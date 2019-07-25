Гепатит от маникюра: врачи предупредили об опасности

Клиентов салонов красоты заражают гепатитом типа B и C: главный внештатный врач московского департамента здравоохранения по инфекционным заболеваниям Светлана Сметанина поделилась этой информацией со СМИ за несколько дней до празднования Всемирного дня борьбы с этой болезнью. Несмотря на то, что сотрудники в заведениях, которые предлагают услуги ногтевого сервиса, утверждают, что заразиться чем-либо при качественной дезинфекции инструментов невозможно, Сметанина настаивает на том, что подобная опасность существует.

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По ее словам, зараженный вирусом гепатита человек может прийти в салон и получить микротравму (к примеру, ему могут случайно порезать кутикулу), а щипчики после этого нельзя будет просто промыть специальными средствами. Она объяснила это тем, что

«вода и дезинфицирующие средства не убивают вирусы гепатитов B и C». Поэтому врач настоятельно порекомендовала всем, кто пользуется услугами маникюрных салонов или студий тату, проверять были ли они инструменты в крафт-пакетах стерилизованы в автоклаве.

Светлана Сметанина также отметила, что мастера должны проводить процедуры исключительно в одноразовых перчатках, а также в их обязанности входит обязательное использование одноразовых пемз и пилок. Для обеспечения безопасности здоровья клиентов мастерам тату необходимо менять иглу на машинке после каждого использования.

В словах Сметаниной нет ничего инновационного или даже отдаленно пугающего хотя бы потому, что гепатит уже давно занесен в список так называемых «салонных инфекций» и регулируется нормами СанПиНа. Для получения заключения СЭС, позволяющего проведение процедур, связанных с ногтями, все салоны и отдельные кабинеты обязаны обеспечить возможность профилактики таких заболеваний, как микоз (грибок стоп), онихомикоз (грибок ногтей), а также гепатита и герпеса. Поэтому способы дезинфекции и стерилизации, описанные главным внештатным врачом столичного департамента здравоохранения, уже указаны в постановлении Роспотребнадзора от 2010 года.

Нетрудно заметить, что в списке заболеваний не приведен вирус иммунодефицита человека — а ведь заразиться ВИЧ в маникюрном салоне, тату-салоне или в кресле стоматолога, особенно боятся мнительные люди. Однако эта опасность чрезвычайно мала. Дело в том, что

вирус ВИЧ, оказавшись на воздухе, погибает через несколько минут — то, что вероятность заражения ВИЧ во время косметических процедур стремится к нулю, подтверждает и тот факт, что случаев попадания инфекции в организм пациентов стоматологов или клиентов салонов красоты не зарегистрировано.

А вот другие опасности вам вполне грозят, если вы отправились туда, где не соблюдаются санитарные нормы. Будет ошибочно предположить, что если вы не обрезаете кутикулу и в целом отказываетесь от воздействия колющими и режущими предметами, вашему здоровью ничего не угрожает. Пилки многоразового использования переносят бактерии грибка, а пемзы — вирусы папилломы человека. Хотя эти образования лечатся, это занимает много времени, при этом их не всегда можно обнаружить сразу, так что лучше проявлять бдительность. Однако в большинстве салонов Москвы вам попросту предложат забрать с собой одноразовую пилку и деревянную палочку для кутикулы, которые использовались для работы с вашими руками и ногами.

Некоторые эксперты заявляют, что если ваш иммунитет уже ослаблен, от похода на маникюр лучше воздержаться, чтобы даже незначительная бактерия не спровоцировала ухудшения общего состояния. Но это не доказано медицинскими исследованиями.

Возможно, не стоит контактировать с большим количеством людей, если вы чувствуете, что у вас развивается вирусная инфекция, но исключительно из заботы о состоянии других. С этим понятием явно не знакомо большинство пассажиров общественного транспорта, но человек, который будет в течение часа ухаживать за вашими конечностями, априори заслуживает хорошего отношения.

Как избежать проблем после сеанса ухода за собой? Совет простой: выбирайте проверенные вами или вашими знакомыми места и пореже меняйте мастера.