Спасибо, следующий: Монике Беллуччи не везет в любви

Известная итальянская актриса Моника Беллуччи рассталась с молодым художником Николя Лефевром. Такое неожиданное заявление 54-летняя кинозвезда сделала в ходе интервью французской газете F, которое цитирует Galpost.

Реклама

Актриса призналась, что решила расстаться со своим 36-летним бойфрендом по собственной инициативе, но, несмотря на трудности, им с Николя удалось сохранить дружеские отношения, поскольку итоговое решение было принято обоюдно. Однако причину такого неожиданного исхода Моника не называет.

«Мы с Николя, конечно, любим друг друга, и он многому меня научил. Конечно, он — человек, который обладает настоящим артистическим талантом и шармом, но теперь наши отношения пойдут по другому пути — это дружба на всю жизнь», — призналась Моника Беллуччи в интервью.

Об отношениях актрисы с художником стало известно в декабре прошлого года, когда папарацци застали пару прямо на свидании. Счастливые влюбленные целовалась на виду у всех на улице, не скрывая своих чувств.

Впервые на официальном мероприятии Моника Беллуччи и Николя Лефевр появились в марте 2018 года. Их совместный визит на одно из светских событий в Мадриде привлек внимание всех мировых СМИ. Как позже рассказывала сама актриса, то, что им приходилось скрываться от папарацци, только сделало их еще ближе друг к другу. Она говорила, что без ума от своего мужчины, который разделяет все ее взгляды и интересы, особенно любовь к путешествиям.

«Я уже долго встречаюсь с одним и тем же человеком, и все прекрасно. У него другая сфера деятельности, но благодаря этому он много путешествует по миру. Вот почему он прекрасно понимает меня и разделяет мой образ жизни. Я очень счастлива» , — говорила Моника Беллуччи.

Николя Лефевр стал первым человеком, с которым у актрисы завязались серьезные отношения после сложного развода с французским актером Венсаном Касселем. Со своим бывшим мужем она познакомилась на съемках фильма «Квартира». Спустя три года отношений, в 1999 году, они поженились. От этого брака у пары родились две дочери: младшей, Леоне, сейчас 8 лет, а Дэве уже 14, и она с каждым годом становится все больше похожа на свою знаменитую маму.

В августе 2013 года Беллуччи и Кассель объявили о разводе, что стало довольно неожиданной новостью для поклонников. О причинах разлада в семье СМИ гадают до сих пор: что Венсан, что Моника очень уважительно отзывались друг о друге во всех интервью, выходивших после появления известия о расставании, и не говорили ничего плохого о своих отношениях. Однажды актриса сказала о своей неуверенности в супруге, и добавила, что, возможно, она так и не научилась доверять ему за почти 15 лет брака.

«Мы не с самого начала поняли, что хотим быть вместе. Венсан очень привлекал меня, но в то же время я не была в нем уверена. Но мы стали жить вдвоем. Почему — не знаю. Мне кажется, мы не всегда на самом деле выбираем человека, просто так складывается, происходит само собой, без нашего решения. Происходит и остается так, как есть. До поры», — говорила Моника в интервью одному из итальянских журналов.

Однако, судя по словам Моники и Венсана, самой правдоподобной версией их расставания остается то, что актеры стали более независимыми и сильными личностями и начали развиваться в разных направлениях, что привело к многочисленным разногласиям, и даже любовь к детям не смогла спасти их брак.

Моника Беллуччи была замужем дважды. До встречи с Венсаном она два года была замужем за итальянским фотографом Клаудио Карлосом Бассо.

После расставания с французским актером ходили слухи о ее романе с сербским режиссером Эмиром Кустурицей, вместе с которым они работали над фильмом «По млечному пути». На премьеру картины актриса прилетала в Москву, после чего появились новые слухи о ее личной жизни: Беллуччи приписывали роман с бывшим хозяином Черкизовского рынка олигархом Тельманом Исмаиловым, однако актриса быстро опровергла эту информацию, намекнув на то, что у нее есть другой бойфренд.