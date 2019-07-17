«Просто развод»: экс-король Малайзии отрекся от русской жены

Сказочная история, за которой с прошлого года следила вся Россия, окончилась провалом. Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула «Мисс Москва 2015» Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.

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Как сообщает The New Strait Times, развод был оформлен 1 июля – этим числом датировано свидетельство о расторжении брака, оказавшееся в распоряжении сингапурского издания. В нем упоминается, что развод прошел по исламской процедуре «таляк», что означает, что мужчина и женщина могут вступить в брак повторно, но лишь после того, как бывшая жена выйдет впоследствии за другого мужчину, и тот оставит ее свободной, то есть либо разведется с ней, либо скончается. Также в бумаге значится, что разведены бывший король Малайзии и его супруга, начиная с 22 июня, а выдана она в Сингапуре.

У властей штата Келантан, возглавляемого Мухаммадом после его отречения от престола Малайзии, нет комментариев по поводу развода.

«Так же, как когда представители прессы просили прокомментировать свадьбу султана, мы не можем прокомментировать [и развод], потому что у нас нет официальной информации об этом, — заявил The New Strait Times в среду официальный представитель местного правительства Мохд Амар бин Абдулла. – Мы знаем о разводе только из социальных сетей и газет, опубликовавших сообщение об этом на первых страницах».

Между тем, накануне, во вторник 16 июля, дворец султана Келантана выпустил директиву, регулирующую использование титулов в штате. «Сообщаем, что никто не может называться Келантанской королевой, Келантанским королем, султаншей Келантана или королевой Келантана», — говорится в документе. Имя Оксаны Воеводиной в бумаге не упоминается.

Со стороны самой Оксаны Воеводиной пока что нет никаких заявлений, однако известно, что сейчас она находится в Москве. Развод «Мисс Москва 2015» подтвердила организатор конкурса Татьяна Андреева. Кроме того, как сообщает сайт kp.ru, она заявила, что Воеводина, прилетевшая в российскую столицу в конце июня, чтобы участвовать в работе жюри конкурса «Краса России – 2019», появилась в столице уже в статусе разведенной женщины.

Развод также прокомментировал друг семьи Воеводиной — он считает, что инициатива принадлежала супругу модели. «Оксана там не при чем. Есть догадки, как все случилось, и почему Мухаммад так сделал, но поделиться ими пока не могу», — сказал он.

Неделю назад Оксана Воеводина, которая перед свадьбой с королем Малайзии приняла ислам взяла имя Рихана Петра, рассказала подписчикам своего инстаграма о своей биографии и встрече с королем Мухаммедом по случаю своего дня рождения. Женщина, которой 10 июля исполнилось 27 лет, сообщила пользователям соцсети, что родилась в Астрахани, выросла в Таганроге, в 2009 году переехала в Москву, чтобы учиться в Плехановской академии, а в 2015-м выиграла конкурс «Мисс Москва». По словам модели, в 2017 году она переехала в Куала-Лумпур, «где изучала историю и культуру Малайзии».

Еще раньше — 18 июня – Оксана Воеводина поделилась с подписчиками своего инстаграма информацией, которая должна была пролить свет на историю ее знакомства с Мухаммадом V.

По ее словам, они встретились весной 2017 года в Европе на мероприятии ювелира Джейкоба Арабо. «После мероприятия мы отправились на ужин, где я познакомилась с мужчиной, и он представился королем Малайзии. Я восприняла это как шутку и пошутила в ответ, что я тоже королева Москвы, — рассказала она. — Мы проговорили весь вечер и обменялись номерами телефонов. Вскоре в прессе появились новости о назначении короля, которым и был мой новый знакомый...»

Свадьбу Оксана Воеводина и король Малайзии Мухаммед сыграли дважды: сначала в июне 2018-го по исламскому обряду, а после – в ноябре того же года в подмосковной Барвихе, правда, с халяльной едой и без алкоголя. Вскоре — в начале января — стало известно, что король Мухаммед отрекся от престола и возвращается в штат Келантан в качестве его султана.

«Его Величество подготовился к возвращению в Келантан, чтобы быть с правительством штата и особенно народом Келантана — он будет беречь и развивать Келантан во благо народа», — говорилось в заявлении Национального дворца в Куала-Лумпуре, опубликованном в воскресенье, 5 января.

О причинах решения короля не сообщалось, но пресса предполагала, что все шло именно к его отречению от престола, поскольку после свадьбы в Барвихе Мухаммед V взял паузу на полтора месяца, в течение которых не занимался своими королевскими обязанностями.

Уже в конце января в прессе появились предположения, что паре грозит развод из-за непримиримых разногласий, которые возникли в самом начале семейной жизни. Как сообщал портал Starhit, Мухаммад и Оксана больше не хотели жить друг с другом, потому что чувства между бывшими влюбленными остыли.

Однако официальные представители Воеводиной эту информацию опровергали. «Информация никем не проверена. Пишут бред. Все ссылаются на Telegram-канал, в котором говорится, что «поговаривают». Кто поговаривает, где поговаривает? На заборе они это прочитали? Что вообще за бред и абсолютный непрофессионализм?» — так ответила на вопрос радиостанции «Говорит Москва» пресс-секретарь Воеводиной.

Разговоры о разводе совершенно утихли, когда стало известно, что в конце мая Оксана Воеводина родила сына по имени Леон. «21.05.2019 — день, когда моя жизнь разделилась на «до» и «после», — говорилось в подписи к фото в инстаграме, который Оксана-Рихана завела в начале июня. — Все, что мне рассказывали об изменениях, происходящих с женщиной после рождения малыша — чистая правда. Эта любовь — особенная. Эти чувства — совершенно новые. Я благодарна Всевышнему и мужу за нашего сына. Теперь нас трое. Спасибо за то, что выбрал нашу семью, Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра».

С тех пор в соцсети появилось еще несколько благолепных постов Воеводиной — и с ребенком, и с мужем, не предвещавших трагической развязки. После сообщения о разводе новых постов там пока нет.