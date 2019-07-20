Снова Маркл и Хадид: кто сорвался на этой неделе

Джиджи Хадид

Really not sure how I feel bout this one Gig pic.twitter.com/w2f5TBy7N0 — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) July 20, 2019

Супермодель появилась на мероприятии в Нью-Йорке в крайне спорном наряде, который напоминал костюмы театральных актеров — издалека смотрелось интересно и даже зрелищно, но вблизи напоминало половую тряпку с перьями. Телосложение Хадид позволяет ей без лишних деталей выбирать платья бельевого типа, но в последнее время ее стилисты настойчиво пытаются сделать из Джиджи некую пародию на мечту миллениалов с налетом Рианны, но большинство вещей ей банально не идет.

Оторочка из бежевых страусиных перьев и те складки, которые она образовала, вместе напоминали винтажный торшер, к чему вряд ли стремился дизайнер.

Образ завершили лакированные ботильоны до щиколотки цвета темной карамели — очевидно, что +28 градусов Цельсия в деловом центре США не становятся помехой для бездарных идей стилистов, которые не собираются смотреть на лицо своего клиента прежде чем его одеть.

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Рошель Хьюмс

me no likey pic.twitter.com/5dmXthQTce — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) July 20, 2019

Британская певица вышла на летнюю вечеринку в платье цвета молочного шоколада с принтом в виде золотых и розовых роз на тонких бретелях. И подобные комбинации мы, пожалуй, не видели с того момента, как из переходов метро убрали ларьки с одеждой производства отечественных фабрик. То, что среднестатистическая москвичка выбирает в лучшем случае в комплект к постельному белью (и тогда обойтись без роз не представляется возможным), исполнительница надела для ужина, перед которым ее бы наверняка сфотографировали папарацци.

Мода 90-х и нулевых несомненно вернулась, но если для вас тот период был не самым примечательным в жизни, то его модные тенденции вы, вполне вероятно, перенесете болезненно. Поверьте, эта индустрия пережила молодость Пэрис Хилтон, а это значит, что все рано или поздно наладится, а потом будет только хуже.

Меган Маркл

There's something truly terrifying in Meg's weight gain and fashion choices girls and boys pic.twitter.com/ntMkgcTxEK — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) July 20, 2019

В воскресенье герцогиня Сассекская вышла в свет на свидание с принцем Гарри на лондонскую премьеру «Короля льва». И бывшая актриса выбрала крайне неудачное платье для встречи с Бейонсе, приехавшей для того, чтобы презентовать фильм. Создание бренда Jason Wu в черном цвете явно было призвано скрыть живот американки, который еще не пришел в прежнюю форму с момента рождения ее сына Арчи. Проблема заключалась в том, что складки плотной атласной юбки стояли практически колом на ее животе, а верх наряда стал показателем того, что услугами портных Маркл, по неведомой причине, не пользуется.

Потому что если женщина находится под впечатлением, что увеличившаяся грудь и округлившиеся плечи не смогут испортить плотный вырез-сердце и облегающие сетчатые рукава, ей требуется профессиональная помощь.

Как показывали неоднократные инциденты с ее гардеробом в прошлом, долго смотреться в зеркало герцогиня не любит — другим образом объяснить почему она не рассмотрела натянутую в районе ключиц ткань попросту невозможно. Сам выбор материала кажется странным для любой молодой матери — чисто логически Меган сейчас были бы ближе более природные фасоны и материалы, которые тоже могут выглядеть презентабельно. Это бы сочеталось с ее взглядами на воспитание детей в нормальных условиях и без лишнего внимания со стороны прессы. Вместо этого она пытается вернуться к нарядам, любимых ей до беременности, но то, что раньше демонстрировало хрупкость ее телосложения, теперь охарактеризовывают наверное самым пугающим словом в этой ситуации — «смело».

Ким Кардашьян-Уэст

Недавно у Канье Уэста случился новый полет творческого вдохновения как дизайнера, и для осознания этого пугающего факта (все еще с содроганием вспоминаем закрытые пластиковые туфли на шпильке) достаточно посмотреть на фотографии его жены за последние несколько недель. Стратегия бренда Yeezy проста и гениальна — в чем бы Ким ни вышла на улицу, ее сфотографируют и запостят фото во всех таблоидах, а после этого хорошие продажи этих предметов гардероба можно гарантировать. Но в последнее время его жена все чаще носит одежду других модельеров, которые фокусируются на, скажем так, нестандартном восприятии красоты.

На этой неделе Кардашьян-Уэст вышла к папарацци, чтобы продемонстрировать новый сомнительный комбинезон Maisie Wilen оттенка тропического коралла, но из-за минималистичного подхода к вещам и перебору с бронзером (на лице и на ногах) она и выглядела как тропический коралл, если бы у того были пышные формы. При своем минимализме ее образ буквально кричит о своей бесполезности — маленькая сумочка Jacquemus, которая есть у любого вашего любимого блогера в узких очках, и писк — точнее крик ужаса — этого сезона в виде вьетнамок на каблуке.