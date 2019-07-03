Бледная тень: что случилось с новым спикером Европарламента

У Европарламента — новый председатель: в среду 345 депутатов проголосовали за Давида Сассоли, члена итальянской Демократической партии. Он сменил на этом посту Антонио Таяни – своего соотечественника, с которым он категорически расходится в политических взглядах. В ближайшие пять лет руководить законодательным органом объединенной Европы будет человек социалистических убеждений, чей опыт в политике — всего лишь 10 лет, за которые он сумел, однако, пройти путь от рядового члена Демократической партии Италии до главы Европарламента.

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С одной стороны, избрание 63-летнего Давида Сассоли вполне закономерно — в последние пять лет он занимал пост вице-президента Европарламента, так что это всего лишь еще один шаг по карьерной лестнице вверх. С другой — удивление вызывает тот факт, что в сегодняшнем мире, когда политики привлекают внимание публики не только убедительными речами, но и выразительной внешностью (как со знаком плюс, так и со знаком минус), Европарламент возглавил человек, которого сложно даже выделить в толпе.

Стиль одежды университетского доцента, скромные жилеты и темные галстуки, очки и зубы, требующие вмешательства ортодонта, — все это не делает итальянского политика привлекательнее.

Лишь безупречно сидящие костюмы — разумеется, тоже темные — намекают на то, что их носитель все-таки итальянец, а где, как не в Италии умеют шить по-настоящему хорошие мужские костюмы. Соперничать с Аппенинами может в этом смысле только Великобритания.

Невзрачной внешностью Давид Сассоли отличался не всегда. Свою карьеру он начинал году как журналист – выпускник Университета Флоренции, политолог по образованию, в 70-е годы Сассоли работал корреспондент местных газет, а к концу 80-х, будучи уже репортером крупного итальянского издания Il Giorno, стал членом профессионального журналистского сообщества.

Слава пришла к Давиду Сассоли в 1992 году, когда он стал репортером телеканала TG3 – его ждало будущее телезвезды. Известность будущий глава Европарламента приобрел в качестве ведущего вечерних новостных программ – и тогда его внешность напоминала не о буднях университетских профессоров, а о приключениях Джеймса Бонда. Волевой подбородок, крупные черты лица, острые скулы и проницательные глаза и никаких очков (которые, впрочем, не человека не портят), — таким запомнили его итальянские телезрители. Даже странно, что, занявшись политикой, знаменитый телеведущий сдулся и осунулся, как будто политическая деятельность ему в тягость.

Членом левоцентристской Демократической партии Италии Давид Сассоли стал в 2009-м, оставив пост исполнительного директора телеканала TG1. В том же году он был избран депутатом Европарламента от региона Центральная Италия. В 2012 году Сассоли, уроженец Флоренции, попытался стать мэром Рима, однако на выборах занял второе место, уступив сенатору Игнацио Марино. В 2014-м Сассоли снова был избран в Европарламент, и в июле того же года стал его вице-президентом.

Журналистскую карьеру Сассоли не забросил – он до сих пор пишет колонки для разных изданий, в том числе, для знаменитого Huffington Post.

Кроме того, совместно со своим коллегой-политиком Франческо Саверио Гарофани он издал книгу о драме, разыгравшейся в Италии в 1978 году, когда левые экстремисты похитили и убили премьер-министра Альдо Моро.

Внешность Давида Сассоли, которую можно определить не иначе как скучную, полностью отражает его внутренний мир. Человек он – исключительно положительный, вряд ли когда-нибудь в интернете всплывут фотографии из его хиппового прошлого или рассказы бывших коллег об оргиях с наркотиками. Давид Сассоли увлекается садоводством, болеет за главную футбольную команду Флоренции «Фиорентина», в юности мечтал стать археологом, любит классическую музыку и историю Древнего Рима.

Давид Сассоли женат: его супруга Алессандра Витторини младше его на год. Она архитектор и урбанист, член Совета городского планирования и надзора своего родного города Аквила. У пары двое детей – сын Джулио и дочь Ливия.