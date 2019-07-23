Мишель была лучше: главред Vogue унизила Меланью Трамп

Главный редактор американской версии журнала Vogue Анна Винтур отказалась комментировать стиль действующей первой леди США Меланьи Трамп. В новом интервью для подкаста делового издания The Economist корреспондент издания Энн МакЭлвой завела разговор о первой леди США — и том, как осознанно Меланья Трамп подошла к выбору одежды для официального визита в Великобританию в прошлом месяце.

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Однако когда МакЭлвой спросила у главреда самого влиятельного модного журнала в мире о том, как она оценивает умение бывшей модели одеваться, та без какого-либо предисловия начала хвалить гардероб предшественницы Меланьи — Мишель Обамы.

Судя по всему, Винтур собиралась говорить только о тех людях, которые ей нравятся. Она сказала: «Ну, я думаю, что первая леди Мишель Обама потрясающе принимала модные решения. Она поддерживала молодых американских дизайнеров». Анна Винтур добавила, что Обама была «во многом лучшим послом, который мог быть у этой страны».

Корреспондент The Economist попыталась перевести беседу на действующую первую леди США. «Но сейчас она (Мишель Обама — «Газета.Ru») не первая леди. Так что как насчет той, которая есть сейчас?» — задала она вопрос. На это Винтур ответила односложно: «Для меня (Обама — «Газета.Ru») это пример, которым я восхищаюсь».

Но можно считать, что на вопрос был дан ответ — о людях, которые главреда Vogue не впечатляют, она предпочитает не разговаривать.

Безукоризненным вкус Мишель Обаму могут назвать далеко не все. Те, кто помнит ее рейтинги в 2015-м и 2016-м годах, прекрасно знают, что в тот период модные критики тоже обсуждали наряды первой леди — но только они говорили, что Мишель одевается попросту безвкусно.

Да и саму Анну нередко обвиняют в том, что пока она диктует последние тренды всем остальным, на себя у нее времени как будто не остается.

В апреле Анна Винтур заявила, что ей неинтересно публиковать снимки супруги Дональда Трампа в журнале, который она возглавляет. В ответ на это официальный представитель Меланьи Трамп Стефани Гришем рассказала Fox News, что позирование для модного журнала «не является целью» первой леди. «Появление на обложке Vogue не является целью миссис Трамп, она уже занималась этим задолго до того, как стала первой леди, — подчеркнула Гришем. — Ее роль в качестве первой леди США и все, чем она занимается, намного важнее, чем поверхностная фотосессия и обложка».

Пресс-секретарь Меланьи Трамп отметила, что заявление Винтур демонстрирует исключительно то, «насколько предвзята индустрия, и то, насколько узколоба и неуверенна в себе Анна Винтур на самом деле».

В заключение Гришем добавила, что за все время своего пребывания на посту Меланья Трамп, «к сожалению, привыкла к подобному враждебному настрою».

Комментарий со стороны офиса первой леди последовал после интервью, во время которого корреспондент CNN Кристиан Аманпур спросила у главного редактора глянцевого журнала, почему Vogue делает героями своих обложек супруг президентов и женщин-политиков. Аманпур забыла упомянуть, что этой чести не была удостоена жена нынешнего лидера страны, хотя ее предшественницы Мишель Обама и Хиллари Клинтон становились героинями нескольких номеров издания.

Тогда Винтур сказала, что выбирает героинь на обложки по принципу необходимости «отстаивать то, во что ты веришь», и призналась, что нужно уметь высказывать свою позицию. «В журнале мы освещаем жизнь женщин, которым мы верим и которых поддерживаем, мы чувствуем, что они лидеры», — объясняла британка.

За время своего пребывания на посту первой жены государства Мишель Обама успела подружиться с британкой Винтур и снялась для журнала три раза, а Хиллари Клинтон стала героем рождественского выпуска в 1998 году, когда ее супруг Билл Клинтон находился на посту президента США.

Критики издания отметили, что неприязнь Анны по отношению к словенской модели, которая стала женой одного из наиболее обеспеченных людей в США, была очевидна задолго до того, как Дональд Трамп баллотировался в президенты. Когда в 2005 году Меланья Кнавс и Дональд Трамп поженились, американский Vogue отдал свадьбе — и невесте — свою обложку. Но только вместо того, чтобы написать: «Меланья Трамп», журнал, якобы продвигающий феминизм с того момента, как руководящую позицию заняла Анна, вышел с заголовком «Миссис Трамп».