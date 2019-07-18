Жизнь в шоколаде: Елизавета II ищет нового повара

Королевская семья разыскивает нового шеф-повара, который возглавит кухню в Букингемском дворце. Вакансия опубликована на сайте Букингемского дворца. В ней не указано, для каких конкретно членов королевской семьи требуется повар, поэтому, скорее всего, новый сотрудник будет работать на всех Виндзоров, поскольку кандидату обещают поездки в другие королевские резиденции.

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Кандидатам, способным готовить еду «по самым высоким стандартам», предлагается оклад в размере £22 тыс. в год (более 1,7 млн рублей) с бесплатным питанием и проживанием. Королевскому шеф-повару предстоит «присоединиться к опытной команде профессионалов», чтобы работать с «высококачественными ингредиентами» и разрабатывать «разнообразные меню для широкого спектра мероприятий».

«Как и следовало ожидать, здесь исключительно высокие стандарты и ежедневная занятость, поэтому вы должны быть амбициозным и квалифицированным шеф-поваром», — говорится в описании вакансии.

Также в публикации указано, что опыт работы кандидата на первоклассной кухне или любая практика в сфере общепита приветствуется, однако прежде всего королевская семья будет обращать внимание на способности и энтузиазм, которые позволят повару на высшем уровне выполнять все свои обязанности.

Букингемский дворец помимо хорошей зарплаты обещает шеф-повару приятный коллектив, но в то же время требует от кандидата продемонстрировать коммуникативные навыки и способность легко адаптироваться.

«Внимание к деталям также имеет жизненно важное значение, равно как и ваша способность укладываться в сроки и обеспечить своевременную подачу еды», — также указано в требованиях.

Букингемский дворец — резиденция британской королевы, в которой проводятся государственные банкеты. Например, здесь в прошлом месяце прошел ужин с президентом США Дональдом Трампом и другими членами американской делегации. Предполагается, что именно за подобные ужины также предстоит отвечать новому шефу.

Также будущему повару придется научиться готовить любимый шоколадный торт королевы и возить его с собой. Бывший шеф-повар королевской семьи, который проработал в Букингемском дворце более 15 лет, рассказывал в интервью Harpers Bazaar о том, что свой любимый десерт Елизавета II может есть каждый день и всегда забирает кусок торта с собой, если не успевает доесть, прежде чем куда-либо отправится.

О пищевых привычках королевской семьи известно довольно много. Конечно, у монархов есть свои причуды, однако по большому счету их рацион ничем не отличается о того, что привыкли есть мы сами.

Елизавета II предпочитает начинать день с чашки черного чая без сахара, но обязательно из фарфорового сервиза и вприкуску с двумя печеньями. В качестве основного утреннего блюда она она ест хлопья с молоком, тосты с мармеладом или яйца-скрэмбл с копченым лососем и трюфелем. Меган Маркл тоже любит завтракать хлопьями, но иногда заменяет их омлетом с овощами или цельнозерновыми тостами, а Кейт Миддлтон предпочитает зеленый смузи.

В случае обеда предпочтения членов монаршей семьи сходятся: они едят курицу или рыбу, а на гарнир — приготовленные или свежие овощи. Любимое блюдо Елизаветы II — камбала со шпинатом и цуккини, а Кейт нравится есть на обед нечто более экзотическое — ближневосточный салат табуле или латиноамериканскую закуску севиче.

На ужин герцоги Кембриджские чаще всего заказывают курицу с любым гарниром, а вот Меган Маркл предпочитает итальянскую пасту. Здесь вкусы герцогини Сассекской категорически расходятся с принципами Елизаветы II: королева не употребляет продукты, содержащие крахмал, поэтому никогда не ест пасту и гарнир в виде картофеля или риса.

Помимо этого, Елизавета II не переносит чеснок и большое количество лука в блюдах, поскольку ей не нравится специфический вкус и запах этих продуктов. Зато она с удовольствием съест блюдо из дичи — фазанов, тетеревов и куропаток — и не откажется от стейка из говядины или оленины. Главное, чтобы прожарка была well done: в королевском доме не готовят мясо слабой или средней прожарки и некоторые виды морепродуктов во избежание отравлений.

В королевском доме всегда найдется, чем перекусить между приемами пищи. Можно ухватить у королевы парочку мини-тостов с лососем и огурцом или английских булочек-сконов с паштетом или маслом, а также традиционное печенье с малиновым джемом к чаю. Однако герцогини предпочитают более полезные перекусы: Меган Маркл ест яблоки или зеленые смузи, а Кейт Миддлтон — ягоды с миндальным молоком.