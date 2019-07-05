Кабаний стриптиз в детсаде: как наказали заведующую

Заведующая детским садом «Золотая рыбка» в Сургуте понесет наказание за «кабаний стриптиз» в актовом зале государственного учреждения. 5 июля советник мэра города Александр Оверчук рассказал об этом РИА «Новости». По его словам, в результате проверки, которую проводил департамент образования Сургута, подтвердились многие жалобы педагогов дошкольного учреждения и родителей детей. Чем именно были недовольны сотрудники и родители, представитель администрации не уточнил, однако известно, что расследование было начато еще в день публикации скандального ролика на ютьюбе.

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Один из гостей праздника снял весьма нетривиальное поздравление главы детского сада с днем рождения на видео еще в 2016 году, но выложил его в сеть только в конце мая 2019-го под названием «Утренник в актовом зале».

Человек, одетый в костюм кабана, развлек присутствующих приватным танцем — под традиционную для стриптиз-клубов композицию «You Can Leave Your Hat On» «дикая свинья» сняла с себя жилет, ремень и брюки.

Персонаж, которого изображал аниматор, какое-то время оставалсяв «семейных» трусах, после чего сорвал их с себя и танцевал вместе с заведующей в одних стрингах. Под конец песни «кабан» снял с себя и их, чем заслужил аплодисменты со стороны аудитории, а руководитель сада, все это время сидевшая перед ним на сцене, просто смущенно смеялась.

После того, как видеозапись с праздника «для взрослых» стала достоянием общественности и попала в заголовки новостей, представители учреждения заявили, что не уверены в том, что на видео действительно присутствует заведующая, а позже потребовали изъять видео из публичного доступа.

Комментаторы предположили, что в роли кабана вполне мог оказаться один из работников детского сада, но эта информация все еще не подтвердилась. На следующий день после выхода ролика в мэрии отметили, что руководитель сада написала заявление об увольнении по собственному желанию. Еще в мае собеседники местных СМИ рассказали, что загрузить видео с поздравлением могли подчиненные, у которых были натянутые отношения с заведующей, чтобы отомстить и добиться ее ухода.

В мае директор департамента образования Сургута Анна Томазова подчеркнула в разговоре с порталом «СургутИнформТв», что по факту нарушения «педагогической и служебной этики» будут предприняты меры.

Несмотря на то что в помещении, где было устроено чересчур оригинальное представление, не было детей, в глазах администрации Сургута это не стало смягчающим обстоятельством.

5 июля ведомство заявило, что трудовой договор с женщиной расторгли только в четверг, 4 июля, «по инициативе сотрудника».

Сотрудникам сферы образования уже приходилось менять место работы из-за конфликтов с руководством в этом году. В конце марта преподаватель русского языка и литературы в одной из барнаульских школ была вынуждена написать заявление об увольнении после того, как она подверглась травле за фотографию в слитном купальнике после соревнований по зимнему плаванию. При этом оказалось, что представители администрации Барнаула попросили 38-летнего педагога Татьяну Кувшинникову выложить снимки в сеть, чтобы привлечь внимание к деятельности Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи».

Скандал разгорелся, когда один из родителей учеников прислал фотографии в общий чат и директору школы. Позже в интервью с kp.ru Кувшинникова вспоминала, что директор вызвала ее к себе, назвала поступок «пятном на репутации школы», сравнила ее одежду с гардеробом «проституток» и завершила свою речь словами о том, что таким образом Татьяна скоро дойдет до педофилии.

Когда журналисты смогли связаться с директором школы №13 Людмилой Кузнецовой, она отметила, что у нее нет никаких претензий к тому, как ее подчиненная проводит свое свободное время. Кузнецова утверждала, что снимки были выставлены в социальные сети специально «для детей».

Родители школьников не нашли злого умысла в фотографиях на замерзшем озере и собрали подписи в поддержку Татьяны Кувшинниковой, чтобы из школы не уходила хорошая учительница. Долго проработать дальше ей не удалось из-за частых проверок, с которыми директор лично приходила на ее занятия, а также бойкота со стороны коллег.