Вылитый Пиноккио: Макрона высмеяли за фото

Новая фотография президента Франции спровоцировала массовое обсуждение в социальных сетях. Комментаторы обвинили Эмманюэля Макрона в императорских замашках, сообщает телеканал BFMTV.

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Обновленный аватар на странице в фейсбуке изображает вписанный в круг профиль Макрона. Внимательные пользователи мгновенно отметили сходство нового фото с изображениями монархов, которые чеканились на монетах.

«Простите, но при взгляде на фотографию первым пришел Людовик XVI, чей профиль был выгравирован на монете, — отметила одна из пользовательниц. — Портреты французских королей вдохновили его поднять голову». «Посмотрите на следующую чеканную валюту — Золотой Эмманюэль, достойный Версаля. Макрон или парадокс нарциссического бытия», — пошутил другой.

«На этой штуке вы можете заметить Юлия Цезаря в профиль. А, пардон, это молодой и динамичный руководитель, который предался фантазиям», — также иронизирует один из пользователей.

Среди активных комментаторов нового фото президента нашлись и те, кто записал его в потомки Наполеона. «Можно подумать, что речь идет о монете с монархом, да что там — с императором!» — поделился другой пользователь, снабдив сообщение тегом #МакронI.

Кто-то даже указал на сходство с главным героем «Титаника»: «Наверху я бы поставил подпись: «снимок, сделанный на Титанике». На мой взгляд, вы подошли бы на эту роль даже лучше Леонардо Ди Каприо».

Отметили пользователи сети и внушительный нос Эмманюэля Макрона, посчитав, что он вырос у него с начала президентства – по аналогии с героем итальянской сказки Пиноккио. «Его нос рос с тех пор, как он стал президентом. Он лгал нам с самого начала, к концу пятилетки он сможет курить сигару в душе, не намочив ее!».

Не обошлись гости страницы президента и без политической аналитики. Так, в повороте головы Макрона направо люди углядели смену политического курса – и это при том, что ранее глава государства заявлял, что не является «ни левым, ни правым».

Также в комментариях часто упоминается простой каламбур: президент поместил в графу «фото профиля» свое фото в профиль. «Проблема Макрона заключается в том, что он все воспринимает буквально. Ему говорят: «фотография профиля» — он и ставит фотографию профиля».

Внимательные пользователи также обратили внимание на то, что президент изменил и обложку аккаунта — на второй фотографии он изображен в окружении пожилых людей. По мнению французов, таким образом он решил смягчить недовольство пенсионной реформой.

Президент Франции неоднократно становился мишенью для едких шуток в сети. Так, в октябре 2018 года целую бурю эмоций вызвали снимки Макрона в компании полуобнаженных молодых людей. На них французский лидер запечатлен во время визита на остров Сен-Мартен в Карибском море, пострадавший от разрушительного урагана «Ирма» – глава республики широко улыбается и обнимается с раздетыми по пояс мускулистыми темнокожими парнями. На другом кадре президента Франции уже окружают несколько молодых мужчин, одетых в обтягивающие майки и трико-сеточки.

«Мы достигли дна», — прокомментировал фотографию в своем твиттере французский юрист Карим Оучик.

Он выразил мнение, что фотоснимки лишний раз доказывают неспособность Макрона занимать должность президента страны. «Еще фотографии из семейного альбома Макрона», — так же иронично высказалась Франсуаза Минуа.

Кроме того, на одной из фотографий местный житель показывает неприличный жест средним пальцем прямо в камеру. «Бандитское приветствие. Отлично, — отметил это пользователь Габриэль Робен. — До чего мы докатились... Встречайте президента Французской Республики».

Еще одним поводом для шуток пользователей социальных сетей стал конфуз, произошедший с Эмманюэлем Макроном в Аргентине во время визита на саммит G20. Прибывших президента Франции и его супругу Брижит должна была встретить вице-президент Габриэла Микетти, однако из-за недоразумения официальные лица не успели к моменту приземления самолета. В результате Макрон, покинув самолет и не увидев высокопоставленных встречающих, пожал руку сотруднику аэропорта в желтом жилете. Затем он под вспышки фотокамер прошел к автомобилю.

После того, как видео приветствия Макрона попало в сеть, шутники тут же заговорили о его «плохой карме». «Макрон отправился в Аргентину, чтобы сбежать от «желтых жилетов», но первым повстречавшимся человеком стал «желтый жилет», — писали одни пользователи. «Желтые жилеты» жалуются на то, что не могут залить полный бак бензина, а полететь на самолете, чтобы взволновать президента Макрона в Аргентине, значит, они могут», — парировали другие любители посмеяться над Макроном.