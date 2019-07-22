«Любит магию»: как отмечает день рождения принц Джордж

Для королевской семьи Великобритании настал день, к которому она готовилась несколько недель. Сегодня в Кенсингтонском дворце отмечают шестой день рождения принца Джорджа Кембриджского, родившегося 22 июля 2013 года. Несмотря на то, что о повседневной жизни первенца принца Уильяма и Кейт Миддлтон известно крайне мало, в этом году информация о том, как проходит праздник, попала в прессу. Инсайдеры рассказали Us Weekly, что мама и папа подготовили для маленького принца в честь особенного дня.

Реклама

«Герцог и герцогиня Кембриджские сделали все возможное, чтобы организовать день рождения Джорджа», — рассказал близкий к королевской семье источник. Он утверждает, что родители сами спланировали вечеринку, и Кейт «самостоятельно организовала большую часть». Торжество проходит в Кенсингтонском дворце, где соберутся все ближайшие друзья и одноклассники Джорджа, а также его младшие брат и сестра — 4-летняя принцесса Шарлотта и 13-месячный принц Луи.

Кейт и Уильям позаботились о том, чтобы разместить надувной замок на территории настоящего, а также пригласить аниматоров-волшебников. «Джордж любит магию», — объяснил инсайдер, добавив, что идея устроить волшебное шоу для детей принадлежит Уильяму.

Кроме того, герцоги Кембриджские составили особое меню для праздника, включающее самые любимые блюда именинника. Как сообщает источник, Кейт попросила королевских поваров приготовить пиццу, пасту и слайдеры — американские мини-бургеры. На десерт запланированы капкейки, всевозможные конфеты и мороженое.

Как сообщал ранее таблоид Mirror.uk, сам Джордж просил родителей провести для него скромный праздник. По словам инсайдеров, для принца было главным, чтобы он мог провести этот день вместе со своей семьей и близкими школьными друзьями.

Многих удивляет эта скромность, которую невозможно не заметить в принце. Известно, что даже самые любимые занятия Джорджа, учитывая богатство и привилегии его семьи, — довольно просты. Больше всего мальчик любит проводить свободное время с близкими — готовить с мамой пиццу, помогать ей в саду, а также гулять с дедушкой, принцем Уэльским, на свежем воздухе. Как самый обычный мальчик, Джордж любит играть с игрушечными машинками и смотреть мультики. Его любимые — про медведя Паддингтона и Короля Льва, но больше всего он обожает «Пожарного Сэма».

Накануне Кенсингтонский дворец в своем официальном аккаунте в инстаграме разместил новые фотографии принца Джорджа.«Герцог и герцогиня Кембриджские рады поделиться новыми фотографиями принца Джорджа», — сообщается в посте с отметкой, что публикация приурочена к шестилетию мальчика. Принца фотографировала сама Кейт Миддлтон: две фотографии были недавно сделаны в саду Кенсингтонского дворца, а третья — на семейном отдыхе на острове Мюстик в Карибском море. На всех снимках мальчик широко улыбается, выдавая отсутствие нескольких молочных зубов, что больше всего умилило комментаторов.

«Улыбка Джорджа украла мое сердце», — написала подписчица в комментариях под одной из публикаций.

В прошлом году Королевский монетный двор выпустил ограниченную серию золотых и серебряных в честь первого юбилея принца Джорджа. Все 750 монет, каждая из которых стоила 500 фунтов стерлингов (около 40 тыс. рублей) распродали в считанные дни.

Принц Джордж — не только любимчик фанатов всей королевской четы, но и самой королевы Елизаветы II. Согласно информации инсайдеров Fabulous Magazine, Ее Величество оставляет подарки в комнате принца Джорджа каждый раз, когда он останавливается в Букингемском дворце.

«Королева отводит себе специальное время, чтобы выбрать маленькие подарки, которые она оставляет у кровати Джорджа каждый раз, когда он у нее остается», — сообщает журнал.

Многие утверждают, что несмотря на свой очевидно плотный график, королева изо всех сил старается проводить как можно больше времени с маленьким принцем. Сообщается, что Джордж даже придумал прозвище для своей прабабушки — он называет ее «Ган Ган». Примечательно, что вместе с ней принц успел стать героем новой книги о Винни Пухе, которая была выпущена в честь 90-летия королевы в 2016 году. По сюжету книги ее главный герой отправляется в Букингемский дворец, где и встречает королеву Елизавету вместе с принцем Джорджем.