Больная Спирс и пошлая Хайек: худшие наряды звезд

Бритни Спирс

Girl get yo ass out of that thing pic.twitter.com/7vSX7vipqr — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) July 27, 2019

23 июля состоялась мировая премьера фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», на которой, кажется, действительно собрался весь Голливуд, только современный. Этот день ознаменовал и первый выход 37-летней Бритни Спирс на красную ковровую дорожку после череды отъездов и заездов в психиатрическую лечебницу. Наряд и общий образ певицы в очередной раз показали, что красота начинается с ментального здоровья и что если у вас разногласия с вашим менеджером — он же отец Бритни —, то совершенно необязательно ссориться еще и со стилистом.

Алое облегающее мини-платье с ничем не обоснованной лямкой на одном плече и вырезом в районе солнечного сплетения создало ощущение, что Спирс оторвала половину платья из масс-маркета, которое кто-то бедный мог бы надеть на свадьбу к не самым близким друзьям. Ничем не примечательные черные босоножки на высоком каблуке, чтобы стать чуть ближе к своему бойфренду и фитнес-тренеру Сэму Ашгари, смазанные черные тени и растрепанный хвост завершили это мучение. Мы все знаем, в каком виде чаще всего хочется ходить в кино, но если бы певица хотела показать, что она не старалась выглядеть хорошо, то могла бы просто прийти в пижаме.

Сальма Хайек

Salma at Comic Con is like I'm not a regular mom I'm a cool mum #MeanGirls pic.twitter.com/YLpDGsd9uk — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) July 27, 2019

Актриса, присоединившаяся к киновселенной Marvel наравне с Анджелиной Джоли, на этой неделе появилась на ComicCon в Сан-Диего и не захотела позировать фотографам на пресс-воле.

Мы разделяем ее неуверенность относительно наряда, который явно должен был впечатлить детей среднего школьного возраста (основной аудитории подобных фестивалей). И дело вовсе не в том, что в 52 года нельзя надевать широкий кожаный пояс с баской сзади. Дело в том, что это нельзя надевать никому, кроме актеров тематических фильмов исключительно в момент съемок.

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Ее фильм про «богинь-супергероинь» выйдет в мировой прокат только в ноябре 2020 года, а мы уже мечтаем, чтобы это поскорее закончилось — все же видеть Хайек в элегантных образах Chanel куда приятнее глазу. Помимо ремня (тот факт, что его сделали для последней коллекции Alexander McQuinn, не делает его привлекательнее) образ для ComicCon состоял из майки и расклешенных джинсов, но смотреть на них было тяжело из-за нелепой подвески-сердца на шее у актрисы. К тому же, на ногах у нее была «змеиная» компенсация Gucci за рост в 157 см. Высота этой бесконечной платформы и каблука — 16 см.

Is she in AHS now?.. cause coven vibes girl idk pic.twitter.com/rW1dy4jVUQ — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) July 27, 2019

Существует множество способов носить черные платья в теплую погоду таким образом, чтобы они не выглядели траурно и чтобы случайные прохожие не интересовались, не преследовала ли вас стая разъяренных собак. К сожалению, актрисе Наоми Уоттс не удалось избежать ни первого, ни второго нежелательного варианта во время ее выхода в Нью-Йорке на прошедшей неделе. И благодаря этому в который раз стало понятно, почему самым ненавистным сочетанием главреда американского Vogue Анны Винтур много лет остается total black (полностью черный). Именно потому, что Уоттс выглядела так, как будто выбрала крайне неудачный маршрут для шабаша или поминок.

Маргарет Куэлли

Girl you'd better stay in that Kenzo commercial pic.twitter.com/gCU2un9ndu — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) July 27, 2019

Актриса, на данный момент более известная как дочь Энди МакДауэлл, пришла на премьеру «Однажды в Голливуде», в котором она сыграла одну из членов «Семьи» Чарльза Мэнсона, в платье-сетке. Девушка очевидно хотела выбрать более летний и даже русалочий образ, но в итоге она смотрелась живой социальной кампанией, посвященной загрязнению рек и океанов. Хотя в этой инициативе мы видим только плюсы, едва ли Куэлли думала об этом, когда согласилась надеть платье Prada, покрытое перекрещенными нитями бисера.

Если быть точнее, итальянской люксовой марке принадлежит только сеть, а вот происхождение бесформенного топа и юбки сизого цвета установить пока не удалось.

Отдельные вопросы провоцирует и сочетаемость наряда и мероприятия для него — все же в кинотеатре, даже наполненном звездами вроде Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта, необходимо сидеть. А это, в свою очередь, означает, что Маргарет вышла из зала с красными отметинами в виде сетки Prada на ногах.