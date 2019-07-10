Переворот в Британии? Елизавету II лишат власти

Эксперты по вопросам дел королевской семьи Великобритании считают, что недалек тот день, когда королева Елизавета II «передаст свои полномочия» принцу Чарльзу. Как сообщает британский таблоид The Sun, по их мнению, это должно произойти, когда ей исполнится 95 лет — то есть через два года.

Реклама

В апреле королеве Елизавете исполнилось 93, и уже в 2021-м она сможет воспользоваться Актом о регентстве от 1937 года, который позволит ей отказаться от большинства обязанностей и передать их наследнику престола — в данном случае своему сыну Чарльзу.

Согласно этому закону, правящий монарх имеет право передать свою власть, если чувствует, что не может в полной мере выполнять свои обязанности. В этом случае Елизавета II сохранит свой королевский титул, но большую часть королевских обязанностей будет выполнять ее сын Чарльз, которому в прошлом году исполнилось 70 лет.

Чтобы совершить передачу власти, принц Филипп вместе с представителем парламента и каким-либо третьим высокопоставленным лицом должны будут собрать доказательства, подтверждающие просьбу королевы снять с нее большую часть обязанностей.

«Речь идет о том, что когда ей [королеве] исполнится 95 лет, она может «замедлиться» и, возможно, придет время для вступления в силу Акта о регентстве. Она все еще останется королевой, но принц Чарльз возьмет на себя большинство обязанностей», — рассказал королевский эксперт Фил Дампье Yahoo.

Дампье также добавил, что фактически это уже произошло — принц Чарльз посещает государственные мероприятия в парламенте и конференции Содружества, то есть выполняет некоторые обязанности Ее Величества в качестве «инвестиций» в свою будущую работу.



Другой эксперт по делам королевской семьи — Роберт Джобсон — ранее уже рассказывал корреспондентам таблоида DailyMail, что среди высокопоставленных придворных речь о передаче короны в последнее время заходит все чаще. Джобсон утверждает, что при дворе уже вводят всех в курс дела и напоминают о том самом Акте о регентстве.

«Ввиду глубокого уважения королевы к институту монархии, Ее Величество хотела бы убедиться, что сделала все возможное для своей страны и ее людей, прежде чем сдаст пост», — утверждает Джобсон, ссылаясь на слова бывшего высокопоставленного представителя персонала королевской семьи.

Он также добавил, что королева прекрасно помнит о своем возрасте, но еще не убеждена в том, что время пришло, и хотела бы, чтобы передача короны произошла максимально плавно.

«Я знаю, что королева серьезно обдумала этот вопрос. Она сочла, что, если она все еще будет жива к своим 95 годам, она серьезно рассмотрит вопрос о передаче своих полномочий Чарльзу», — заключил эксперт.

Информация специалистов несколько противоречит тому, что ранее британским таблоидам сообщали источники, приближенные к Букингемскому дворцу. Они опровергали слухи о скорой передаче власти и заявляли, что королева очень привержена своей деятельности в качестве британского суверена. Они напоминают, что еще в свой 21-й день рождения Елизавета — тогда еще принцесса — пообещала британскому народу служить ему до конца.

«Как наследник престола я пообещала, что вся моя жизнь, будь то длинная или короткая, будет посвящена служению», — цитировали Елизавету источники The Sunday Times.

Сейчас королеве Елизавете 93 года, и она является старейшим британским монархом с самым долгим временем правления: ее коронация состоялась в 1953 году. Ее муж принц Филипп уже официально ушел на пенсию два года назад, в 96 лет. Это значит, что при вступлении в силу Акт о регентстве он получит титул Хранителя Королевы.

В последний раз Акт о Регентстве был применен в 1810 году во время правления Георга III после того, как монарх стал невменяемым. Его старший сын принял титул принца-регента и оставался им в течение 10 лет до смерти своего отца, после которой он стал полноправным королем — Георгом IV.