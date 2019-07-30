Пока не стоит: от чего Меган Маркл предостерегают врачи

Акушер-гинеколог Набила Фоулз-Гутьерес дала интервью британскому таблоиду Express, в котором рассказала, что если Меган Маркл хочет сохранить свое здоровье, было бы лучше воздержаться от планирования второй беременности в ближайшее время. Она объяснила современную ситуацию: «Пока большинство женщин в наше время планируют свои беременности так, чтобы между ними было как минимум два года, некоторые женщины снова оказываются в положении либо случайно (незапланированная беременность), либо не предохраняясь между беременностями по личным или религиозным причинам».

И хотя гинеколог подчеркнула, что количество детей и времени, которое проходит между их родами, остается исключительно выбором их родителей, она не советует рожать второго ребенка сразу после первого.

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В женских консультациях призывают ждать примерно два года после родов, прежде чем забеременеть еще раз. В качестве аргументов акушерка привела данные ВОЗ: «Всемирная организация здравоохранения рекомендует установить перерыв в два года перед попыткой завести ребенка еще раз». Согласно результатам исследования, женщины, которые зачали ребенка спустя полгода после рождения предыдущего, на 70% больше подвержены риску преждевременных родов, чем женщины, дающие своему телу восстановиться за полтора или два года.

Набила Фоулз-Гутьерес также советует всем родившим женщинам проявлять осторожность, самостоятельно принимая решение завести в будущем много детей: потенциальной многодетной матери стоит учитывать свою способность обеспечивать потомков. В Великобритании право на бесплатные средства контрацепции есть у каждого человека — таким образом государство поддерживает право каждой женщины на выбор и предлагает планировать материнство заранее, а не тогда, когда другого выхода уже нет.

У Меган Маркл нет необходимости пользоваться этим правом, но к советам врачей 37-летняя герцогиня наверняка прислушается — несмотря на то, что как только ее первенцу исполнилось два месяца, СМИ стали говорить о том, что вскоре нас ждет объявление о еще одной беременности американки.

Таблоиды уже не раз писали о том, что Меган должна успеть родить еще как минимум двоих детей (чтобы сравняться с Кейт Миддлтон) до сорока лет, а отдельная категория королевских экспертов до сих пор считает, что Елизавета II «заказала» невестке минимум четверых правнуков.

Из всего этого самой правдоподобной версией стало заявление королевского эксперта Кэти Николл, которая рассказала, что герцоги Сассекские сами хотят воспитывать много детей. И действительно, в начале мая 2019-го, когда до рождения Арчи Харрисона оставались считанные дни, таблоид Express нашел старое интервью звезды сериала «Форс-мажоры», в котором она говорила о своей мечте. «Я мечтаю быть мамой с карапузами, бегающими по дому», — призналась Меган Маркл в 2014 году изданию The Brew.

Однако Кэти Николл настаивает: как бы Маркл ни хотела стать матерью еще раз (а ее беременность протекала вполне безболезненно, в отличие от Кейт Миддлтон), им с Гарри предстоит длительная поездка в Южную Африку, поэтому, возможно, планировать еще одного наследника стоит после возвращения из командировки.

В беседе с Express врач Набила Фоулз-Гутьерес упомянула, что возраст герцогини, которая в России уже давно считалась бы старородящей матерью, может создать впечатление, будто ей нельзя тянуть со вторым ребенком. Но гинеколог призвала не паниковать — с возрастом рисков для беременных становится действительно больше, но современная медицина не видит в этом существенной проблемы.

Набила Фоулз-Гутьерес отметила, что помимо физического состояния молодым матерям стоит следить и за своим душевным равновесием, когда они пытаются завести еще одного. По ее мнению, злую шутку могут сыграть гормоны: «Я бы беспокоилась о психическом здоровье, на котором скажутся две волны гормонов после родов и во время беременности». Эксперт заключила словами о том, что она бы сделала все возможное, чтобы установить достаточный промежуток.