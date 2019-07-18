Не справляется с травлей: Меган Маркл предрекли нервный срыв

Королевский эксперт заявил, что в жизни Меган Маркл вскоре может наступить переломный момент из-за обрушившейся на нее волны критики после рождения ребенка. После того, как в мае появился на свет первенец герцогов Сассекских Арчи Харрисон, Меган все чаще начинает появляться на публике — и с тех пор международные таблоиды не могут оставить ее в покое.

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Скандалы из-за поведения американки следуют один за другим. В частности, критики обратили внимание на ее неподобающий внешний вид на Уимблдоне — Меган смотрела теннисный матч в компании двух подруг и нескольких телохранителей в королевской ложе в джинсах. Кроме того, публику привел в бешенство тот факт, что герцогиню и ее спутниц окружали пустые кресла, а другим болельщикам запретили ее фотографировать, заставляя убирать телефон даже тех, кто пытался сделать селфи.

Хотя представители супруги принца Гарри сообщили, что она посетила мероприятие как частное лицо, журналисты и пользователи соцсетей усомнились в том, что у нее есть на это моральное право. Ее публичный выход состоялся спустя несколько дней после публикации отчета о тратах королевской семьи, из которого стало известно, что Гарри и Меган потратили на ремонт своего дома, коттеджа Фрогмор, около $3 млн налогоплательщиков.

Эксперты считают, что негативный настрой прессы и, соответственно, публики рано или поздно станет большей проблемой для 37-летней Меган Маркл. Королевский репортер Виктория Арбитер (дочь бывшего пресс-секретаря Елизаветы II Дики Арбитера) рассказала в эфире ток-шоу Today, что герцогиня Сассекская скоро может «сломаться» из-за критики со стороны прессы.

«Даже при всей любви ее американских фанатов, существует мнение, что принято недостаточное количество мер для ее защиты — в какой-то момент задаешься вопросом о том, в какой момент она сломается», — призналась Арбитер.

Эксперт по делам королевской семьи подчеркнула, что пока Маркл продолжает медленно, но верно двигаться дальше, но «это не может не создавать огромные трудности». Виктория Арбитер предположила, что нужно дать матери Арчи шанс на то, чтобы она могла раскрыть свой потенциал как член королевской семьи: «Нам необходимо дать Меган расцвести и дать ей делать работу, которую она должна делать, и, возможно, удержаться от некоторой критики».

Как и все люди, носящие фамилию Виндзор, герцогиня Сассекская предпочитает игнорировать своих недоброжелателей, но для человека, который попал в эту среду, будучи уже полностью сформировавшейся личностью, эта стратегия может быть крайне утомительной. Арбитер объяснила вероятное раздражение Маркл ее актерским прошлым, когда за публичного человека может заступиться его представитель и опровергнуть какие-либо слухи в официальном заявлении. Вместо этого родственники Елизаветы II придерживаются старого принципа королевы-матери (супруги короля Георга IV и матери королевы и ее сестры принцессы Маргарет) — «никогда не жалуйся, никогда не объясняй».

Эксперт пояснила выражение: «Тебе нужно просто сидеть в стороне, пока мировые СМИ, социальные сети и все остальные стали судьями и членами жюри».

Существует мнение, что Меган Маркл старается давать опровержения словам некоторых журналистов при помощи своих друзей, но конец терпению герцогини предвещают совсем скоро. Когда она вместе с принцем Гарри приехала на лондонскую премьеру нового «Короля Льва», где познакомилась с Бейонсе и Фаррелом Уильямсом, молодая мать немного не сдержалась в беседе с певцом.

Автор хита «Happy» говорил о том, как его восхищают отношения супругов, которые поженились 19 мая 2018 года, на что Мег ответила, что «они не облегчают эту задачу». Столь явный намек на толпы критиков, ожидающих ее провала, не остался незамеченным.

Тех, кто отслеживает каждый неверный шаг Меган Маркл, в тот вечер куда больше волновал наряд бывшей актрисы. Черное платье Jason Wu вполне подошло бы экс-звезде «Форс-мажоров», если бы она выбрала другой размер. Пока девушка все еще старается сбросить набранный за время беременности вес, она явно решила скрыть живот с помощью плотной ткани на юбке-солнце, но из-за сетчатого верха было видно то, как ткань перетянула ее грудь и топорщилась на округлившихся плечах.

Это стало очередной оплошностью Меган Маркл, для которой тот вечер обещал стать триумфальным возвращением к светской жизни. Ждать, что неподходящее по размеру платье никто не заметит, было бессмысленно. Однако, вероятно, в скором времени герцогиня Сассекская начнет жаловаться на травлю уже в открытую.