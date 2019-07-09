Грязная тайна принца: что скрывает Букингемский дворец

Королевской семье Великобритании припомнили некрасивую историю, в которую один из сыновей Елизаветы II попал еще в 2000-х. Недавний арест Джеффри Эпштейна, финансиста, обвиняемого в педофилии и сутенерстве в отношении несовершеннолетних девушек, заставил прессу вновь заговорить о том, как четыре года назад, в 2015 году, в СМИ всплывали сведения о том, что одним из его клиентов был принц Эндрю, герцог Йоркский – третий ребенок британской королевы.

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В 2007 году Джеффри Эпштейн — миллионер и глава инвестиционного фонда — получил минимальное наказание за растление малолетних, в котором его уличили до этого.

Расследование, которое в итоге привело к Эпштейну, началось в 2005 году, когда полиция Палм-Бич получила звонок от женщины, заявившей, что ее 14-летняя приемная дочь рассказала, как вступила в сексуальные отношения с мужчиной средних лет, получив за это $300, в одном из особняков. Несмотря на то, что девочка описала внешность растлителя и его особняк, полиции потребовалось 11 месяцев, прежде чем выяснила личность мужчины — им оказался Джеффри Эпштейн, финансист-миллионер. И тот случай был не единственным.

Подробности дела ошеломляли: на Эпштейна в полиции указали пять девушек, а в его доме полиция нашла многочисленные доказательства того, что жертвам было меньше 17 лет (это возраст согласия во Флориде). Кроме того, выяснилось, что миллионер «сдавал» девочек для сексуальных утех другим влиятельным персонам и устанавливал в доме камеры, которые записывали все, что они делают – это давало ему возможность в будущем шантажировать этих мужчин. Под конец расследования о растлении в ФБР заявили в общей сложности 36 жертв Эпштейна.

Несмотря на весь ужас преступлений, Эпштейну удалось избежать наказания, которое он заслуживал.

В 2006-м он заключил сделку с федеральными властями (а именно — с генеральным прокурором Южной части Флориды Александром Акостой), признал свою вину лишь по нескольким эпизодам, согласился выплатить компенсацию свои 36 жертвам — и в конечном итоге получил 18 месяцев лишения свободы: за склонение к занятию проституцией одной девушки 14 лет.

Его поместили в частное крыло колонии в Палм-Бич, где он имел право нанимать собственную охрану и ежедневно покидать «место лишения свободы» на 12 часов, чтобы работать в офисе в городе. В таком своеобразном заключении Джеффри Эпштейн провел 13 месяцев, после чего был условно-досрочно освобожден. Однако он все же был зарегистрирован в штате Нью-Йорк как нарушитель порядка на сексуальной почве третьего уровня, что означает риск повторных нарушений.

Интерес к этому скандальному делу вновь проснулся у прессы в 2015 году, когда в прессе появились предположения свидетельниц преступлений Эпштейна, что одним из его клиентов был герцог Йоркский. Тогда в СМИ попало заявление, которое подала в полицию 31-летняя американка Вирджиния Робертс – она сообщила, что в 1999 году в возрасте 17 лет оказалась в сексуальном рабстве у Эпштейна, и предположила, что одним из мужчин, с которыми он заставлял ее заниматься сексом, был принц Эндрю. По ее словам, с герцогом Йоркским она имела дело трижды.

Букингемский дворец категорически опроверг эти заявления, которые опубликовало издание Guardian. В резиденции британской королевы их назвали «категорически ложными».

Между тем, принц Эндрю и Джеффри Эпштейн действительно дружили, хотя при каких обстоятельствах они познакомились, доподлинно неизвестно. Однако в 2011 году издание New York Post сообщало, что после того, как Эпштейн отсидел в местах лишения свободы 13 месяцев вместо тех 18-ти, к которым он был приговорен, освобождение он отмечал «со своим близким другом принцем Эндрю» в собственном особняке за $50 млн.

Вскоре после этого, также в 2011-м, стало известно, что Джеффри Эпштейн ссудил деньгами бывшую жену герцога Йоркского Сару Фергюсон, когда ей потребовалась сумма в $100 тыс., чтобы заплатить обслуживающему персоналу и по другим счетам. Издание Daily Telegraph называло сумму в $18 тыс. – именно столько мать принцесс Беатрис и Евгении получила от преступника, как, собственно, сама она и рассказывала изданию.

В 2011 году, через четыре года после того, как Эпштейн освободился из заключения, принц Эндрю занимал должность британского представителя по международной торговле и инвестициям, и его связи с инвестиционным банкиром Эпштейном вызывали озабоченность прессы.

В том же году герцог Йоркский оставил свою должность. Но его телефоны сохранились в записной книжке Джеффри Эпштейна – наравне с номерами Билла Клинтона, Ричарда Брэнсона, Дональда Трампа, Майкла Блумберга и других влиятельных политиков и бизнесменов.