Обижена на всех: Тереза Мэй объяснила свой плач

Тереза Мэй обратилась к критикам, которые смеялись над тем, что она расплакалась на пресс-конференции во время обращения к нации 24 мая у дома №10 на Даунинг-стрит. Премьер-министр Великобритании дала последнее на своем посту интервью изданию Daily Mail и пожаловалась в нем на дискриминацию и сексизм по отношению к себе.

Реклама

В интервью изданию уходящая премьер-министр вспомнила о реакции СМИ на то, что когда она объявляла о своей отставке в конца мая, ей не удалось сдержать слез. Тереза Мэй сказала, что вовсе не хотела вызвать жалость или каким-либо образом оправдать свои действия. Для нее насмешки публики оказались оскорбительными — Мэй сочла их проявлением сексизма. «Если бы сорвался голос премьер-министра мужского пола, они бы сказали: «Какой потрясающий патриотизм, он действительно любит свою страну». Но если женщина-премьер делает то же самое, они спрашивают: «Почему она плачет?».

Когда корреспондент издания попытался сравнить ее с немецкой коллегой Ангелой Меркель, в последнее время испытывающей недомогания во время публичных мероприятий, Тереза Мэй расценила как сексизм и это.

«Интересно, что вы выбрали женский пример. Вы утверждаете, что только женщины чувствуют напряжение?», — спросила она.

После часового интервью глава британского правительства заключила, что несмотря на ее неудачи с Brexit, она оставила наследие, которым можно гордиться.

Слезы Терезы Мэй в конце мая действительно вызвали в обществе противоречивую реакцию. Тогда, объявляя об отставке, премьер в своей речи с высоким пафосом отозвалась о последних трех годах, заявив, что это «честь всей жизни — быть второй женщиной-премьер-министром, но определенно не последней». Она добавила, что уходит с «бесконечной благодарностью за возможность послужить стране, которую любит». Именно на этой фразе у нее надломился голос и выступили слезы, но эти слова были последними в речи длиной в шесть минут.

Издание Mail принадлежало к немногочисленным СМИ, представлявшим Мэй как жертву обстоятельств, которую практически выгнали из официальной резиденции британских премьеров на Даунинг-Стрит. Однако мнения людей в соцсетях относительно выражения чувств со стороны бывшего министра обороны разделились — кому-то ожидаемо стало жалко ее как женщину, которую «загнобили» члены британского парламента, а кто-то (в том числе большинство представителей прессы) призывали своих читателей не поддаваться на провокации.

24 мая издание The Guardian выпустило критическую статью, кратко изложив, что произошло в Великобритании с того момента, как Тереза Мэй заняла пост премьер-министра, под названием «Не жалейте Терезу Мэй. Она была худшим премьер-министром современности».

Премьер-министр Великобритании обещала подать в отставку в том случае, если ее стратегия Brexit не удовлетворит членов парламента. После того, как парламент трижды не принял ее план по выходу из ЕС, Мэй сообщила, что снимет с себя полномочия, когда будет выбран ее преемник.

За три года на посту британского премьера Мэй прославилась не самыми популярными политическими мерами и смелыми модными заявлениями, которые многие коллеги по партии считали вульгарными. В этот разряд попали платья выше колена, запрещенные дипломатическим этикетом и из-за этого позже отвергнутые любительницей модных трендов, и лодочки Miu Miu с леопардовым принтом.

К концу правления от прежней Терезы осталась разве что любовь к массивным подвескам и браслетам — украшениям она посвятила несколько минут разговора с Daily Mail, когда оказалось, что оставшиеся сторонники прислали ей множество аксессуаров в качестве благодарности за работу

Впрочем, любовь к украшениям никогда не прибавляла Терезе Мэй популярности. Равно как и неловкие попытки развеселить толпу и проявить спонтанность в поведении. Вспомним ее «танец робота», впервые исполненный во время поездки в Южную Африку и Кению вместе с представителями ООН. Позже она иронично повторила свои телодвижения на съезде Консервативной партии Великобритании под песню «Dancing Queen» группы ABBA — одну из ее любимых композиций. Тогда она не смогла переманить критиков на свою сторону, потому что песню авторства шведской группы в преддверии обсуждения выхода из Евросоюза сочли издевательством.