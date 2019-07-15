«Стекло разлеталось»: в Лондоне разгромлен дом Джорджа Майла

Наследники Джорджа Майкла обеспокоены состоянием его дома в лондонском Регентс-парке, где после кончины певца в 2016 году незаконно проживает его бывший возлюбленный, парикмахер Фади Фаваз. Как сообщил таблоид The Sun, накануне 45-летний мужчина, превративший, по оценке родственников Джорджа Майкла, его дом стоимостью в 5 млн фунтов стерлингов в настоящий сквот, устроил погром особняке.

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Мужина, работающий в доме по соседству, рассказал изданию, что Фади Фаваз перебил в доме окна. «Стекло разлеталось повсюду, он был абсолютно мне себя», — поделился впечатлениями свидетель инцидента. По оценке журналистов таблоида, в доме были выбиты девять балконных дверей и расколочены три потолочных вентилятора – это то, что можно видеть с улицы. Однако самому таблоиду Фади Фаваз заявил, что в особняке проводятся ремонтные работы. «Я делал ремонт. Я заменял вещи, — сказал он. — Я могу спросить, когда это будет закончено, и дам вам знать. Все в порядке, все под контролем».

Родные и близкие покойного музыканта совершенно не согласны с тем, что все в порядке — вот уже несколько лет они требуют, чтобы бывший парикмахер, а ныне безработный, покинул дом Джорджа Майкла.

Однако тот отказывается, аргументируя это тем, что на момент смерти артиста он был его партнером. Источник, близкий к семье музыканта, признался The Sun: «Дом начинает походить на сквот. Есть опасения, что весь особняк будет разрушен».

Семья Джорджа Майкла пытается решить, как поступить с особняком, в котором обосновался после его кончины Фади Фаваз, начиная с 2017 года. Поначалу ему было предложено съехать — и пресса прониклась к мужчине симпатией. В первой половине 2017-го источник, знакомый с ситуацией говорил The Sun, что Фади Фавазу будет жалко расставаться с особняком в Регентс-Парке, но он это сделает. «Фади будет очень грустно, потому что он любит дом в Регентс-Парке, он хранит много воспоминаний о том, как они проводили здесь время с Джоржем. Но хотя это известие чудовищно, он не будет создавать проблем семье Джорджа, если они собираются это сделать».

К концу 2017 года бывший возлюбленный артиста так никуда и не съехал – и в Daily Mail появились предположения, что семья музыканта оставит возможность мужчине, который в декабре 2016-го обнаружил 53-летнего Джорджа Майкла мертвым в своем доме в Оксфордшире, жить в его доме в центре Лондона.

Однако сейчас ситуация обострилась.

В конце июня стало известно, что в последнем своем волеизъявлении Джордж Майкл не оставил наследства ни Фади Фавазу, с которым встречался с 2012 года, ни другому своем партнеру, австралийскому бизнесмену Кенни Госсу.

Все имущество распределилось между самыми близкими людьми певца — отцом (он получил конный завод), а также сестрам Иодой и Меланьей (им досталась большая часть денег и два дома в Лондоне).

Часть наследства отошла шести друзьям и подругам, а также трастовому фонду Джорджа Майкла The Mill, который направляет средства различным благотворительным организациям. Фонд получил антиквариат, предметы искусства и рояль, принадлежавший когда-то Джону Леннону. В общей же сложности наследство артиста исчисляется в 96,7 млн фунтах стерлингов.

В конце июня 2019 года Иода и Меланья начали сдавать в аренду особняк Джорджа Майкла на севере Лондона: дом в районе Хайгейт можно снять за 15 тыс. фунтов стерлингов в неделю — предполагается, что услугами будут пользоваться знаменитости вроде Брэда Питта, Анджелины Джоли и Рианны.

Георгианский дом, который ранее принадлежал певице Энни Леннокс, Джордж Майкл приобрел за 7 млн фунтов стерлингов. Его наследники не спешат его продавать. «Семья пока что не хочет с ним расставаться, — рассказал источник, знакомый с ситуацией, Daily Mail. — Вместо этого они хотят предоставить другим возможность насладиться жизнью в этом прекрасном особняке».