Кейт в черном списке: Меган Маркл выбрала крестную для сына

В начале июля, спустя два месяца после рождения Арчи Харрисона, придет время крестить первенца герцогов Сассекских. Зарубежные таблоиды уже начали спекулировать на том, чью кандидатуру на роль крестных родителей выберет бывшая актриса, но все они сходятся во мнении, что это явно не будут принц Уильям и Кейт Миддлтон.

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Несмотря на то, что крестины даже в королевской семье считаются очень интимным мероприятием, репутации Меган Маркл не помешало бы формальное сближение с герцогиней Кембриджской. Однако журналистка Камилла Томини, которая специализируется на делах королевской семьи, предположила, что Меган и Гарри могут выбрать другого Виндзора, с которым они состоят в действительно дружеских отношениях.

В интервью на телешоу Today Томини заявила, что она бы поставила определенную сумму денег на то, что крестной Арчи станет принцесса Евгения. Свой выбор эксперт объяснила тем, что дочь принца Эндрю «очень-очень близка с Гарри». Еще в преддверии свадьбы принца и американской актрисы появилась информация о том, что двоюродная сестра жениха принцесса Евгения вместе со своим будщем мужем Джеком Бруксбенком (пара поженилась в октябре 2018-го) была частым гостем в доме будущих герцогов Сассекских.

Выбрать Евгению, дочь второго сына королевы, будет закономерно еще и потому, что Виндзоры традиционно не делают доверенными лицами самых близких родных — считается, что братья и сестры уже занимают важную роль в жизни ребенка. Именно поэтому принц Уильям и герцогиня Кейт не просили Гарри стать крестными для принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Гарри и Евгения подружились еще в юности, несмотря на пятилетнюю разницу в возрасте и тот факт, что они росли в разных городах — Гарри был в Лондоне, а Евгения — в Виндзоре.

Ключевую роль сыграли приятельские отношения между принцессой Дианой и Сарой Фергюсон — матерями двоюродных брата и сестры. Обе женщины считались аутсайдерами среди остальных Виндзоров, были горячо любимы публикой и предпочитали держаться вместе при любой возможности. Женщины даже развелись со своими мужьями почти одновременно: Сара и принц Эндрю официально разошлись в мае, а Диана и Чарльз — в августе 1996 года.

Камилла Томини не была первой, кто предположил, что крестной матерью лорда Маунтбеттен-Виндзора станет его двоюродная тетушка принцесса Евгения Йоркская. Королевский комментатор Виктория Арбитер еще до рождения мальчика отметила, что брат принца Гарри точно будет не у дел, а из двоюродных родственников, по ее словам, предпочтение скорее отдали бы принцессе Евгении. Арбитер указала, что Евгения благодарна герцогам Сассекским за то, что ее мать пригласили на королевскую свадьбу в часовне Святого Георгия 19 мая 2018 года.

Стоит отметить, что даже если сплетники угадают с младшей дочерью герцога Йоркского, благодаря англиканскому обычаю у них будет еще пять поводов проверить интуицию.

Дело в том, что в англиканской церкви у человека могут быть три крестные матери и столько же отцов. Обычно родители стараются не зацикливаться на кровных родственниках и сразу переходить к друзьям — по крайней мере, именно так и действовали принц Уильям и Кейт Миддлтон, когда устраивали миниатюрную «встречу выпускников» Итона и университета Сент-Эндрюс на каждые крестины своих детей.

Кстати говоря, в качестве места для крещения Меган и Гарри выбрали все ту же часовню Святого Георгия, где ребенка по традиции окунет в купель с водой из реки Иордан архиепископ Кентерберийский. В этой же часовне в 1984 году крестили самого принца Гарри, а купель представляет собой значимую семейную реликвию — в 1841-м в нее окунали будущую королеву Викторию.

В числе членов королевской семьи, которые посетят церковное таинство, не будет Елизаветы II, но не из-за того, что Ее Величество бойкотирует Меган Маркл. Расписание королевы составляется на несколько месяцев вперед, а отменять назначенные мероприятия не входит в планы 93-летнего монарха. Подобный инцидент произошел и в прошлом году, когда глава государства не смогла приехать на крестины к принцу Луи, но в марте 2019-го она появилась на той же церемонии своей восьмой правнучки Лины Тиндолл, чья мать, Зара Тиндолл, приходится дочерью принцессы Анны.