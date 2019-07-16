«Ты — предательница»: жену шейха Дубая поймали на измене

Сбежавшая в Лондон супруга шейха Дубая Мохамеда бин Рашида аль-Мактума, оказалась неверна мужу — с таким сенсационным заявлением выступили британские СМИ. Как сообщил таблоид Daily Mail, правитель одного из эмиратов ОАЭ поймал принцессу Хайю бинт аль-Хуссейн на связи на стороне. Любовником принцессы оказался ее телохранитель британского происхождения.

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Источники, близкие к семье шейха, рассказали СМИ, что Мохаммед бин Рашид аль-Мактум в прямом смысле застукал жену с другим мужчиной. По их словам, это случилось, когда в мае он решил внезапно и без предупреждения вернуться в Лондон из Дубая, где отмечалось вступление в брак троих из его девяти сыновей. Появившись в доме, где без него оставалась его шестая — и самая знаменитая — жена, принцесса Хайя, он обнаружил, что супруга поводит время с молодым британским охранником.

«Он не сообщил сотрудникам, что возвращается и приехал в дом без предупреждения, где нашел жену с телохранителем. Они находились слишком близко друг к другу, на его взгляд», — подтвердил собеседник Daily Mail.

Как сообщает The Times, отношения принцессы Хайи и ее охранника ранее вызывали сомнения у шейха. В частности, удивление Мохаммеда бин Рашида аль-Мактума и приближенных вызывали роскошные подарки, которые жена шейха делала молодому британцу. Однако издание настаивает, что других оснований сомневаться в верности жены у правителя Дубая не было.

Из Лондона шейх Мохаммед вернулся в Дубай, оставив жену в Великобритании. В своем инстаграме он выложил стих, посвященный неизвестной женщине, которая, как следует из текста, чрезвычайно разочаровала шейха. «Ты предательница, ты предала самое драгоценное доверие, и твоя игра теперь раскрыта», — говорилось в нем.

Теперь пару ждет судебная тяжба в Лондоне – правитель Дубая намерен бороться за право опеки над детьми. Принцесса Хайя, как сообщает Daily Mail, подготовилась к борьбе в суде, наняв в качестве адвоката Файону Шеклтон, разводившую когда-то принцессу Диану и принца Чарльза. Сторону шейха будет представлять Хелен Уард, которая занималась разводами многих знаменитостей, в том числе, Мадонны и Гая Ритчи. Первые слушания пройдут 30 июля.

Между тем, британские СМИ сообщают, что предполагаемый любовник принцессы после скандала остался в Великобритании и не стал возвращаться в ОАЭ. По их сведениям, он служил в британской фирме UK Mission Enterprise, предоставляющей круглосуточную охрану членам семьи шейха и другим высокопоставленным людям. Сотрудники службы – это, как правило, бывшие офицеры британской армии.

Когда в конце июня стало известно, что шестая жена шейха Дубая сбежала от него вместе с детьми, прихватив с собой $39 млн, СМИ сообщили, что она сделала это, «опасаясь за свою жизнь».

Через неделю, 4 июля, британская пресса сообщила, что Хайя бинт аль-Хуссейн находится в Лондоне в своем особняке стоимостью 85 млн фунтов стерлингов вместе с детьми, а попала она в Великобританию из Германии, где оказалась еще в мае.

Журналисты утверждали, что принцесса Хайя готовила побег в течение нескольких месяцев, а решение сбежать приняла после того, как узнала о том, как жестоко поступил ее 69-летний супруг со своей 33-летней дочерью принцессой Латифой, неудачно попытавшейся бежать из ОАЭ в прошлом году. Этим СМИ объяснили отсутствие в этом году принцессы Хайи на Королевских скачках в Аскоте в середине июня – а его заметили все, поскольку щейх и его шестая жена, горячие поклонники конного спорта, регулярно посещали самые престижные конноспортивные соревнования в мире.

Действительно, в этом же году фотографы запечатлели в Аскоте только самого шейха Мохаммеда, беседовавшего с Елизаветой II и принцем Уильямом – скачки правитель Дубая пропустить не мог, поскольку в них участвуют скакуны из его конюшен Godolphin. Собственно, в финальный день скачек одна из его племенных лошадей пришла первой, и по этому случаю он получил кубок победителя из рук британской королевы.

История, произошедшая в семье шейха Мохаммада бин Рашида аль-Мактума и Хайи бинт аль-Хуссейн, скорее всего, вызвала досаду у членов королевской семьи Великобритании, они — особенно Елизавета II — дружны с обеими сторонами конфликта.

Британская королева хорошо знакома с отцом шейха Мухаммада – Рашидом аль-Мактумом, правившим с 1958 по 1990 год. В 1979 году Елизавета II впервые побывала в ОАЭ и отдельно посетила Дубай, где приняла участие в торжественном открытии нескольких портов и зданий.

Однако прекрасные отношения у Елизаветы II складывались и с отцом жены Мохаммада: Хайя бинт аль-Хуссейн – дочь короля Иордании Хусейна, скончавшегося в 1999 году, известного англофила, благодаря которому на протяжении 30 лет Иордания оставалась союзником Великобритании на Ближнем Востоке. Известная своими прогрессивными взглядами принцесса Хайя не раз появлялась на фотографиях в компании Виндзоров, а в мае этого года Елизавета II принимала ее на чаепитии в Виндзорском замке.

Любовь принцессы Хайи к Великобритании – не просто наследственная: вслед за своим отцом, выпускником школы Хэрроу в Англии и военной академии Сандхерст, она также получила образование в Великобритании. Хайя бинт аль-Хуссейн отучилась в Англии в двух частных школах, а после закончила Оксфорд, где изучала политологию, философию и экономику.

Шейх Мохаммад бин Рашид аль-Мактум тоже получал образование в Великобритании: в 1966 году в возрасте 17 лет он отправился туда на обучение в языковой школе Белл в Кембридже. Вернувшись, он стал главой полиции Дубая.