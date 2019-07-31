«Она не беременна»: принцесса Евгения разочаровала фанатов

Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон разочаровала британцев. Она окончательно поставила точку в разговорах о том, что ее младшая дочь — 29-летняя принцесса Евгения — ждет ребенка. Жители Великобритании ждут объявления о том, что в семье герцогов Йоркских появится наследник или наследница, практически со дня свадьбы принцессы Евгении и менеджера марки текилы, основанной Джорджем Клуни, Джека Бруксбенка. Однако до сих пор слухи не подтверждались.

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Положить конец сплетням решила мать принцессы Евгении. Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон взяла слово на вечеринке в Массачусетсе, устроенной в честь американского бизнесмена и филантропа Эрни Боха-мл. Пользуясь случаем, Ферджи, как ее когда-то прозвали журналисты, решила покончить со спекуляциями относительно положения ее замужней дочери.

«Я просто просматривала то, что говорят журналисты», — начала она свою речь. Все собравшиеся поняли, о чем хочет сказать Ферджи — мать двух взрослых дочерей имела в виду многочисленные предположения о беременности принцессы, которые могли высказывать корреспонденты различных изданий, собравшиеся на вечере.

Сара Фергюсон заверила всех собравшихся, что она будет «замечательной» бабушкой, но случится это чуть позже, чем ожидают представители прессы. По словам 59-летней герцогини, наследников первенцев ее дочери и менеджера марки текилы еще не стоит ждать: «Что еще я могу вам сказать? Нет, она не беременна!»

Дочь второго сына королевы Елизаветы II принца Эндрю вышла замуж за бизнесмена Джека Бруксбэнка в октябре 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзоре. С тех пор таблоиды стараются понять, когда стоит ожидать появления девятого правнука Ее Величества. Несмотря на то, что в данный момент Евгения не ждет ребенка, скорее всего ситуация вскоре изменится. Спустя некоторое время после их церемонии бракосочетания королевский биограф Ингрид Сьюард рассказала порталу People, что молодожены планируют обзавестись семьей «так быстро, насколько это возможно».

Когда в прошлый раз 29-летняя дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон стала объектом всеобщего внимания 12 октября 2018 года, — в день своей свадьбы — ей не удалось удержать его дольше, чем на пару суток. Публика быстро переключилась с их роскошной церемонии в Виндзорском замке на заявление Кенсингтонского дворца о беременности Меган Маркл. К тому же, королевские эксперты убеждены, что супруга принца Гарри рассказала о своей беременности собравшимся перед церемонией гостям.

Герцогиня Йоркская уже не является членом королевской семьи Великобритании — она состоит в разводе с принцем Эндрю, герцогом Йоркским. И это хорошо, потому что ее откровенность с журналистами вряд ли порадовала бы администрацию Букингемского дворца. Дело в том, что все родственники королевы придерживаются стратегии, установленной королевой-матерью и женой короля Георга VI — «Никогда не жалуйся, никогда не объясняй». Это значит, что все опровержения или подтверждения, как правило, дают «источники, знакомые с ситуацией» или сотрудники дворца, но не сами родственники Елизаветы II.

Во время своей речи герцогиня Сара также пошутила о необычных условиях, в которых она живет — Фергюсон все еще живет под одной крышей со своим бывшим мужем. Они состояли в браке десять лет, но уже 23 года живут в разводе в Роял-лодж, который находится на территории Виндзорского замка. Также в список их общей недвижимости входит шале в Швейцарии, так что родители двух принцесс смогли сохранить прекрасные отношения. Герцогиня заявила: «Я действительно живу в Роял-лодж со своим прекрасным принцем, который и правда самый привлекательный принц из числа многих других».

Слухи о беременности принцессы Евгении Йоркской разгорелись в твиттере в июне, когда она посетила королевские скачки в Аскотте. Принцесса разговаривала с герцогиней Кембриджской Кейт и Зарой Тиндалл, еще одной внучкой Елизаветы II. Фанаты заметили, что Евгения периодически держит руку на животе, а этот защитный жест часто используют именно беременные женщины. Кадры, сделанные во время того разговора, заставили сомневаться и поклонников Кейт Миддлтон, которой тоже предрекли уже четвертого по счету ребенка, однако и в этом случае предположения оказались ошибочными.

25 июля Евгения, одна из немногих британских аристократов со своим личным аккаунтом в инстаграме, опубликовала памятные фотографии к годовщине свадьбы своих родителей, которые поженились 33 года назад. Принцесса написала: «Я опоздала на день, но я хотела отметить свадьбу моих родителей… Спасибо за то, что вы всегда остаетесь моими лучшими друзьями, и за то, что вы вырастили нас вместе».