Развратные фото: чиновницу уволили из-за конкурса красоты

Жительница Тюмени Анна Ануфриева потеряла работу на госслужбе из-за участия в конкурсе «Девушка года — 2019» от мужского журнала Playboy. Об этом сообщает местное информагентство URA.RU со ссылкой на источники в органах власти.

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Информацию о своем увольнении подтвердила и сама участница конкурса, однако точную причину называть не стала — вероятно, из-за нездорового ажиотажа вокруг ее снимков для конкурса.

«Я приняла решение уйти. Почему — обсуждать неэтично: я уважаю своего работодателя и не хотела бы распространяться об этом», — заявила агентству Анна Ануфриева.

В анкете девушки на сайте журнала род деятельности до сих пор указан как «государственная служба», однако на своей странице в инстаграме Ануфриева позиционирует себя как участница того самого конкурса Playboy и мастер по депиляции.

В одной из своих недавних публикаций в соцсети девушка затрагивает тему увольнения. Ануфриева цитирует высказывание известного психолога Михаила Литвака: «Есть единственная уважительная причина разрыва отношений и увольнения с работы — невозможность личностного роста в сложившихся условиях».

В каком именно подразделении администрации работала девушка, не называется, но из информации из открытых источников можно было сделать вывод, что Ануфриева трудилась в управлении госзакупок.

Когда Анна заявилась для участия в конкурсе «Девушка года — 2019», опубликовав откровенные фотографии, на девушку посыпались негативные комментарии. Но даже на волне осуждения девушка продолжала лидировать конкурсе, набирая наибольшее среди соперниц количество лайков, пока ее не обошла москвичка Дарья Воронцова.

Проблемы с работой на государственной службе в связи с откровенными фотографиями в соцсетях — довольно частое явление в России. При этом снимки, которые приводят к скандалу и последующему увольнению, далеко не всегда можно назвать эротическими.

В марте этого года учительница барнаульской школы подверглась травле из-за выставленных в личный аккаунт фотографий в спортивном купальнике. 38-летняя преподавательница русского языка Татьяна Кувшинникова, увлекающаяся зимним плаванием, выложила снимок с мероприятия в рамках зимней Универсиады, однако администрация школы назвала ее внешний вид «пятном на репутации школы».

На протяжении нескольких недель после публикации снимка руководство школы предпринимало попытки уволить Татьяну Кувшинникову за «непрофессиональное поведение». В отличие от коллег, за учительницу вступились родители ее учеников, благодаря чему она смогла проработать еще месяц. Однако из-за постоянных проверок, с которыми руководство постоянно заявлялось на уроки Кувшинниковой, женщине пришлось написать заявление об увольнении по собственному желанию.

В июне 2018 года в Омске произошел другой скандал, связанный с «неприличным» для преподавателя снимком.

Учительницу истории одной из местных школ, 26-летнюю Викторию Попову, осудили за фотографию в ретро-купальнике, сделанную в модельном агентстве, где занималась девушка. Сама Попова фотографию не размещала — ее снимки выложили в сеть в рамках рекламной кампании одежды размеров plus size.

Девушку вызвали к завучу по воспитательной работе и попросили оставить должность либо по собственному желанию, либо по 33-й статье Трудового кодекса, якобы за систематические дисциплинарные нарушения.

В мэрии Омска целесообразность подобного решения поддержали, сказав что Попова «нанесла урон имиджу школы» и «высокому званию педагогического работника» распространением в сети «фотографий фривольного содержания в целях продвижения некоего коммерческого проекта». Но к счастью, благодаря резонансу этой истории в обществе девушку быстро восстановили в должности, хотя от модельной карьеры пришлось отказаться.

Похожая история приключилась с педиатром одной из поликлиник Кинешмы в Ивановской области Анастасией Орловой. Однако в ее случае все закончилось хэппи-эндом.

Девушка выложила в инстаграм-истории довольно откровенный снимок в черном боди, сделанный во время профессиональной фотосессии. После этого на портале MedRussia на девушку посыпалась анонимная критика: комментаторы писали, что выкладывать подобные фото недопустимо и ей следует уволиться. Сама девушка ответила ненавистникам: «Придите на прием и скажите мне в лицо! Я не стесняюсь! И ничего не боюсь!». А заодно пригрозила, что проблемы возникнут у самих комментаторов в случае ее ухода с должности.

Нашлись и те, кто высказался в защиту Анастасии, говоря, что педиатры тоже имеют право на личную жизнь. Поддержало ее и руководство поликлиники — оно лишь поинтересовалось, не на рабочем ли месте сделаны эти фотографии.