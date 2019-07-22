Свет очей: как канделябр оказался женихом англичанки

Жительница британского города Лидс, графство Йоркшир, намерена заключить неофициальный брак с канделябром. Об этом сообщило издание The Daily Mirror.

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35-летняя британка планирует пышную свадьбу со своим любимым канделябром, поскольку идентифицирует себя как объектофила — что означает, что она испытывает влечение к неодушевленным предметам. На данный момент она находится в нескольких «открытых отношениях». «Я не уверена, какое платье я надену и приглашаю самых близких нам», — говорит невеста.

Аманда полна решимости рассказать о своей необычной любви всему миру. Женщина дала канделябру имя Люмьер и уже купила обручальные кольца. Она утверждает, что заботится о его внешнем виде и полирует почти каждый вечер. «Знаю, что многие считают мое влечение к подсвечникам странным, но я не чокнутая», — заверила женщина.

Ранее британка изменила свою фамилию из-за любви к нью-йоркской Статуе Свободы. Она даже устроила опрос в социальных сетях. Пользователи посчитали, что лучшим вариантом для нее будет стать Амандой Либерти. Однако поддерживать отношения на расстоянии оказалось слишком сложно, поэтому им пришлось расстаться.

Несмотря на то, что ее избранником стал Люмьер, она все еще хранит любовь к статуе. Женщина украсила свой дом памятными вещами с изображением знаменитой достопримечательности.

Хотя уроженка Лидса признает тот факт, что не сможет выйти замуж официально, она приложит все усилия для того, чтобы доказать, что ее любовь к Люмьеру настоящая и вполне равноценна традиционному браку. «Я полна решимости провести церемонию принятия клятв, чтобы доказать, что я существую для Люмьера и что моя любовь будет вечной», — рассказала Daily Mirror британка.

Аманда купила Люмьера в Германии через онлайн-магазин. После покупки она отреставрировала 91-летний канделябр. Женщина утверждает, что это очень укрепило их отношения и ее не смущает разница в возрасте, которая составляет 57 лет. «Я потратила 400 фунтов стерлингов (около 32 тысяч рублей — «Газета.Ru» ) на доставку ее из Европы, и это была любовь с первого взгляда», — рассказала женщина.

Девушка призналась, что тщательно заботится о возлюбленном. Каждый вечер она протирает его и полирует. У Либерти есть коллекция из тридцати старинных люстр, однако замуж за предмет интерьера она собралась впервые.

Торжество запланировано на конец 2019 года. Аманда уже приобрела обручальные кольца, но вот платье не выбрала. Как говорит женщина, оно должно быть особенным и излучать энергию, похожую на Люмьера. «У нас еще ничего не забронировано, у меня есть друзья по всему миру, и я хочу, чтобы все они были там. Я не хочу свадьбу без большого количества людей. Я не хочу, чтобы это были только я и Люмьер», — объяснила Аманда.

Странные браки в последнее время очень популярны. Так 28-летний писатель из США Дэвид Сикорски в 2015 году женился на буррито — свернутом бутерброде с говядиной.

Такой выбор мужчина объяснил тем, что ему надоело наблюдать за влюбленными парами в социальных сетях. Дэвид решил отправиться на поиски возлюбленной и нашел ее в местной забегаловке.

Недолго думая, писатель решил, что нужно жениться. Он устроил свадебную фотосессию с буррито в самых красивых местах Сан-Франциско: на мосту Золотые ворота, у Дворца изящных искусств и в Центральном парке. Снимки писатель опубликовал в фейсбуке с романтичным заголовком: «Единственная и настоящая любовь».

В 2010 году в Азии прошли сразу две странные свадьбы. 30-летняя жительница Тайваня Чен Вей Ин устала от того, что ее постоянно попрекали тем, что она не замужем. Но так и не найдя достойного партнера, она вышла замуж за саму себя. Свою свадьбу она назвала «Only & Only Wedding» и провела свой самый счастливый день, гуляя по городу с букетом невесты и фотографом.

Бывшая военнослужащая из Сан-Франциско – Эрика — оказавшись в Париже, влюбилась Эйфелеву башню. Из года в год она приезжала к своей избраннице, пока в 2008 году не решила узаконить эти отношения и изменить свою фамилию на Ля Тур Эйфель (в переводе с французского — Эйфелева башня).

К слову, до романа с главной французской достопримечательностью, у Эрики были другие близкие отношения — с забором на ее земельном участке. По ее словам, она до сих пор хранит часть от него. Еще одним предметом ее страсти был мост Золотые ворота в ее родном городе.