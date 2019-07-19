Мода проиграла дождю: что нельзя носить этим летом

В последнее время вопрос о том, что надеть, если вы решились выйти на улицу, встает наиболее остро: ориентироваться на календарь при выборе одежды — в корне неправильная стратегия, поскольку погода вовсе не напоминает июльскую. Пора признать, что глобальное потепление — не миф, и приспосабливаться к новой реальности. При ежедневной высокой вероятности дождя существует несколько принципов формирования гардероба, которые нельзя игнорировать.

Есть несколько классических ошибок людей, которые все еще считают, что июль 2019-го в Москве можно назвать летним месяцем.

В условиях по-настоящему шквального ветра большим упущением оказывается приобретение небольшого складного зонта, который помещается в сумку. Компактность — это, конечно, важно, но если аксессуар не справляется со своей первостепенной задачей, мы можем вас поздравить, ведь вы выбросили деньги на ветер. Складной зонт падет смертью храбрых и хрупких в тот момент, когда вы откроете его на выходе из перехода на Савеловской.

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Столь же бесполезными окажутся и резиновые сапоги, но по другой причине — возможно, ваши ноги не промокнут в лужах, но что такое эти 10 минут пути от метро до автобуса по сравнению с восемью часами в офисе? Решить проблему можно при помощи сменки, а альтернативой резиновым сапогам может стать презентабельная обувью на толстой подошве. Есть и еще один вариант, но мы его предлагать не будем — к сожалению, в мире, и в Москве в том числе, проживает весьма ограниченное количество людей, способных на грамотные стилистические решения с галошами. Иными словами, выглядеть представительно в костюме и галошах, скорее всего, никому не удастся.

Вернемся к основным причинам вашего потенциального ОРВИ в середине сезона отпусков — довольно навязчивому инста-тренду, который активно пропагандируют сестры клана Кардашьян-Дженнер. Шорты для велосипедистов они, а вслед за ними и модные стилисты предлагают сочетать с широкими пиджаками, туго подпоясанными узкими ремнями. В этом тандеме логично смотрятся босоножки на тонкой шпильке и небольшая сумка вроде тех, что популяризировали французы Jacquemus.

Однако нынешнее лето не располагает к тому, чтобы копировать западные тренды. У них — жарко. У нас — холодно и мокро. Поэтому будьте уверены: при сочетании этих предметов гардероба вы, разместившись на открытой веранде в одном из ресторанов в центре столицы, заработаете отменный насморк и уникальный кашель.

Не стоит забывать, что те места, где проходят показы круизных коллекций, идеологически и пространственно далеки от наших суровых реалий.

Среди модельеров большой популярностью на этот сезон пользовались полупрозрачные наряды, выполненные в технике «крошет». Но если вы не боитесь ощутить моральный дискомфорт от пребывания на улице в практически обнаженном виде, это все равно не значит, что вам можно носить такие вещи. От дискомфорта физического уверенность в себе не защитит.

Прохладный ветер, пронизывающий ваше тело со скоростью 16 метров в секунду, и косой дождь — даже ваша верная кожаная куртка не справится с «очарованием» этого момента.

Невыносимее этого представлять только изделия из страстных перьев, захвативших подиумы в попытках вернуть настоящее веселье и стиль диско в нашу повседневную жизнь. Нынешние условия жизни обитателей Франции, Италии и США (даже погода в Великобритании сейчас лучше того, что переживает европейская часть России) позволяют сделать из любого вечернего наряда мини-версию легендарного нью-йоркского клуба «Студия 54».

Отдельную главу повествования о плохих модных решениях этого лета посвятим головным уборам, обреченным на скромное существование в шкафах или на дне сумок-тоут. Соломенная шляпа едва ли обеспечит вас такими же увлекательными приключениями, как это случилось в одноименном фильме с Андреем Мироновым, а рекомендованные модельерами панамы из средства для защиты от солнца превратятся в мокрые тряпки. И, конечно же, совершенно невиданным до этого образом полиняют от высокой влажности объемные ободки для волос.

Информацию о том, какие новые испытания предсказало москвичам метеобюро, ищите в материале отдела «Общество».