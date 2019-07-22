Замуж невтерпеж: когда ждать свадьбы принцессы Беатрис

Всего спустя девять месяцев после того, как внучка Елизаветы II принцесса Евгения вышла замуж за Джека Бруксбэнка, королевская семья Великобритании начинает жить мечтами о новой свадьбе — от старшей дочери герцога Йоркского принцессы Беатрис ждут, что она вот-вот объявит о помолвке со своим возлюбленным, итальянским миллионером Эдоардо Мапелли Моцци.

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30-летняя Беатрис встречается с 35-летним Эдоардо Мапелли Моцци с тех пор, как они увиделись на той самой церемонии бракосочетания принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. В прошлые выходные Беатрис и Эдорадо посетили еще одну церемонию соединения сердец — свадьбу эксперта по искусству Эд Тан и аукциониста Джона Ауэрбаха в Тоскане.

Как сообщает таблоид DailyMail, друзья Беатрис утверждают, что их отношения становятся «все более серьезными» и «скоро Беа сделает то же самое [говоря о свадьбе Эд и Джона]».

После церемоний бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл, принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона, свадьба принцессы Беатрис и Эдорадо Моцци может стать четвертой королевской свадьбой за последние менее чем два года.

Вероятность того, что подробности предполагаемой будут раскрыты к концу этого года, равнялась двум к пяти, но теперь одна из крупнейших букмекерских компаний Ladbrokes перестала принимать ставки на этот лот.

«Теперь мы настолько уверены в анонсе свадьбы в этом году, что решили приостановить ставки», — объяснил Алекс Апати из Ladbrokes The Sun.

Эдоардо Мапелли Моцци — итальянский миллионер, бизнесмен и основатель консалтинговой компании, которая специализируется на проектировании и строительстве элитных домов стоимостью в миллионы фунтов стерлингов. Бизнес возлюбленного принцессы Беатрис позволяет много вкладывать в благотворительность — Моцци создал особую организацию Cricket Builds Hopes, в которой жителей Руанды учат играть в крикет.

Свои отношения Беатрис и Эдоардо обнародовали, появившись вместе на благотворительном сборе средств в Национальной портретной галерее. Однако в компании друг друга на публичных мероприятиях они бывают на публике все же довольно редко. Возможно, это связано с их не самой красивой историей отношений.

В ноябре прошлого года стало известно, что своего нового возлюбленного принцесса Беатрис практически увела из семьи. Выяснилось, что Эдоардо Моцци не был свободен, когда у него начали завязываться романтические отношения с принцессой. Бизнесмен был помолвлен с известным архитектором Дарой Хуан и воспитывал с ней общего сына. Как The Mail On Sunday сообщал инсайдер, Моцци и Хуан были вместе более трех лет. Они обручились незадолго до расставания и планировали пожениться как раз накануне свадьбы принцессы Евгении, где Эдоардо и встретил Беатрис.

«Он познакомился с Беатрис еще много лет назад, когда они были детьми, но встретил ее вновь на свадьбе Евгении», — рассказывал источник. По словам другого инсайдера, Эдорадо продолжал жить вместе с Дарой и их ребенком, когда его отношения с Беатрис приобрели романтический характер.

Как ранее сообщало издание The Sun, принцесса уже успела представить Эдоардо Моцци своим родителям — принцу Эндрю и Саре Фергюсон (в народе — Фержи). Примечательно, что родители пары, в свою очередь, уже давно друг с другом знакомы.

«Они вместе ездили в отпуск, где Беатрис и представила Эдоардо Ферджи и своему отцу», — рассказал изданию источник, близкий к семье. По его словам, у Беатрис и Эдоардо довольно серьезные отношения, и мы не успеем оглянуться, как королевская семья примет к себе еще одного члена.

«Все в восторге от того, что Беа сейчас так счастлива», — сообщают друзья принцессы.

«Не знаю, действительно ли он вставал перед ней на колено с кольцом, но они открыто говорят о браке. Это произойдет либо в этом году, либо, возможно, в начале 2020 года», — подтверждает еще один источник.

Беатрис была одна с тех пор, как рассталась со своим американским бойфрендом Дейвом Кларком в 2016 году, с которым встречалась более десяти лет. Принято считать, что расставание было связано непосредственно с желанием принцессы выйти замуж.