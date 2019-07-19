Отобрали дочь: американка поплатилась за фото в бикини

Американка Бетани Вьерра лишилась своей четырехлетней дочери: как сообщает Independent, женщина, которая страдала от насилия со стороны мужа, потеряла ребенка в результате бракоразводного процесса после того, как супруг предоставил суду ее фото в бикини. .

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Бетани Вьерра подала на развод в 2017 году. Брак был расторгнут, однако за опеку над ребенком ей пришлось бороться. В битве за свою дочь Зейну женщина потерпела поражение: судья присудил опеку бабушке девочки, которая живет с бывшим супругом Бетани в Саудовской Аравии.

На судебном заседании женщина предоставила видео, доказывающее, что муж не создает нормальных условий для дочери.

В ролике было видно, как ее супруг сидит в комнате ребенка, собираясь употребить марихуану, о чем он сообщает кому-то по телефону, параллельно крича на Бетани. Мужчина сознался в употреблении наркотиков, однако в суде обвинил в этом свою супругу, сказав, что именно она дала ему марихуану.

«В другом случае они [в суде] даже не посмотрели бы на доказательства, которые у меня были. А это было полностью проигнорировано, потому что он «поклялся Богом». Это все приводит в бешенство», — призналась Вьерра в своем интервью изданию The New York Times.

Американка утверждает, что в Саудовской Аравии «в 10000 раз хуже», чем в США, потому что «женщины подвергаются большому риску, когда идут в суд». «Я искренне надеялась, что здесь [в суде] восторжествует справедливость, и я поставила на это все», — рассказала Бетани.

Дело в том, что саудовские суды в вопросах воспитания детей отдают приоритет законам ислама. Именно поэтому судья согласился с доводами бывшего мужа Вьерры о том, что она не в состоянии воспитывать Зейну, поскольку является уроженкой США и имеет свой бизнес, студию йоги: это означало, что у нее мало свободного времени, которое она может посвятить ребенку.

«Мы не должны позволять воспитывать Зейну в этих [американских] традициях», — отмечается в судебном документе. В нем объясняется, что Бетани может неправильно воспитать ребенка, потому что она — иностранка и недостаточно хорошо знакома с законом ислама.

Статус женщины в Саудовской Аравии постоянно меняется. Новые реформы, проведенные наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, несколько расширили права женщин, о чем он однажды сказал в интервью в передаче 60 Minutes — он сообщил, что мужчины и женщины в стране «абсолютно» равны, добавив, что «мы все люди, и между нами нет никакой разницы».

Однако эти изменения не затронули самое фундаментальное ограничение для саудовских женщин — систему опеки. Она отдает мужчинам контроль над многими важными моментами жизни жен и родственников женского пола, которым приходится получать разрешение от опекуна мужского пола на поездки, получение документов или прохождение определенных медицинских процедур. Эти правила распространяются на всех женщин, которые выходят замуж за граждан Саудовской Аравии или имеют двойное гражданство. Это в полной мере испытали на себе Беттани и ее дочь Зейна.

Обладая контролем над жизнью Беттани, бывший муж не позволил ей слетать домой к семье на Рождество — из-за этого срок ее законного пребывания в стране истек, и она лишилась доступа к своему банковскому счету и возможности покинуть страну.

Только при помощи The New York Times, которому женщина рассказала свою историю, власти предоставили женщине вид на жительство.

По словам Беттани, у них с мужем был уговор, что Зейна будет жить с матерью, а отец сможет каждую неделю навещать девочку. Однако мужчина недолго соблюдал договоренности. Через некоторое время после развода он обратился в суд и заявил, что бывшей жене нельзя доверять воспитание ребенка. Он аргументировал это тем, что Вьерра плохо говорит по-арабски и является атеисткой, а также предоставил ее фотографии с непокрытыми волосами в бикини и в штанах для йоги, что категорически запрещено в стране, где женщины обязаны носить на публике абайю.

Попытка Беттани объяснить, что фотографии были сделаны в Соединенных Штатах и получены из ее личных аккаунтов в социальных сетях, успеха не имела: аргументы женщины не мог подтвердить ни один свидетель-мужчина.

В результате судья счел обоих родителей неспособными вырастить дочь и присудил опекунство бывшей свекрови Беттани. Что вряд ли хорошо для ребенка — тетя девочки, сестра ее бывшего мужа Беттани, утверждает, что мать била и унижала их, когда те были детьми.

«Это не только моя история — есть случаи гораздо хуже», — сказала Беттани Вьерра, описывая женщин, переживших столь же изнурительную борьбу за детей в Саудовской Аравии.

После развода Беттани осталась в Саудовской Аравии, чтобы Зейна могла общаться со своими саудовскими родственниками. Она гордится тем, что будучи женщиной, смогла получить лицензию на открытие своей студии йоги, первой в своем роде в стране. Но теперь оказалось, что она поплатилась за свои благие намерения: пытаясь сделать так, как будет хорошо для всех, она дала возможность использовать обстоятельства против нее самой.