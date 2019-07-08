Нелюбовь: почему мы не празднуем День семьи, любви и верности

Сегодня в России отмечается День семьи, любви и верности – праздник, введенный в 2008 году по инициативе Государственной думы РФ. Дата – 8 июля – была избрана для дня, который российские депутаты надеялись сделать аналогом западного Дня всех влюбленных, неслучайно: по православному календарю сегодня отмечается День Петра и Февронии, семейной пары муромских святых, живших в XIII веке, а канонизированных церковью в 1547 году.

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Супруги Петр и Феврония – герои «Повести о Петре и Февронии Муромских», написанной по случаю их канонизации: князь Петр из Мурома не упоминается в летописных источниках, поэтому уверенности в том, что это исторические персонажи – нет. А история, изложенная в повести, — не только о любви и верности, но и о чрезвычайной хитрости и целеустремленности Февронии. Дочь пчеловода, она исцелила князя Петра из Мурома, взяв с него обещание на ней жениться. Однако, излечившись, он не стал вступать в брак с этой простолюдинкой, к чему она была, видимо, готова, поскольку оказалось, что вылечила Петра Феврония не до конца.

Тогда Петру пришлось снова долечиваться у девушки, а после этого – все-таки жениться на ней.

История на этом не окончилась: из-за осуждения со стороны бояр князю и его жене низкого происхождения пришлось покинуть Муром, а потом вернуться по просьбе самих же бояр, поскольку без Петра в городе начались беспорядки и смута. В старости Петр и Феврония ушли в монахи, приняли имена Давид и Ефросинья. Умерли они в один в один день, были похоронены в разных обителях -— но на следующий день оказалось, что они лежат рядом.

С XVI века Петр и Феврония Муромские считаются у восточных славян покровителями брака. А еще на их день приходится первый покос. Примечательно, что народные приметы говорят нам: если на Петра и Февронию будет жарко, то теплая погода сохранится еще в течение 40 дней.

С тех пор, как Петра и Февронию попытались сделать нашим ответом «ихнему» святому Валентину, каждый год 8 июля СМИ напоминают читателям о празднике любви, семьи и верности,а ЗАГСы продлевают часы работы и выдают статистику заключенных браков. Так, в Москве в этом году в преддверии дня Петра и Февроньи было заключено 1300 браков. Однако всенародного стремления отметить День любви, семьи и верности у россиян все же не наблюдается, да и статистика разводов среди пар, поженившихся 8 июля, не ведется.

Мероприятия, которые устраиваются в российских городах в этот день, полны официоза: выставки и концерты не способствуют тому, чтобы россияне осознали необходимость сохранять браки и жить в любви и верности до тех пор, пока смерть не разлучит их.

Не помогает проникнуться духом праздника и вручение медалей «За любовь и верность», которое придумали в 2011 году вручать в Организационном комитете по проведению праздника.

По задумке его членов, награда эта вручается парам, прожившим в браке не менее 25 лет. «Медалью награждаются граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств – супруги, зарегистрировавшие заключение брака не менее 25-ти лет назад, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества», — говорится в Положении о медали «За любовь и верность».

В июне 2019 года Росстат опубликовал очередную статистику, которая показала, что россияне все меньше хотят заключать брачные союзы. В 2018 году было зарегистрировано 893 тыс. браков, что по статистике в полтора раза меньше, чем в 2011 году.

Подтверждают равнодушие россиян к браку и данные Минюста: статистика 2018 года показывает цифру на 21% меньше по сравнению с показателями 2013 года и на 8% — если сравнивать с годом 2017-м. Увы, за 11 лет, прошедшие с момента введения Дня семьи, любви и верности, россияне не стали больше любить друг друга.