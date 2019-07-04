Потоки лавы: извержение вулкана в Италии убивает

К северу от Сицилии на острове Стромболи из-за проснувшегося вулкана погиб один турист и еще несколько человек пострадали, сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на пожарную службу города Мессина.

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Эту информацию подтвердили и местные власти, в том числе мэр города Липари Марко Джоржианни. По данным издания, речь идет о туристах, которые прогуливались по склону вулкана.

По информации национального института геофизики и вулканологии Италии, после серии взрывов и извержения вулкан выбросил столб дыма.

Между тем по склону горы стекают два потока лавы, отмечают очевидцы.

Кроме того, на острове возникло несколько возгораний из-за падающего с неба пепла и выбрасываемых вулканом раскаленных камней. Небольшой остров, на котором проснулся вулкан известен по большей части в качестве места отдыха богатых туристов, передает РИА «Новости».

По информации местного издания La Sicilia, часть отдыхающих после взрывов запаниковали и поспешили броситься в море. В то же время несколько жителей острова Липари, который расположен в 20 км от места ЧП, отмечают, что слышали грохот. По сообщению очевидцев, половину острова Стромболи не видно из-за черного густого дыма, который поднимается вверх.

Между тем, береговая охрана выразила готовность вывезти с острова всех желающих, но отмечает, что причин для эвакуации нет, передает РИА «Новости».

Остров Стромболи, расположенный на одноименном острове, который принадлежит группе Липарских островов, имеет три активных кратера. Его последнее крупное извержение произошло в 2009 году.

Смерть туристов во время отдыха не является редкостью. Так, известно несколько случаев гибели иностранцев. Один из них произошел в середине июня в Грузии. Тогда гражданин Словакии во время восхождения на гору Тетнульди сорвался с высоты и погиб. По данным службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, это восхождение было групповым.

«В Центр неотложной помощи поступила информация о том, что в Сванетии, на горе Тетнульди один из четырех туристов, гражданин Словакии, упал и скончался», — цитирует текст сообщения РИА «Новости».

К поискам тела иностранца были подключены, как отметили в ведомстве, вертолет погранполиции и спасательные бригады, которые в итоге смогли его обнаружить. Там сообщили, что остальные туристы отказались от помощи спасателей и самостоятельно отправились к Местиа.

Примерно в это же время в Грузии погиб турист из Германии. Во время велотура он упал с велосипеда в селе Гобронети грузинской Аджарии, сообщает Аджарское телевидение.

По информации ТВ, туристу было 76 лет. Во время прохождения установленного маршрута, в котором участвовали и другие путешественники, он не справился с управлением и разбился. Как сообщили журналисты, по факту произошедшего МВД Грузии начало расследование и устанавливает все подробности его смерти.

Ранее эксперты сервиса Biletix провели среди 1800 пользователей опрос. Специалисты выясняли, какие регионы российские путешественники считают самыми безопасными и опасными для туристических поездок.

Так, согласно результатам опроса, среди российских самых безопасных мест для путешествия туристы назвали Санкт-Петербург и Ленинградскую область. За них свой голос отдали около 51%. На следующем месте находятся Москва и Подмосковье (28,5%), а также Татарстан (23,3%).

Самые опасные места для путешествий, считают пользователи сайта, являются республики Кавказа, а также регионы российского юга и крупные мегаполисы. На первом месте списка находится Дагестан, за него проголосовали более 36% респондентов. Далее следует Чечня, которую отметили около 34% опрошенных, Москва и Московская область (19%).

Кроме того, юзеры сделали подобный выбор и среди зарубежных направлений. Так, наиболее безопасной путешественники считают Финляндию. За эту страну проголосовали 17% опрошенных. В пятерку также вошли Норвегия, Испания, Германия и Италия.

Самыми опасными признаны территории, на которых происходят вооруженные конфликты или у них высокий уровень преступности. Так, пользователи отметили Сирию, Афганистан, Сомали, Бразилия, Ирак, Колумбия, Ливия, Судан.