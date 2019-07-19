Приказ королевы: Меган Маркл родит второго ребенка

Меган Маркл и принц Гарри стали родителями только 6 мая, но эксперты по делам королевской семьи убеждены, что вскоре герцоги Сассекские будут планировать вторую беременность бывшей актрисы. На данный момент Меган все еще официально находится в декретном отпуске, поэтому отдых от первых родов и общение со своим первенцем сейчас, кажется, в приоритете для 37-летней матери.

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Однако журналист американского таблоида E!Online Мелани Бромли рассказала поклонникам королевской семьи, что Меган Маркл уже озабочена рождением второго ребенка. Если верить инсайдерам, с которыми якобы общалась Бромли, королева «заказала» у Мег четвертых правнуков, а забеременеть супруга принца собирается сразу после официального визита в Африку.

Биограф Виндзоров Кэти Николл рассказала прессе, почему Маркл и Гарри могут хотеть еще одного ребенка. В интервью порталу Entertainment Tonight

Николл подтвердила, что новые родительские обязанности приносят герцогам большую радость, к тому же, по ее словам, они бы хотели, чтобы у Арчи был брат или сестра.

Эксперт также заявила, что говорить о втором ребенке на нынешнем этапе немного рано, но «источники, близкие к супружеской паре, рассказали, что Меган и Гарри были бы счастливы большой семье».

По мнению биографа, официальное объявление о второй беременности герцогини Сассекской можно ожидать в середине следующего года. Однако есть и противоположное мнение — сотрудники букмекерских контор принимают все больше ставок на то, что официальное заявление из Букингемского и Кенсингтонского дворцов следует ждать уже к концу 2019-го.

Букмекеры исходят из того, что Меган якобы как-то сказала, что хочет нового пополнения в семье. Самоуверенности тех, кто делает ставки, можно позавидовать — все же члены королевской семьи редко поступают так, как ожидают азартные игроки, а это значит, что букмекеров можно назвать самыми преданными поклонниками пары. И совершенно неважно, сколько денег налогоплательщиков они потратят на исполнение очередных спонтанных желаний Меган.

Если звезда сериала «Форс-мажоры» все же решит рожать в ближайшее время, скорее всего, вторая беременность дастся ей так же просто, как и первая — американка перенесла девять месяцев без ощутимых симптомов, в отличие от Кейт Миддлтон. Во время каждой своей беременности герцогиня Кембриджская страдала от сильнейшего токсикоза, и, по словам эксперта Эмили Нэш, из-за этого не «светилась от радости» скорого материнства, как Меган.

Предметом для обсуждения стала и стратегия воспитания детей, которую выберет бывшая американская актриса для Арчи Харрисона, но уже очевидно, что пример с воспитателей его отца она брать не будет. В разговоре с ET Кэти Николл отметила: Я думаю, что пара твердо намерена сделать так, чтобы у Арчи была максимально нормальная жизнь. Нужно помнить, что принц Гарри, на самом деле, вырос в свете прожекторов, всегда неподалеку от камер».

Большинство авторов книг и документальных фильмов действительно отмечают, что сыновьям принцессы Дианы тяжело давалось внимание прессы после развода их родителей, а затем и смерти матери. Поэтому неудивительно, что когда у принца Гарри родился собственный сын, он захотел оградить его от этого настойчивого внимания.

6 июля родители провели для Арчи крестины в частной часовне королевы в Виндзорском замке. Кого герцоги Сассекские выбрали на роль крестных родителей двухмесячного ребенка, до сих пор неизвестно.

Решение поделиться с фанатами исключительно парадными фотографиями с мероприятия (а возможности хоть немного увидеть герцогов и их гостей ждали десятки человек на улицах Виндзора) не обрадовало наблюдателей. Многие британцы привыкли разделять с членами королевской семьи их домашние праздники и не воспринимают их как людей, которым нужна личная жизнь. По сути, они платят за масштабное реалити-шоу, существующее уже более сотни лет, а за счет развития технологий «аппетит» публики растет.