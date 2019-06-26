Диагноз психиатра: что сведет москвичей в могилу

Врач-психиатр Юлия Шевцова огласила перечень неутешительных пристрастий москвичей. Список возглавили не самые полезные для здоровья вещи — кофемания, трудоголизм, алкоголь, соцсети и вкусная, но вредная еда.

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Об этом рассказала врач-психиатр Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы.

«Среди жителей такого мегаполиса, как Москва, сильны нехимические зависимости и пристрастия: к избыточному просмотру новостей и телепередач, присутствию в соцсетях», — приводит слова врача агентство городских новостей «Москва».

Вместо того, чтобы гулять на свежем воздухе или заниматься спортом, москвичи предпочитают прилечь на диван напротив телевизора или со смартфоном в руках.

«Жители мегаполисов зависимы от состояния комфорта — мы привыкли жить в тепличных условиях, в удобстве», — поясняет Юлия Шевцова.

Также врач отметила любовь столичных жителей к алкоголю и вкусной еде, в особенности к сладостям. В мегаполисах эти не самые полезные для здоровья типы продуктов находятся в избытке, что делает зависимость еще опаснее.

«Среди главных пристрастий также алкоголь и вкусное с точки зрения вкусовых рецепторов питание — в первую очередь, сладкое», — рассказала психиатр.

Однако эксперт подчеркнула, что повышенное желание поедать клубнику, арбузы и дыни, перед которыми летом не могут устоять москвичи, не является отклонением от нормы, и посоветовала не ограничивать себя в сезонных продуктах. В этом случае жителям небольших поселений, где хорошо развито сельское хозяйство, повезло больше, поскольку в Москве ежедневно питаться свежими овощами и фруктами довольно накладно, да и качественные продукты редко встречаются в сетевых супермаркетах.

«Большое желание поглощать в начале лета клубнику, а в конце лета и осенью — арбузы и дыни зависимостью не является. Просто человек нуждается в витаминах и полезных веществах, которые есть только в свежих сезонных овощах и фруктах. Эта необходимость должна удовлетворятся. Так что клубнику, арбузы, дыню и другие сезонные овощи и фрукты надо есть от всей души», — заверила Шевцова.

Отдельно к столичным зависимостям врач отнесла трудоголизм и кофеманию, которая отчасти может являться следствием первой привычки.

«Также к зависимостям, которые формируются в условиях мегаполиса, относятся кофемания и трудоголизм. Кофемания — типичная городская привычка, так как в условиях сельской местности, например, пить много кофе каждый день как минимум накладно, да и сложно», — сказала Шевцова.

Если о вреде пассивного отдыха перед экраном, алкоголя и сладостей нам каждый день твердят отовсюду, то заявление о вреде труда может показаться сомнительным. Однако только тем работодателям, которым постоянно кажется, что сотрудники отлынивают от работы.

Ученые выяснили, что отсутствие отдыха приводит накоплению в организме вредных токсинов, которые могут спровоцировать различные болезни. Врачи настаивают, что отдыхать от работы не просто можно, а нужно, и регулярно: организму необходимы небольшие перерывы в течение дня и главный перерыв ночью. В идеале сон должен длиться 7-8 часов.

Стоит напомнить, что самые важные часы сна идут до полуночи, поэтому лучшее время ночного отдыха для нашего организма — с 22 часов вечера и до 5-6 утра.

Если сравнить Москву, к примеру, с европейскими мегаполисами, где крайне мало круглосуточных заведений, можно сделать вывод, что в нашей столице значительно больше людей, которые не спят по ночам. В Москве востребованы круглосуточные сервисы по доставке еды, 24-часовые аптеки, магазины, тренажерные залы и даже салоны красоты. Это говорит о явных нарушениях в режиме сна москвичей.

Также человеку необходим как минимум один полноценный выходной день в неделю и длительный отпуск в течение нескольких недель хотя бы раз в году. Не стоит копить отпускные и откладывать их на потом, потому что это напрямую отражается на здоровье. В первую очередь это касается фрилансеров, которые сами распределяют свое рабочее время, и, как правило, не выделяют себе полноценных выходных, а то и работают, даже уезжая в отпуск. Это плохо влияет на организм.

Однако больше всего трудоголизм губит тех, что поздно заканчивает свои дела, ложится спать под утро, а днем будит себя чашечкой кофе. Ученые все еще спорят о том, вырабатывается ли у человека зависимость от самого напитка или же от ритуала, однако они едины в том, что чрезмерное потребление кофеина вредит организму. Кофе вымывает не только полезные вещества, такие как кальций, магний и калий, но и деньги из нашего кошелька. Ежедневный поход в кофейню складывается в немаленькую сумму в месяц.

Еще больше вреда здоровью приносит экономия на кофе. Самый дешевый сорт кофейных зерен — робуста — содержит вдвое больше активных веществ по типу кофеина и агрессивнее воздействует на организм, чем арабика. К тому же он еще и отличается отвратительным вкусом. Хуже только растворимый кофе, который изготавливают из дефектных зерен. В процессе высушивания и выпаривания сырье сохраняет концентрацию кофеина, но теряет все полезные вещества и характерный запах, который производители заменяют ароматизаторами.