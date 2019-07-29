Герцогиня в ужасе: принц Джордж повстречался с преступником

Водитель с криминальной историей, отбывший наказание сроком в семь лет за жестокие пытки человека, был допущен на территорию лондонской резиденции принца Уильяма и Кейт Миддлтон. 40-летний Даррен Бенджамин работает на независимую компанию, занимающуюся транспортировкой мебели: 14 июля он доставил предметы интерьера в Кенсингтонский дворец — охрана резиденции не проверила его личность, и совершенно напрасно.

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Дело в том, что позже таблоид The Sun прислал герцогам материал, где содержалась информация о прошлом Бенджамина — оказалось, что он сидел в тюрьме с 2008-го по 2015 год за то, что он стал соучастником истязаний человека, которому лили на спину кипяток.

Корреспондент издания также упомянул, что после того, как Даррен Бенджамин побывал на территории дворца, он рассказал своим друзьям о том, как он видел Джорджа, его сестру Шарлотту и брата Луи во дворе. Если верить порталу, Бенджамин даже назвал шестилетнего принца славным.

После того, как The Sun представил эти данные представителям Кенсингтонского дворца, обеспокоенный отец троих детей инициировал расследование действий сотрудников службы безопасности. Выяснилось, что когда Даррен оказался рядом с тремя детьми будущего короля Великобритании, они гуляли вместе со своей няней Марией Терезой Боралло и поприветствовали мужчину — то есть вступили в контакт с преступником.

Источник, знакомый с ситуацией, назвал подобную оплошность службы безопасности в беседе с The Sun «потенциально роковой»: допускать такое. по его мнению — недопустимо. Он подчеркнул, что Бенджамин — «жестокий преступник, попавший в тюрьму за самый зверский вид пыток». «От того, что он хвастался друзьям о том, как близко он подобрался к нашему будущему королю и другим детям герцогов Кембриджских, мурашки бегут по коже», — признался собеседник таблоида. Он также сказал, что приятели бывшего заключенного были «шокированы» тем, что он находился на достаточно близком расстоянии от членов королевской семьи, что даже имел возможность дотронуться до них.

28 июля, в воскресенье, один из высокопоставленных служащих дворца сообщил порталу, что герцог и герцогиня Кембриджские обеспокоены тем, что отбывший наказание преступник подобрался так близко к их детям без какой-либо дополнительной защиты. Информатор отметил: «Герцог был проинформирован и, разумеется, проявляет пристальный интерес к случившемуся».

Несмотря на убежденность Уильяма в том, что все люди заслуживают второго шанса в жизни даже после совершения подобных преступлений, по словам инсайдера, он будет стараться усилить меры безопасности, чтобы подобные ситуации не повторялись.

К тому же, тем, кто работает во дворце, важно знать кто именно въезжает в его пределы — многие забывают, что Кенсингтонский дворец остается домом для многих членов королевской семьи (не только Кейт, Уильяма и их детей) и представляет собой комплекс небольших зданий, а не дворец в его классическом понимании. Оказалось, что произошедшее удивило не только 37-летнего принца, но и тех, кто работает в его офисе — отсутствие тщательных проверок данных биографии посетителей территории заставило их задуматься.

После предупреждения со стороны таблоида Букингемский дворец начал масштабное расследование — сотрудник администрации подтвердил, что когда стало известно о том, кто именно проник в Кенсингтонский дворец, была утверждена экстренная проверка всех функционирующих систем и процедур по обеспечению безопасности.

По неподтвержденным данным, Бенджамин был безработным до того момента, пока не устроился в компанию, которая занимается поставками мебели. Однако 28 июля спикер Букингемского дворца подчеркнула, что все поставки в королевские резиденции осуществляются в соответствии с четкими требованиями. «Это включает в себя принятие только известных партий грузов, проверку личности водителя при въезде и сопровождение водителя и транспортного средства в любое время, — объяснила представительница резиденции. — Все поставки осуществляются под надзоров полицейских и сотрудников службы безопасности».

Если та же процедура была проделана 14 июля, когда Даррен Бенджамин привез во дворец мебель, процедура проверки личности всех, кто появляется у входа в резиденции родственников Елизаветы II, станет намного серьезнее.