из союза со своими родственниками, потому что теперь они могут делать вещи по-своему. Инсайдер уточнил, что супруги и молодые родители хотели бы «мыслить глобально», так что едва ли их инициативы останутся в рамках привычной деятельности членов королевской семьи вроде защиты редких видов животных или поддержки локальных производителей.

Организация совместной деятельности с масс-маркет и дизайнерским брендами определенно выбивается из привычной британцам концепции участия членов королевской семьи в благотворительности, но это может оказаться только началом. Нам предстоит узнать, надолго ли хватит скандальной славы герцогов, способной прорекламировать то, что они продают, для их народа.