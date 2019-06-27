От Омара к Тристану: все несчастья Хлои Кардашьян

Младшая сестра Ким Кардашьян — Хлои Кардашьян — отмечает в четверг 35-летие. В историю американского шоу-бизнеса она уже вошла как самая несчастная из трех дочерей Роберта Кардашьяна и Крис Дженнер. Точнее, самая невезучая — ни у кого из сестер не было таких нелепых историй с мужчинами, как у Хлои.

Реклама

Впервые она вышла замуж в 2009 году – ее избранником стал баскетболист Ламар Одом, не отличавшийся примерным поведением и мощным интеллектом, а к тому же, не выдерживавший ритма жизни самой известной телесемьи Америки. Брак был заключен через месяц после знакомства — Хлои и Омар встретились на вечеринке его баскетбольной команды «Лос-Анджелес Лейкерс», а свадьбу сыграли прямо в эфире шоу «Жизнь семейства Кардашьян». Ламар Одом стал постоянным участником шоу, в 2011 году был запущен спин-офф о жизни Хлои и Омара — однако уже в 2012-м съемки были прекращены, поскольку спортсмен не справлялся с ролью телезвезды.

Уже в 2013-м стало понятно, что баскетболист стал на путь саморазрушения: когда в августе он был арестован за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, оказалось, что он уже давно беспокоит бывших коллег и тренеров пристрастием к наркотикам. В декабре 2013-го Ламар Одом был приговорен к испытательному сроку на три году и согласился пройти трехмесячное лечение от алкогольной зависимости. Через несколько дней после этого Хлои Кардашьян подала на развод и потребовала от суда вернуть ей девичью фамилию.

Однако развод не оформлялся еще очень долго.

В октябре 2015 года Ламар Одом был госпитализирован в бессознательном состоянии — он отключился в одном из публичных домов Лас-Вегаса, как предполагается, из-за серьезного злоупотребления кокаином.

У него выявили почечную недостаточность, он пережил несколько сердечных приступов и впал в кому. Пока Ламар Одом приходил в себя, Хлои Кардашьян отозвала заявление на развод, чтобы помогать ему восстановиться. В начале 2016-го она говорила: «Я просто рядом чтобы поддерживать и заботиться о нем. Но у него все прекрасно». Тем не менее, в мае она снова подала на развод – процедура была завершена к декабрю.

К тому времени Хлои Кардашьян уже встречалась с другим баскетболистом — игроком «Кливленда» Тристаном Томпсоном — за развитием их отношений внимательно следили таблоиды США, а в ноябре Хлои призналась телеведущему Джимми Киммелу, что часто летает в Кливленд к своему бойфренду.

Все, кто следил за жизнью семьи Кардашьян, знали, что отношения развиваются самым романтичным образом — Хлои публично говорила, что влюблена как никогда, — и в декабре 2017-го стало известно, что она беременна. Однако уже в феврале 2018-го начались неприятности — Тристана Томпсона заметили за «неподобающим поведением» с двумя моделями. Новый скандал разразился и в апреле — тогда баскетболист попал на видео целующимся с неизвестной женщиной, — однако на следующий день было уже не до этой истории, поскольку 12 апреля Хлои Кардашьян родила в больнице Кливленда девочку, которую назвали Тру (то есть Правда).

Казалось, Хлои простила отца своего ребенка и попыталась забыть о прошлом и пойти дальше, но в феврале 2019-го Тристан Томпсон снова был замечен за все тем же неподобающим поведением на вечеринке — и поскольку на этот раз объектом его страсти оказалась Джордин Вудс, подруга младшей из семьи Кардашьян, Кайли Дженнер, сделать вид, что ничего не было, никому не удалось.

Разразился страшный скандал, Джордин Вудс с позором отказали от дома, Тристан Томпсон был изгнан — и с тех пор Хлои публикует сексуальные фото в инстаграме, чтобы показать, кого потерял нелепый баскетболит. А потерять расположение семьи Кардашьян — это действительно обидно.

Хлои Кардашьян, возможно, самая невезучая из сестер — но зато самая остроумная.

Среди поклонников реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян» средняя сестра клана завоевала признание многих своей язвительностью: ее шутки поклонники запоминают и впоследствии цитируют.

Например, в одном из эпизодов Крис Дженнер передала Хлои ее награду с премии MTV за лучшее реалити-шоу, а младшая сестра Ким Кардашьян-Уэст разыграла небольшую сценку со статуэткой. 35-летняя Хлои изобразила наигранную благодарность на лице и сказала: «Я хочу поблагодарить мою сестру Ким за то, что она занималась сексом на камеру». Сцена вызвала неодобрение отдельных пользователей соцсетей, но остальные пришли в восторг, потому что в каждой шутке есть доля правды, и семья нынешней миссис Уэст действительно взлетела на вершину славы после выпуска домашнего видео Ким еще в 2000-х.

Отдельного упоминания заслуживает и то, что Хлои Кардашьян не делала пластических операций, а только добавила косметические филлеры в губы — исключительный случай для самой знаменитой семьи Америки. Сама Хлои Кардашьян — кстати, создательница бренда спортивной одежды — неоднократно заявляла, что она настороженно относится к любым изменениям лица, которые останутся на всю жизнь.

Многие критики заявляют, что хирурги помогли ей исправить форму носа, разрез глаз и избавиться от щек, однако овал лица знаменитости явно изменился после того, как она сильно похудела. Остальные преобразившиеся части тела можно считать результатом работы персонального тренера, диеты и блестящего визажиста. К тому же, Хлои не стесняется редактировать свои фотографии со светских мероприятий, хотя ее фотографии без ретуши — как и большую часть информации о ней и ее родственниках — все равно можно легко найти интернете.