«Прикажите ей»: сводный брат Меган просит помощи у королевы

Сводный брат Меган Маркл решил снова связаться со своей знаменитой родственницей. По неизменной традиции он обратился к ней через СМИ. Томас Маркл-младший потребовал от королевы Елизаветы немедленно вмешаться в их семейный конфликт и приказать герцогине помириться с семьей.

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Отверженный родственник заявил британскому изданию The Mirror, что очень хочет увидеть свою сводную сестру, а особенно маленького Арчи, который родился в мае этого года. По его мнению, ставшая матерью Меган должна осознавать значение семьи в жизни каждого человека. Томас Маркл-младший, что в свои 37 лет его сводная сестра – уже достаточно зрелая и опытная женщина, чтобы усмирить свой гордый нрав.

«Чарльз должен вмешаться и сказать: «Что-то идет не так». Они должны заставить ее пойти на этот шаг, в противном случае это и впредь будет создавать для нее проблемы в жизни», — заявил Томас в беседе с журналистами.

Сводный брат Меган очень надеется, что усилия королевы и ее сына помогут герцогине Сассекской осознать ее проступки и загладить вину перед их отцом. Также Томас Маркл предрек, что герцогиня скоро откажется и от своей родной матери, потому что она тоже станет неважной для нее. Дорию Рэгланд, по его мнению, будут лишь иногда допускать к внуку в виде одолжения.

Заканчивая свое обращение, Томас Маркл отметил, что нынешняя Меган — совсем не та, что, по его словам, росла вместе с ним. Он чувствует, что абсолютно не знает эту девушку. Но он надеется, что Меган все-таки выполнит свой долг перед отцом, который много для нее сделал.

Меган Маркл пока никак не прокомментировала такое обращение родственника. Вряди ли настойчивые обращения сводного брата повлияют на ее закрытый образ жизни и желание сохранить приватность.

Родные Меган Маркл ополчились на нее давно. Все началось еще до королевской свадьбы, когда Томас Маркл-младший написал неприятное письмо ее жениху – принцу Гарри.

«Меган Маркл не подходит тебе. Чем меньше времени остается до вашей свадьбы, тем яснее становится, что это самая большая ошибка в истории королевской семьи. Я не понимаю, почему ты не видишь настоящую Меган, которую видит весь мир. Стремление Меган играть роль принцессы — просто попытка средней голливудской актрисы избежать старения», — заявил Томас в письме, опубликованном в таблоиде In Touch.

Через две недели после публикации письма в сети появились странные фотографии, на которых отец Меган, Томас Маркл-старший, читает книгу о Британии, сидя в кафе, смотрит в интернете фото дочери и ее возлюбленного и примеряет костюм – снимки иллюстрировали, как отец невесты готовится к поездке в Лондон на свадьбу дочери. Вскоре DailyMail стало известно, что все снимки были постановочными, а сделал их Джефф Рейнер, известный фотограф. Оказалось, что Маркл-старший согласился на это специально. Якобы одна такая фотография стоила порядка 135 тысяч долларов.

После скандала с фотографиями за отца заступилась еще одна родственница герцогини. Сводная сестра Меган — Саманта Маркл — взяла вину на себя и сказала, что это все ради блага королевской семьи.

На королевскую свадьбу в итоге не приехали ни брат, ни сестра, ни отец – рядом с Меган была только ее мать. Однако мосле торжества Сводная родственница дала интервью, в котором задела Дорию Рэгланд. «Она, вероятно, сидела там и плакала, потому что знала, что она продалась за деньги больше, чем кто-либо, а еще она изолировала нашего отца. Виновна», — сказала Саманта.

Отец герцогини недолго хранил молчание. Мужчина дал большое интервью ведущему передачи «Доброе утро, Британия» Пирсу Моргану, в котором заявил, что жалеет о ситуации с постановочными фотографиями. Он признался, что его дочь и ее возлюбленный говорили с ним на тему прессы задолго до свадьбы, и единственной просьбой было «не говорить со СМИ».

Герцогиня никак не отреагировала на слова отца. И тогда Томас решил дать еще одно интервью изданию «The Sun».

«Все, что я вижу прямо сейчас: она очень напугана. Может, это просто пара непростых дней, но я думаю, Меган испытывает сильнейший прессинг. Ей пришлось заплатить высокую цену за то, чтобы выйти замуж и стать членом этой семьи. Я тебя люблю, скучаю и прошу прощения за все». Я хочу быть дедушкой для ее будущего ребенка», — заявил Томас -старший

На защиту отца встали сестра и брат Меган. Томас написал письмо Елизавете, в котором сказал, что Меган держат во дворце как пленницу. По его словам, она несчастлива в браке, подвергается травле в семье и втайне боится, что ее ждет такая участь, как и принцессу Диану. А Саманта назвала герцогиню эгоисткой и написала в твиттере: «Как насчет того, чтобы отдать дань уважения своему собственному отцу? Хватит! Веди себя как настоящая женщина! Если наш отец умрет, я возлагаю ответственность за это на тебя, Мег!».

Королевский двор сохранял молчание, а Томас и Саманта продолжали давать интервью и писать оскорбительные твиты. критикуя родственницу. В очередном скандальном интервью отец Меган рассказал, что его «отрезали» от дочери и всей королевской семьи.

«Меня раздражает чувство превосходства, с которым общается со мной Меган. Без меня она была бы никем. Все, что представляет из себя Меган, создал я сам», — это последнее, что на данный момент говорил о дочери Маркл-старший. Однако учитывая, как часто члены семьи Меган обращаются к ней при помощи британских таблоидов, можно ожидать, что в скором времени она снова услышит вести от отца.