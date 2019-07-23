Жертва насилия: с кем живет Борис Джонсон

Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Он набрал вдвое больше голосов, чем его соперник глава МИДа Джереми Хант — 92 тыс. против 46 тыс. Официально Джонсон займет пост 24 июля.

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Личная жизнь экс-мэра Лондона не менее насыщенная, чем его политическая карьера. Первое, что нужно знать о возлюбленной Бориса Джонсона, — это то, что ее зовут Кэри Симондс, и она хорошо известна работникам медиа Великобритании по целому ряду причин. Прежде всего, Кэри Симондс — дочь сооснователя газеты The Independent Мэтью Симондса и одной из юристов газеты Джозефин Маккафи.

Подруга нового премьер-министра Великобритании выросла на юго-западе Лондона и училась в частной школе Годолфина и Латимера, прежде чем отправиться в Университет Уорика изучать историю искусства и театра. В 2007 году, в возрасте 19 лет, она пережила трагедию — Симондс не повезло стать одной из жертв серийного насильника Джона Уорбойса, который под видом водителя такси предлагал женщинам усыпляющие напитки, а затем нападал на них, когда те лишались сознания.

Симондс в подробностях описывала этот эпизод The Daily Telegraph в 2009 году.

По словам Кэри, она ждала транспорт на автобусной остановке на Кингс-роуд, когда к ней подъехал Уорбойс и предложил подвезти всего за пять фунтов. После этого он угостил ее бокалом шампанского, а затем уговаривал выпить с ним водки, за что обещал довезти бесплатно. «Я согласилась, что было глупо, но я просто хотела вернуться домой. С этого момента я не могу вспомнить, что произошло дальше», — рассказывала Кэри.

Позже, когда Симондс узнала о других жертвах Уорбойса, она выступила одной из тех, кто был против досрочного освобождения насильника, в результате чего он остался сидеть за решеткой.

Она говорила, что то, на скольких женщин Уорбойс напал, — «абсолютно ужасно». «Я определенно была в опасной ситуации, в ситуации, когда не могла себя контролировать, и я никогда не узнаю, что на самом деле случилось со мной тогда», — сетовала она.

Шумная история не помешала Симондс продолжить обучение в Уорике и закончить университет с отличием и в дальнейшем строить карьеру в самых разных направлениях.

Получив высшее образование в сфере искусства и театра, Кэри задумалась об актерской карьере.

Она играла в любительских постановках и даже попала на финальный кастинг на второстепенную роль в фильме «Искупление» 2007 года. Однако не сумев получить роль, она решила обратиться к политике, присоединившись к штаб-квартире консерваторов в качестве сотрудника пресс-службы.

С Борисом Джонсоном Симондс впервые встретилась в 2012 году, когда ей поручили поработать над его предвыборной компанией в переизбрании на пост мэра Лондона. Затем стала директором по связям с общественностью в штаб-квартире партии консерваторов. Эту должность она занимала до 2018 года, а затем ушла, чтобы поддержать Бориса Джонсона в борьбе за место премьер-министра.

Сейчас Кэри Симондс считают одной из самых влиятельных фигур в сфере британского политического пиара. Поработав советником Зака Голдсмита, депутата парламента от Консервативной партии, она стала главным стратегом службы по связям с общественностью партии тори.

Слухи о том, что известная пиарщица встречается с бывшим министром иностранных дел Великобритании, впервые появились в британских СМИ в феврале прошлого года.

По словам источников, девушка рассказывала друзьям, что провела с Борисом Джонсоном ночь в загородном доме в Оксфордшире. Позже выяснилось, что политик присутствовал на вечеринке в честь тридцатилетия Симондс.

В сентябре прошлого года Борис Джонсон объявил о разводе со своей второй женой, адвокатом Мариной Уилер, «быстро пододвигая близкие отношения с Кэри Симондс в центр внимания», как писали в The Sunday Times.

Тогда таблоиды сразу заговорили о трогательных отношениях Джонсона и Симондс. Как отмечали в Spectator, Кэри — главная причина, по которой бывший мэр Лондона и министр иностранных дел «выглядит худее и элегантнее, чем раньше в течение многих лет».

Инсайдеры сообщали The Sunday Times, что Борис «настолько очарован своей новой девушкой, что хочет сделать ее своей третьей женой». The Sun добавляет при этом, что Джонсон мог бы «стать первым в течение последних 250 лет премьер-министром, вступившим в брак, будучи на службе на Даунинг-стрит».

Сейчас Джонсон и Симондс проживают в доме в викторианском стиле на юге Лондона, однако последние несколько недель британские СМИ с нетерпением ждут, что они вместе переедут на Даунинг-стрит, 10. Всего несколько назад в квартиру Джонсона и Симондс приезжала полиция, вызванная соседями — их обеспокоили звуки ссоры. Однако будущий премьер и его возлюбленная успокоили британских полицейских, сообщив, что у их все в порядке — а значит, что Великобританию в будущем может ждать новая роскошная свадьба.