Пусть катится! Гарри и Меган унизили королеву

Королева Елизавета II не сможет присутствовать на крещении своего младшего правнука Арчи в эти выходные — ранее СМИ сообщали, что у нее заранее намечены другие дела на эту субботу, которыми она не может пренебречь. Однако досадной накладки могло бы и не произойти: близкие к королевской семье источники таблоида Mirror заявляют, что Гарри и Меган могли бы быть «более любезны в отношении выбора даты».

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Действительно, они должны были знать, что в намеченный для обряда крещения день Елизавета II обязана быть Шотландии — она проведет там выходные из-за традиционной Недели Холируд.

Изначально крещение было запланировано на пятницу, 5 июля, когда ни принц Чарльз, ни королева Елизавета не смогли бы присутствовать на церемонии.

Теперь, когда крещение перенесено на следующий день, это означает, что Чарльзу удастся вернуться из Уэльса с празднования своего 50-летнего юбилея в качестве принца Уэльского и все же застать крестины четвертого внука.

Создавшаяся ситуация удивила сотрудников Букингемского дворца, которые не понимают, почему герцоги Сассекские не захотели подождать еще несколько дней, чтобы застать главу семьи в Лондоне.

Один из них рассказал британскому таблоиду, что королева попросту не может пропустить ежегодную Неделю Холируд, в течение которой она должна появляться на различных мероприятиях — пикниках, вечеринках в саду, стрельбе и других.

Неделя Холируд — один из самых важных пунктов в светском календаре Виндзоров, когда королева приветствует несколько тысяч шотландцев с разным социальным статусом во дворце Холирудхаус в Эдинбурге в рамках своей знаменитой вечеринки на свежем воздухе. Источники таблоида Daily Mail подтверждают, что это одна из «несдвигаемых» недель в дневнике королевы.

После окончания недели торжеств в Шотландии Елизавета II поедет в свою загородную резиденцию Сандрингем, которая располагается в графстве Норфолк. В 2017 году туда переехал ее супруг принц Филипп, вышедший на пенсию, и его общество монарху должно быть приятнее, чем компания скандальной невестки и непослушного внука.

Источник Daily Mail считает, что герцоги Сассекские решили крестить сына 6 июля, поскольку «это были наиболее подходящие выходные для друзей и членов семьи, приезжающих из США. Они просто очень хотели провести крещение как можно скорее, прежде чем все разъедутся на лето». Мама Меган Дория Рагланд специально прилетит в Великобританию, чтобы принять участие в церемонии.

«Как семья они приняли совместное решение, что это будет лучшим вариантом», — добавил инсайдер.

Возможно, пара решила подстроиться под крестных родителей, которых выбрала для Арчи.

Вероятнее всего, крестная мать лорда Маунтбеттен-Виндзора уже приехала в Лондон из Америки: порталы о жизни звезд и букмекеры убеждены в том, что ей станет теннисистка Серена Уильямс. Когда 4 июля герцогиня Сассекская внезапно появилась на матче Уимблдонского турнира, в котором Серена Уильямс победила словенскую теннисистку Кайю Юван, британские СМИ расценили визит Меган не просто как дружеский жест, а как намек на личность предполагаемой крестной матери Арчи.

Несмотря на то, что Букингемский дворец объявил, что герцоги Сассекские не собираются раскрывать имена будущих крестных родителей Арчи Харрисона, британские СМИ неустанно гадают, кого же из своих друзей герцоги выбрали на роль крестных. Если в матери журналисты «назначили» Серену Уильямс, то наиболее вероятными кандидатами на роль крестного отца британские таблоиды считают близких друзей принца Гарри — Марка Дайера и Маркуса Андерсона.

Крещение пройдет в часовне Святого Георгия, где герцоги Сассекские дали друг другу свои клятвы в день свадьбы в мае прошлого года. Предполагается, что религиозный ритуал будут проводить архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и старший священник Виндзорский Дэвид Коннер.

Церемония пройдет в частном порядке без представителей СМИ, на ней будут присутствовать только 25 человек, включая Меган и Гарри. По словам источников The Sun, герцоги Сассекские также пригласили на церемонию Элтона Джона. Кроме того, на крещение должны приехать близкие подруги Меган — стилист из Канады Джессика Малруни и американский дизайнер Миша Нону, а также школьные друзья Гарри — бизнесмен Александр Гилкс и актер Джейк Уоррен.