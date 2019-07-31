Закат империи: Victoria's Secret сворачивает легендарное шоу

Шоу Victoria's Secret закрывается навсегда. Постоянный «ангел» одного из самых знаменитых брендов нижнего белья Шанина Шейк рассказала об этом порталу The Daily Telegraph. «К сожалению, в этом году шоу Victoria's Secret не состоится», — проговорилась она. Австралийская модель, которая прославилась именно за счет показов марки, призналась, что создавшаяся ситуация для нее «непривычна», но выразила надежду, что в ближайшем будущем положение вещей изменится, и ей снова предложат работу.

Шейк назвала ежегодный показ Victoria's Secret «лучшим шоу в мире», однако так уже давно считают далеко не все.

Изменить американским производителям женского нижнего белья предстоит многое — в прошлом году марка оказалась в центре крупнейшего скандала, связанного с дискриминацией представителей меньшинств. В ноябре топ-менеджмент Victoria's Secret дал интервью онлайн-версии американского журнала Vogue, которое вышло в день проведения шоу.

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В мире моды уже несколько сезонов говорят о том, что руководство фирмы мыслит старомодно, и когда-нибудь это скажется на их продажах. В своем интервью Vogue директор по маркетингу Victoria's Secret Эд Разек в очередной раз подтвердил, что все еще живет в прошлом веке. На замечание о том, что марку критикуют за отсутствие разнообразия моделей на подиуме (имея в виду манекенщиц размера плюс и транссексуалов), Разек сказал, что организаторы стараются создать атмосферу сказки и мечты во время своих шоу. По сути, он признался, что модели, далекие от классических стандартов, не заслуживают привилегии пройтись по длинному подиуму с подсветкой, живой музыкой и, разумеется, крыльями.

Этому интервью потребовалось несколько месяцев для того, чтобы разрушить целую империю. В начале марта агентство Bloomberg подтвердило слухи о том, что марка закрывает 53 точки ритейла в США — это означало, что компания терпит ощутимые убытки. При этом всего лишь в 2018-м компания Goldman Sachs провела исследование рынка и выяснила, что Victoria's Secret находится в числе самых популярных брендов среди наиболее платежеспособного поколения наших дней — миллениалов.

Можно с уверенностью сказать, что на наших глазах Victoria's Secret пережила свою имиджевую смерть. По крайней мере, теперь владельцы даже самых крупных предприятий поняли, что привлекать аудиторию, подвергая меньшинства откровенной дискриминации, нельзя — это стало нежизнеспособной моделью для ведения бизнеса.

Во многом узнаваемость бренда обеспечивала популярность его «ангелов» в социальных сетях — супермодели 90-х вроде Тайры Бэнкс и Хайди Клум ушли, а им на смену пришли сестры Хадид и Кендалл Дженнер с десятками миллионов подписчиков в инстаграме.

Именно поэтому в контрактные обязательства абсолютно всех «ангелов» входило многократное и подробное освещение шоу — нужно было создать эффект, что демонстрация нижнего белья — довольно спорного, надо сказать, качества — является событием глобального масштаба.

Прошлогоднее шоу стало последним для легенды показов Victoria's Secret бразильянки Адрианы Лимы, которая пропускала показы, только если была глубоко беременна. Ее способность приходить в форму после родов ради показов отмечал не один глянцевый журнал — однако экстремальные диеты и силовые тренировки модели также подвергались критике со стороны поклонников бодипозитива. По их мнению, режим «ангелов» невозможно назвать полезным для женского организма, но многие модели были готовы приносить жертвы ради участия в шоу, благодаря которому они становились звездами.

Отмена показа, служившего основной рекламой всей продукции бренда, ставит под вопрос дальнейшее существование Victoria's Secret, потому что без своих «ангелов» сеть ярко-розовых бутиков превращается в очередной бельевой магазин, но с сильно завышенными ценами на синтетику. К тому же, как отмечают потребители, довольно бестолково устроенный — найти подходящее белье современной женщине там оказывается просто не под силу.