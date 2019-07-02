Сбежит и эта? Меган Маркл нашла сыну новую няню

Меган Маркл и принц Гарри нашли своему двухмесячному сыну новую няню — они надеются, что она задержится с ними дольше, чем две предыдущие. Эту новость сообщает таблоид Etonline.

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С двумя первыми нянями у герцогов не сложилось, и уже на шестой неделе жизни своего малыша они приступили к поиску третьей, которая будет сопровождать молодых родителей в турне в Южную Африку, чтобы оказывать им дополнительную помощь при необходимости. Герцогам Сассекским довольно быстро удалось найти замену предыдущей: известно, что новая няня Арчи — британка и пока что не живет бок о бок с королевской семьей круглые сутки.

Как сообщала королевский эксперт Кэти Николл, предыдущая няня «должна была подписать довольно обширную договоренность о неразглашении», однако несмотря на это, в СМИ знают довольно много о причинах ее решения уволиться.

Дело в том, что молодая мать Меган Маркл не дает людям, нанятым для ухода за младенцем, выполнять их же обязанности, и никого не подпускает к ребенку. Согласно информации австралийского таблоида New Idea, герцогиня ни на минуту не желает оставлять сотрудников резиденции наедине с Арчи.

«Меган любит контролировать все, — рассказал изданию инсайдер. — Она просто не может оставить Арчи с кем-нибудь одного. Она игнорирует помощь. За ним не смотрит никто, кроме нее». Анонимный источник добавил, что выполнять свои задачи не могут даже няни, нанятые для присмотра за младенцем: «Она не подпускает их к Арчи». О том, сколько на самом деле сиделок ходит по коттеджу Фрогмор без дела, остается только догадываться.

Примечательно, что в начале года в СМИ появилась информация о том, что герцогиня Сассекская не собиралась нанимать кого-то для присмотра за своим ребенком на ранних этапах его жизни.

«Меган не хочет никого нанимать в сиделки, если это будет возможно, когда появится ее первый ребенок. Ей кажется, что будет лучше всего, если ее мама переедет к ним и возьмет на себя роль няни», — сообщал источник The Daily Star.

Однако мать герцогини Дория Рэгланд, которая окончила курсы по уходу за младенцами, чтобы, как всем казалось, помогать своей дочери с малышом в первое время после родов, вернулась в Лос-Анджелес через две недели после рождения малыша. Вероятнее всего это связано с тем, что и ее Меган Маркл не подпускала к Арчи.

Знакомый с ситуацией источник подтвердил, что даже Дорию держат на расстоянии от собственного внука: «Меган позволяет Дории подержать его только минуту. Она в буквальном смысле выбегает из душа, чтобы выхватить его обратно», — рассказывал он изданию New Idea.

Проблемы с поиском няни для ребенка принца Гарри и Меган Маркл начались еще до рождения малыша. Герцоги Сассекские специально обратились за помощью в авторитетное лондонское агентство, чтобы найти человека, который будет соответствовать множеству строгих критериев пары.

Как сообщали источники, Меган Маркл хотела, чтобы за ее ребенком присматривала уроженка США. Или уроженец — возможность подобрать на роль няни мужчину тоже рассматривалась.

«У Меган и Гарри есть четкие представления о том, как они собираются воспитывать своих детей. Меган строго сказала hr-менеджерам, что предпочтет американца британцу и хочет, чтобы он чувствовал себя частью семьи, а не сотрудником в униформе», — рассказывал инсайдер Daily Mirror.

Даже знаменитое Кенсингтонское агентство по подбору персонала не смогло найти идеальную няню для сына герцогов Сассекских. Это при том, что агентство специализируется на предоставлении услуг высококлассных нянь и сиделок из знаменитого колледжа Норлэнд, расположенного в городе, который существует с 1892 года.

Выпускницы этого колледжа всегда пользовались популярностью у членов королевской семьи — именно Норлэнд окончила няня принцев Джорджа и Луи и принцессы Шарлотты испанка Мария Борралло. К образованию и профессиональной подготовке у женщин и мужчин, окончивших Норлэнд, у британской аристократии не возникает — они умеют не только обучать детей и присматривать за ними, но и защищать от злоумышленников, поскольку осваивают борьбу тхэквондо.