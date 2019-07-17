Непрощенная: любимая женщина принца Чарльза отмечает 72-летие

Когда-то в 90-е она была самой нелюбимой женщиной в Великобритании — британцы единогласно осуждали ее за роман с принцем Чарльзом, мужем обожаемой всем принцессы Дианы и считали разлучницей. Сегодня Камилла Паркер-Боулз — уважаемая герцогиня Корнуольская, супруга наследника британского королевского престола, которая наравне со всеми другими членами королевской семьи принимает участие в приемах, вместе с супругом совершает зарубежные турне и создает положительный имидж Виндзоров, которому когда-то сама же и навредила. Британцы, кажется, простили Камилле Паркер-Боулз боль, которую она причинила принцессе Диане самим своим существованием. Но осадок все же остался.

Биография Камиллы Розмари Шанд могла бы остаться весьма прозаичной, если бы не знакомство с принцем Чарльзом в самом начале 70-х.

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Ее корни идут из рода джентри, как называют в Англии нетитулованных мелкопоместных дворян: отец Камиллы — майор британской армии, а мать — старшая дочь Роланда Кьюбитта, третьего барона Эшкомба. Камилла родилась 17 июля года и росла в английской деревне Пламптон в Суссексе, в 16 лет уехала учиться сначала в Швейцарию, а затем отправилась во Францию изучать литературу. По возвращении в Англию она переехала в Лондон, где работала секретаршей в различных фирмах.

В конце 60-х Камилла Шанд познакомилась со своим первым мужем — Эндрю Паркер-Боулзом, офицером британской армии. Свадьбу они сыграли только в 1973-м, когда Камилле было 25 лет, а Эндрю — 33: как расскажет в 2017 году королевский биограф Пенни Джунор в своей книге «Герцогиня: Нерасказанная история», девушка страстно хотела выйти замуж за офицера, несмотря уже сложившиеся к моменту свадьбы теплые отношения с принцем Чарльзом и тот факт, что сам Паркер-Боулз никогда ее не ценил и открыто изменял ей.

Молодожены поселились в графстве Уилтшир, купив там усадьбу. В браке у них родились двое детей: дочь Лора и сын Том, крестным отцом которого, к слову, является принц Чарльз. Однако в декабре 1994 года супруги решили развестись: к тому моменту у Камиллы Паркер-Боулз уже возобновился роман с принцем Уэльским, а отношения между супругами и без того не были теплыми и доверительными. Для Камиллы наступил сложный период: именно тогда умерла ее мать, долгие годы страдавшая от остеопороза, а вся Великобритания ее искренне ненавидела.. В марте 1995 года их развод завершился.

В начале 70-х роман Камиллы Шанд и принца Чарльза завязался в момент, в 1970 году она временно рассталась с Паркер-Боулзом, а тот, в свою очередь, стал ухаживать за принцессой Анной, сестрой Чарльза.

Принято считать, что Камилла и Чарльз встретили друг друга на матче по поло, однако на самом деле знакомство произошло в доме их общей подруги Люсии Санта-Крус, которая представила их друг другу. Камилла и Чарльз стали близкими друзьями и в конце концов начали встречаться, о чем было хорошо всем известно. Будучи парой, они регулярно виделись на матчах по поло на лужайке в Виндзор-Грейт-Парке. По мере того, как отношения становились все более серьезными, Чарльз познакомился с родителями Камиллы и представил ее нескольким членам своей семьи.

Их отношения внезапно закончились в начале 1973 года. Существует много версий причин их расставания, однако принято считать, что нетитулованная невеста категорически не устраивала семью принца, да и многие были согласны с тем, что Камилла не очень подходит на роль жены будущего короля. Есть и другая версия, согласно которой на самом деле она сама захотела вернуться к Паркер-Боулзу.

Романтическая связь Камиллы и Чарльза возобновилась в 1980-е годы, несмотря на то, что Чарльз был женат на Диане Спенсер, а Камилла еще даже не собиралась разводиться с Паркер-Боулзом. В связи с этим в начале 90-х произошел крупный скандал, когда был подслушан и опубликован тайный телефонный разговор между Чарльзом и Камиллой. Тогда об их изменах стало известно всему миру.

Когда в 1997 году произошла печально известная автокатастрофа, которая унесла жизнь любимицы британского народа, в этом также обвиняли Камиллу: некоторые до сих пор считают, что могла подстроить аварию, чтобы освободить место рядом с принцем.

Так или иначе, принц Чарльз после случившегося старался проводить каждую свободную минуту вместе с Камиллой. Они не скрывали своих чувств от посторонних глаз, поэтому уже скоро фото их поцелуев можно было увидеть на обложке каждого второго таблоида.

В 2001 году Камиллу официально представили королевской семье, и спустя еще четыре года Елизавета II благословила новый брак принца. Чарльз и Камилла сыграли скромную свадьбу, на которой сама королева не присутствовала. Камилла получила все титулы, соответствующие титулам принца Чарльза, которые были даны ему при рождении: она стала герцогиней Корнуольской и Ротсейской, а также принцессой Уэльской, но этим титулом она не пользуется.

Сейчас большую часть своего времени Камилла проводит с внуками: их у герцогини пятеро. Однако только с теми, что по линии Паркер-Боулза, поскольку с детьми Чарльза у Камиллы отношения складываются не очень: в прессе то и дело появляются сообщения о ее ссорах с Кейт Миддлтон и презрительных комментариях в адрес Меган Маркл.